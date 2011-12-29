缅甸仰光仓库火灾死亡人数升至17人 2011年12月29日 爆炸导致27间仓库被完全摧毁，15间仓库严重受损。此外还有100多间民房受损，1100多人无家可归。警方说，目前火灾的具体原因还在调查中

中国债务融资工具存量规模首破3万亿元大关 2011年12月29日 今年企业通过交易商协会注册发行各类债务融资工具1．82万亿元。自短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等产品推出以来，累计发行量达5．77万亿元，债券市场支持经济发展和结构调整作用日趋显著