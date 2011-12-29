- 2011年12月30日上海要扎扎实实地落实各项稳增长的措施，在项目落实上下工夫，在有选择地培育战略性新兴产业上下工夫，在建设人才高地上下工夫，在稳定物价上下工夫
- 2011年12月30日目前，电话提前11天订票，互联网、车站窗口及代售点的预售期为10天。根据以上预售期，市民可登录中国铁路客户服务中心(www.12306.cn)购票，或前往窗口、代售点购买1月8日的火车票
- 2011年12月30日消息人士透露，深圳保监局已向保监会提出申请，建议在全国车险改革的统一框架下，继续给予深圳“差异化政策”
- 2011年12月30日根据《“十二五”资源综合利用指导意见》，到2015年，中国大宗固体废物综合利用率达到50%；工业固体废物综合利用率达到72%；主要再生资源回收利用率提高到70%
- 2011年12月30日有关地方人民政府应当根据放射性固体废物处置场所选址规划，提供放射性固体废物处置场所的建设用地，并采取有效措施支持放射性固体废物的处置
- 2011年12月30日国家“十二五”规划首次确定了到2015年森林覆盖率达到21.66%、森林蓄积量达到143亿立方米的约束性指标
- 2011年12月30日截至2011年11月25日，珠海力合投资有限公司持有“重庆啤酒”12.35万股，成本价为每股61元。12月20日，公司以每股31.39元的价格将上述股份全部卖出，合计亏损约366万元
- 2011年12月30日工信部发布通告，强烈谴责窃取和泄露用户信息的行为，同时要求各互联网站要及时发现和修复安全漏洞，提醒互联网用户提高信息安全意识，密切关注相关网站发布的公告，并根据网站安全提示修改密码
- 2011年12月30日大部分地方金融机构在重组时都需要资金，但地方上又缺钱，在此背景下，央企正可挟雄厚财力进入。而地方政府也希望利用央企强大的活动能力，重新获得牌照，或取得更有利的发展资源
- 2011年12月30日伊朗军舰和飞机对这艘航母进行了监控，并拍照录像。萨亚利还说，如果外国军舰进入伊朗海军演习区域，将对外国军舰发出警告
- 2011年12月30日起诉书称，面对巨大的经济利益，一直经营民营企业的张克强等并不甘心，产生了非法占有国有股权的目的。
- 2011年12月30日2011年今日收官，但这个弱市之年所留下的阴影，尤其是巨量的“IPO存货”将成为摁住2012年A股“龙头”的一块巨石。上述已过会、尚未发行公司预计募资额逾610亿，或施压明年大盘走势
- 2011年12月30日除了期货，几乎所有的金融行业，银行、证券、保险、信托、基金，都有相应法律。唯独期货业还处在法律缺位状态
- 2011年12月30日中国证监会决定，责成九龙山董事会向九龙山国旅追讨短线交易所获收益人民币8443.68万元，向RESORT公司追讨短线交易所获收益1915.79万美元，向OCEAN公司追讨短线交易所获收益271.76万美元
- 2011年12月30日共有5家券商被否率为100%。财富里昂证券、东吴证券、蔚深证券各保荐一家企业，结果都没通过发审会审核，金元证券和德邦证券各保荐两家企业，结果IPO申请都被否。
- 2011年12月30日大中华区内三大交易所的总募资额再度超越美国，成为全球首次公开发行(IPO)筹资总额最高的国家。730亿美元募资额为美国市场的2倍，A股发行市盈率创3年新低
- 2011年12月30日今后公益资金来源主要在中国海油所属单位筹集，同时对合作伙伴开放捐赠，并允许合作伙伴利用基金开展相关公益活动
- 2011年12月30日道琼斯工业平均指数上涨135.63点，报12,287.04点，涨幅为1.12%；纳斯达克综合指数上涨23.76点，报2,613.74点，涨幅为0.92%；标准普尔500指数上涨13.37点，报1,263.01点，涨幅为1.07%。
- 2011年12月29日爆炸导致27间仓库被完全摧毁，15间仓库严重受损。此外还有100多间民房受损，1100多人无家可归。警方说，目前火灾的具体原因还在调查中
- 2011年12月29日今年企业通过交易商协会注册发行各类债务融资工具1．82万亿元。自短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等产品推出以来，累计发行量达5．77万亿元，债券市场支持经济发展和结构调整作用日趋显著
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