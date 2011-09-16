- 2011年09月16日柬埔寨首相洪森15日在金边与到访的泰国总理英拉就解决两国边界争端深入交换了意见，双方同意遵守海牙国际法院相关裁决，调整柏威夏寺附近临时非军事区兵力部署
- 2011年09月16日本周沪指下跌了0.62%，深成指也下跌了0.13%。周成交量较上周再度萎缩
- 2011年09月16日中国主张以色列应尽快以无核武器国家的身份加入《不扩散核武器条约》，并将其所有核设施置于国际原子能机构的全面保障监督之下
- 2011年09月16日成思危认为，中国今年的经济形势是很“麻烦”的一年，但未来中国经济发展总体向好，因此预计股市未来10年依然呈上升趋势。
- 2011年09月16日评级机构穆迪当天晚些时候将瑞银的长期债券评级列入降级观察名单，这意味着未来三个月之内瑞银可能被降级。穆迪称，评估瑞银评级的重点将放在其风险管理上
- 2011年09月16日成思危称，在全球经济不确定的环境下，中国经济形势在今年是最麻烦的一年。
- 2011年09月16日截至2011年6月末，我国外债余额为6425.28亿美元，中长期外债(剩余期限)余额为1804.17亿美元，占外债余额的28.08%；短期外债(剩余期限)余额为4621.11亿美元，占外债余额的71.92%
- 2011年09月16日苏格兰皇家银行经济学家西尔维奥·佩鲁佐说：“这一决定颇受欢迎。近来有关欧洲大银行难以获得美元融资的消息令市场反应强烈。这一决定将缓解欧洲银行业的融资难题”
- 2011年09月16日巴黎上诉法院当天作出裁决，批准爱马仕家族继承人将他们各自手中股权集中成立控股公司，以构筑股权保卫战“防御工事”
- 2011年09月16日8月份我国居民的收入感受指数和就业感受指数双双回落。股票投资意愿降至2009年来新低，同时，预期房价上升的居民有小幅增加。
- 2011年09月16日他还透露，一些外国银行已经进入利比亚金融市场，当前利比亚央行有能力在利比亚境内开展业务
- 2011年09月16日数据显示，今年第一季度经修正后的美国经常项目逆差为1196亿美元，当季美国经常项目逆差占国内生产总值的比例为3.2%
- 2011年09月16日交易员表示，市场关于欧洲金融稳定性的担忧是支撑金价一度攀上至1900美元大关的主要动力之一，而近期欧洲领导人关于力挺希腊、稳定市场的表态和举措对金市行情有所抑制
- 2011年09月16日印度银行业是运营较为规范和竞争较为激烈的市场之一，截至今年8月底，共有38家外资银行在印度运营321个分行
- 2011年09月16日66岁的麦克曾任摩根士丹利行政总裁，任内鼓励高风险交易，结果2007年在按揭方面的投资严重亏损90亿美元。
- 2011年09月16日该犯罪嫌疑人系河南长垣县人，在郑州打工，因无钱上网产生盗窃念头，当日其破窗进入王丽家中寻找钱物，被王丽发现挥刀杀人
- 2011年09月16日布朗对温家宝总理提出的对欧洲予以投资援助的说法表示赞同。他认为，欧洲也要加大出口，支持中国的投资，欧洲必须要成为全球经济增长的一部分。
- 2011年09月16日中国公司国家的角色和规模——这在现代经济史上是前所未见的——需要得到遏制，以使私营部门数以亿计的从业者获得经济和商业的平等机会。
- 2011年09月16日爆炸的啤酒瓶超过了国标规定，但有关负责人表示，“这个办不到，咱是发展中国家。”
- 2011年09月16日中国买外债有个问题是，中国实际是把钱借给外国人去赚钱，过去十年里美国的投资回报率是8%，美国债券利率是4%，也就说美国借中国的钱赚到的钱，一半归中国，一半由他们赚走。
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