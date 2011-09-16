柬泰领导人同意调整边界争议地区兵力部署 2011年09月16日 柬埔寨首相洪森15日在金边与到访的泰国总理英拉就解决两国边界争端深入交换了意见，双方同意遵守海牙国际法院相关裁决，调整柏威夏寺附近临时非军事区兵力部署

中国重申支持建立中东无核武器区 2011年09月16日 中国主张以色列应尽快以无核武器国家的身份加入《不扩散核武器条约》，并将其所有核设施置于国际原子能机构的全面保障监督之下

瑞银交易员违规或影响其盈利前景 2011年09月16日 评级机构穆迪当天晚些时候将瑞银的长期债券评级列入降级观察名单，这意味着未来三个月之内瑞银可能被降级。穆迪称，评估瑞银评级的重点将放在其风险管理上

西方五大央行联手向欧洲银行提供流动性 2011年09月16日 苏格兰皇家银行经济学家西尔维奥·佩鲁佐说：“这一决定颇受欢迎。近来有关欧洲大银行难以获得美元融资的消息令市场反应强烈。这一决定将缓解欧洲银行业的融资难题”

爱马仕获股权保卫战阶段性胜利 2011年09月16日 巴黎上诉法院当天作出裁决，批准爱马仕家族继承人将他们各自手中股权集中成立控股公司，以构筑股权保卫战“防御工事”

利比亚官员透露利仍有144吨黄金储备 2011年09月16日 他还透露，一些外国银行已经进入利比亚金融市场，当前利比亚央行有能力在利比亚境内开展业务

国际金价跌破1800美元关口 2011年09月16日 交易员表示，市场关于欧洲金融稳定性的担忧是支撑金价一度攀上至1900美元大关的主要动力之一，而近期欧洲领导人关于力挺希腊、稳定市场的表态和举措对金市行情有所抑制