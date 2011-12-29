- 2011年12月29日在山东的各城市中，青岛一直是出血热传染病的高发区，而且主要集中在五市，以及部分城乡接合部，患者中几乎全都是农村居民
- 2011年12月29日龚天荣因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、纵容黑社会性质组织罪等5项罪名被判处无期徒刑，法院认定龚天荣犯罪所得赃款为966余万元。受龚天荣庇护的18人“肉霸”“黑帮”28日已被定罪量刑
- 2011年12月29日27个省份发布了2011年度工资指导线，基准线多在14%以上。中央企业负责人薪酬管理工作逐步规范。非公有制企业和行业推行工资集体协商比例逐步提高。
- 2011年12月29日潘石屹表示，对来年中国住房市场持悲观态度，担心明年上海地价进一步下跌，但仍对上海办公楼领域的基本面持乐观态度，因房租仍在上涨。
- 2011年12月29日预计到2011年底，全国城镇新增就业有望达到1200万人以上，城镇登记失业率预计低于4.6%的控制目标。
- 2011年12月29日
- 2011年12月29日该公司在声明中称，阿里巴巴旗下阿里金融将向中小团购企业提供6亿元贷款，而风险投资机构亦将向该平台有潜力的企业投资6亿元。
- 2011年12月29日市场人士认为,明年人民币将保持小幅升值,双向波动格局.
- 2011年12月29日2012年将合理调整消费税范围和税率结构。此举显示，中国明年极力试图扩大内需消费以避免经济大幅下滑的政策意图。
- 2011年12月29日推进城乡经济社会发展一体化绝不是要把农村变为城市，农村居民点调整要尊重城镇化发展的客观规律和依循农村发展的实际，建设规划应实现“四个尊重”。
- 2011年12月29日海公租房对申请者的收入和户籍均不设门槛，租金略低于市场价格，包括外来常住人口在内的“夹心层”的阶段性住房困难有望逐步破解。
- 2011年12月29日2012年中国物价涨幅将明显放缓，预计2012年CPI上涨3.5%左右，比2011年回落1.9个百分点；PPI上涨4.0%，比2011年回落2.2个百分点。
- 2011年12月29日针对有网友２９日在微博上声称交通银行、民生银行等多家银行巨量用户资料外泄，交行和民生银行齐发声明称：该传闻严重失实，纯属谣言。
- 2011年12月29日金正恩全面继承了金正日的思想和领导、品质和品德、胆略和气魄，是朝鲜党和军队及人民的最高领导者
- 2011年12月29日这位负责人说，工行对于客户密码等重要信息采取了非常严格的措施来确保信息安全，在系统中对于客户密码的存储与传输均采用加密方式，在与第三方公司的电子商务合作中，涉及的密码信息均要求在该行系统页面上进行操作
- 2011年12月29日全国农业工作会议将明年粮产目标定在了“10500亿斤以上”，低于今年11424亿斤的收成，“九连增”没有成为官方明年的粮产目标。
- 2011年12月29日本周三个月期央票停发说明市场资金情况并不理想.
- 2011年12月29日分地区来看，约四成省区市的猪肉价格仍在上涨，重庆、河北、吉林价格涨幅居前，在0．9％—3．5％之间
- 2011年12月29日2012年，珠三角各市率先开展包括PM2．5和臭氧在内的六项主要空气污染物指标监测工作；2013年，全省国家环保重点城市和环保模范城市开展监测；2014年，全省所有地级以上市开展监测
- 2011年12月29日国际车企多已进入中国，外商在华已近饱和，发改委将整车制造从鼓励《目录》中删除，将有利于行业整合以及自主品牌发展
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