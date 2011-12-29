重庆市农委原副主任龚天荣被判无期徒刑 2011年12月29日 龚天荣因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、纵容黑社会性质组织罪等5项罪名被判处无期徒刑，法院认定龚天荣犯罪所得赃款为966余万元。受龚天荣庇护的18人“肉霸”“黑帮”28日已被定罪量刑

中国工商银行否认银行用户数据遭泄露 2011年12月29日 这位负责人说，工行对于客户密码等重要信息采取了非常严格的措施来确保信息安全，在系统中对于客户密码的存储与传输均采用加密方式，在与第三方公司的电子商务合作中，涉及的密码信息均要求在该行系统页面上进行操作