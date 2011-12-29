- 2011年12月29日自今年5月10日起，上海已对贷款道路建设车辆通行费征收标准进行下调。其中，普通小客车的征收标准从每月150元/辆减少到75元/辆，外省市入沪车辆也从30元/次减少到15元/次。明年这项收费全面取消后，全体车主都将受益。
- 2011年12月29日万科、保利等上市房企的平均毛利率可达40%左右，这一利润远远高于房地产的上游钢铁行业。以武钢和鞍钢为例，近三年的平均毛利只有7.88%和8.96%。
- 2011年12月29日从2005年的998点到2008年的1664点，再到2011年正在形成的市场新低点，股市萧条的气氛已经包围了投资者。有不少市场一线人士认为，要想改变中国股市的生存方式，仍然需要市场中的机构投资者和上市公司完成规模和结构上的转变
- 2011年12月29日市民在销售网点购车时，需要提供有效身份证件，销售网点通过“天津市非机动车管理网”当场进行登记、录入
- 2011年12月29日值得注意的是，如果双方共同投资的公司未完成首次公开上市，云天化须按照约定价格回购凯雷所持有的股权，而这一协议此前并未公告
- 2011年12月29日力合股份 （000532）12月29日晚间公告，截止11月25日，公司子公司珠海力合投资有限公司持有“重庆啤酒 ”12.35万股，成本价为每股61元。12月20日，该公司以每股31.39元的价格将上述股份全部卖出，合计亏损约366万元
- 2011年12月29日江西已出台了关于试行国有资本经营预算的相关政策规定，省级国有资本收益的实施对象是省政府及其部门、机构履行出资人职责的一级企业，具体包括省国资委和省直其他监管部门、单位所监管的企业
- 2011年12月29日如果一次性付款购买总价100万元的房子，三年后就能返息18万元，如果是按揭付款，三年后则返息15万元，而且均是一次性“返清”。
- 2011年12月29日养老金有望入市意味着“中国版401K计划”出炉步伐正在加快。不过，在一些社保专家眼里，所谓“中国版401K计划”是一种误读
- 2011年12月29日国家宏观经济调控，对维持内地经济平稳发展十分重要，而内地经济的健康发展，对香港更为重要，所以宏调对香港来说其实是一件好事。
- 2011年12月29日据11月份浙江省人力社保部门开展的企业用工监测数据显示：5541家监测企业中，非正常经营状态企业203家，占比3.66%，其中部分停产202家，外迁企业1家。
- 2011年12月29日
- 2011年12月29日2012年1月1日起，北京市将联动上调企业退休人员基本养老金、最低工资、伤残津贴等社保标准，调整将惠及265万人。
- 2011年12月29日国务院2012年经济工作重点第一项就是“扩大内需”，其涵义已经明确表示2012年“稳健货币“政策，实质上是偏向宽松
- 2011年12月29日截止收盘，蒙牛股价跌7.4%，报18.52港元，成交5369万股
- 2011年12月29日出于缓解流动性和稳定货币市场利率，央行很有可能在春节前下调存款准备金率
- 2011年12月29日12月28日，华宝兴业基金官网上发布了一封致“尊敬的发行人、保荐机构”的友情提示。公司方面表示，为提高公司投研工作效率，决定即日起公司管理的公募基金暂停参与各发行人的IPO询价，暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演
- 2011年12月29日潘某说，他刚担任村干部只有几个月，想在工作上有所创新，此举是想宣传、销售福利彩票。12月22日，武宣县民政部门找他谈话，严厉批评了他，要求退还给低保户彩票钱，他已照办
- 2011年12月29日上海公租房对申请者的收入和户籍均不设门槛，租金略低于市场价格，包括外来常住人口在内的“夹心层”的阶段性住房困难有望逐步破解。
- 2011年12月29日浙江省人力资源和社会保障厅29日发布消息称，这个省中小企业经营困难蔓延现象得到初步遏制，中小企业倒闭潮及企业大量外迁现象并未出现。
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