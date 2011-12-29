上海明年起取消贷款道路建设车辆通行费 2011年12月29日 自今年5月10日起，上海已对贷款道路建设车辆通行费征收标准进行下调。其中，普通小客车的征收标准从每月150元/辆减少到75元/辆，外省市入沪车辆也从30元/次减少到15元/次。明年这项收费全面取消后，全体车主都将受益。

江西国企只交税不缴利时代终结 2011年12月29日 江西已出台了关于试行国有资本经营预算的相关政策规定，省级国有资本收益的实施对象是省政府及其部门、机构履行出资人职责的一级企业，具体包括省国资委和省直其他监管部门、单位所监管的企业

银川首推理财式售房模式 百万买房三年反息18万 2011年12月29日 如果一次性付款购买总价100万元的房子，三年后就能返息18万元，如果是按揭付款，三年后则返息15万元，而且均是一次性“返清”。

数据显示浙江中小企业经营困难蔓延得到初步遏制 2011年12月29日 据11月份浙江省人力社保部门开展的企业用工监测数据显示：5541家监测企业中，非正常经营状态企业203家，占比3.66%，其中部分停产202家，外迁企业1家。

北京1月起多项社保标准上调 最低工资至1260元 2011年12月29日 2012年1月1日起，北京市将联动上调企业退休人员基本养老金、最低工资、伤残津贴等社保标准，调整将惠及265万人。