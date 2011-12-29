- 2011年12月29日北京市政府近日正式向财政部、国家税务总局提出申请，在交通运输业、部分现代服务业开展营业税改征增值税试点改革。
- 2011年12月29日中金表示，动车事故调查报告原因符合预期，表明中央高层对于中国高铁的建设技术和车辆技术是认可的，打消了投资者担忧
- 2011年12月29日网上传闻交通银行、工商银行、民生银行用户信息泄密，对此，银行方面予以否认
- 2011年12月29日中信建投28日发布研报称，受益于煤炭采选业保持良好盈利，煤机行业收入实现稳定增长，预计今年增速达20%以上，并看好其在“十二五”期间的发展。
- 2011年12月29日
- 2011年12月29日悼词说：“伟大的金正日同志用独创性的先军政治武装军队，把祖国建设成为强大的军事大国及核技术拥有国，为我们迎接新的发展时期奠定基础，使我们的国家实现飞跃性的发展”
- 2011年12月29日2010年7月30日下午，刘赘衡窜至东屯渡分局，将爆炸装置放在该局会议室门外，而后引爆炸药，将彭某等4人炸死，并致5人重伤，12人轻伤，103万余元财产损失
- 2011年12月29日年末只剩下3个交易日，程瑞1期以41.49%的收益率已经基本锁定冠军宝座
- 2011年12月29日截至收盘沪指报2173.56点，涨3.55点，涨幅0.16%，成交量359.9亿元；深成指报8781.32点，涨41.59点，涨幅0.48%，成交量356.9亿元
- 2011年12月29日继CSDN、天涯论坛、京东商城后被爆用户信息外泄后，支付宝用户信息外泄。支付宝回应表示，只有账号外泄对用户资金安全没有威胁。
- 2011年12月29日按应计制编制的2010/11财政年度综合账目显示，港府的财政储备为5954亿港币，盈余967亿港币。
- 2011年12月29日客户开立个人支付账户时，支付机构应登记客户的姓名、性别、住址、联系方式以及有效身份证件的种类、号码和有效期限等详细身份信息，并对其真实性进行审核。对于单位支付账户，还需登记单位名称、地址、经营范围、税务登记证号码等
- 2011年12月29日苏宁环球（000718.SZ）29日一纸被调查公告导致其开盘跌停；重仓其股的5只基金一日之内亏损总计超过1亿元
- 2011年12月29日在2011年流动性紧张、资本市场持续震荡的行情下，保险资金在经历了三季度巨大的投资浮亏后，目前保险机构的投资风格更趋稳健保守
- 2011年12月29日三元、伊利、蒙牛等多家品牌牛奶即将涨价，涨价幅度在每箱1-2元。知情人士介绍，此次伊利的调价幅度可能在每盒0.3元左右。
- 2011年12月29日对比6588万元的净资产，兴业皮革各股东的实际出资额只有5000万元。这一组数据的对比不竟让人充满好奇。更为惊奇的是，到了2006年公司外实施海外上市进行股权转让对净资产进行的评估值却比2004年大幅减少。
- 2011年12月29日“金正日是伟大的革命家、政治家、思想家。他将金日成提出的主体思想和先军思想发扬光大，提倡自立更生，为人类的发展提出了新的观点，指引了人民自主发展的道路。”
- 2011年12月29日朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南在致悼词中表示，金正恩是朝鲜主体革命的伟大继承者，朝鲜党、军队、人民的卓越领导者。朝鲜军队和人民应团结一致，在金正恩的领导下，要确立唯一的领导体制
- 2011年12月29日追悼大会于当地时间29日上午11时开始。朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长金正恩、最高人民会议常任委员会委员长金永南等党政军高层人士出席了追悼大会
- 2011年12月29日末日恐慌情绪已经笼罩在欧洲金融市场，这反过来可能逼迫欧洲政治领袖，在2012年3月峰会上，快速通过欧盟财政联盟相关细则法案
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