- 2011年12月29日磷化工子公司已停产三年半，员工已分流安置完毕
- 2011年12月29日长实遂于2009年终止标普之评级服务
- 2011年12月29日2012年1月起，北京市城乡低收入家庭的认定标准，将统一为家庭月人均收入740元。此次调整，城市标准仅提高9元，但农村标准增长了298元，是北京市社会救助标准历年来调整幅度最大的一次。
- 2011年12月29日截至2011年3季度，公司的速动比率仅为0.4，是资金相对紧张的表现，拟发行60亿元债券将缓解这一问题
- 2011年12月29日绿城中国与上海证大同意向SOHO中国出售上海外滩地块50%权益，作价40亿元人民币，当中10﹒4亿元向绿城支付
- 2011年12月29日兴业证券表示，铁路改革将对大秦铁路、铁龙物流、广深铁路等三家上市公司产生直接影响
- 2011年12月29日现有地方债务多为银行持有，系统性风险显而易见，地方政府债务将面临重组并亟需财税制度改革
- 2011年12月29日意大利驻华大使严农祺在《财经网》独家撰稿，他称意大利经济基本面良好，而且其在自然资源方面的欠缺能够由其独特的文化资源和创造力所提供的无形资产得到补充
- 2011年12月29日中国燃气(00384)收购战，大股东步步进迫。南韩SK E&S Co在圣诞前夕，第2次入市增持股份，涉资约2,000万，买入价更高于中石化(00386)及新奥能源(02688)的收购价。
- 2011年12月29日上海证券交易所发展债券市场、扩大市场容量、活跃市场交易和推动产品创新的下一个突破口，将首选高收益债券
- 2011年12月29日沪指报2177.23，上涨0.33%，涨7.22点，成交185亿元，深成指报8807.01点，上涨0.77%，涨67.28点，成交191亿元。
- 2011年12月29日美国卫生部门同日证实，一名来自美国俄克拉何马州的婴儿被诊断感染“阪崎杆菌”，为本月美国发现的第三例“阪崎杆菌”病例。这名婴儿此前并未服用美赞臣的Ｅｎｆａｍｉｌ婴儿配方奶粉，目前已经痊愈
- 2011年12月29日近年来，天津市公安局将群众反映较多的非机动车被盗问题作为下大力量整治的重点，建立了两级非机动车管理部门，开展管、防、打、控、建为核心的专项治理。2010年，“治理自行车被盗问题”被纳入全市20项民心工程之一
- 2011年12月29日在重量级经济官员的任命上与国会嫌隙不断的白宫近日提出了美国联邦储备委员会理事的新提名。最引人注目的并非提名人的优异资历，而是白宫一次提出分属不同党派候选人的“打包”做法。这反映出当前驴象两党博弈的激烈程度
- 2011年12月29日本月27日至29日，日本首相野田佳彦到访印度。在此期间，印度和日本两国宣布了多项经济合作成果，并期待以互补性合作将两国经济合作提高到新的水平
- 2011年12月29日俄罗斯人新年丰盛无比的传统家宴汇集多种多样冷盘、热菜和甜点，其中一道名为“奥利维尔”的沙拉是保留菜品，使用香肠、鸡蛋、青豆、土豆、酸黄瓜和奶油等食材，一般都是家里人一起动手做，其乐融融
- 2011年12月29日新华社评出2011年国际十大新闻（按事件发生时间为序）
- 2011年12月29日博尔特25岁，连续第三年荣膺国际田联年度最佳男运动员，被誉为地球上跑得最快的人。2011年的韩国大邱世锦赛上百米抢跑被取消参赛资格震惊世界，但瑕不掩瑜，他夺得了200米和4Ｘ100米接力冠军，还创造了4Ｘ100米接力世界纪录
- 2011年12月29日“我们会考虑安保人员在每个地区的比例问题。没有人希望世界各地游客来伦敦后因为安保而扫兴，”这位奥组委主席在接受《卫报》采访时说
- 2011年12月29日民调显示，59%的拉丁裔美国人反对奥巴马在遣返非法移民问题上的做法，支持者仅占27%。尽管如此，多数拉丁裔选民仍支持奥巴马连任总统
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