北京低收入标准城乡统一 城市提高9元农村提高298元 2011年12月29日 2012年1月起，北京市城乡低收入家庭的认定标准，将统一为家庭月人均收入740元。此次调整，城市标准仅提高9元，但农村标准增长了298元，是北京市社会救助标准历年来调整幅度最大的一次。

美药管局对美赞臣奶粉展开调查 2011年12月29日 美国卫生部门同日证实，一名来自美国俄克拉何马州的婴儿被诊断感染“阪崎杆菌”，为本月美国发现的第三例“阪崎杆菌”病例。这名婴儿此前并未服用美赞臣的Ｅｎｆａｍｉｌ婴儿配方奶粉，目前已经痊愈

印度和日本加大经济合作力度 2011年12月29日 本月27日至29日，日本首相野田佳彦到访印度。在此期间，印度和日本两国宣布了多项经济合作成果，并期待以互补性合作将两国经济合作提高到新的水平

外国迎新年 习俗各不同 2011年12月29日 俄罗斯人新年丰盛无比的传统家宴汇集多种多样冷盘、热菜和甜点，其中一道名为“奥利维尔”的沙拉是保留菜品，使用香肠、鸡蛋、青豆、土豆、酸黄瓜和奶油等食材，一般都是家里人一起动手做，其乐融融

新华社评2011年国际十大新闻 金正日逝世在列 2011年12月29日 新华社评出2011年国际十大新闻（按事件发生时间为序）

新华社评2011年国际十佳运动员 博尔特居首 2011年12月29日 博尔特25岁，连续第三年荣膺国际田联年度最佳男运动员，被誉为地球上跑得最快的人。2011年的韩国大邱世锦赛上百米抢跑被取消参赛资格震惊世界，但瑕不掩瑜，他夺得了200米和4Ｘ100米接力冠军，还创造了4Ｘ100米接力世界纪录