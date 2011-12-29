美前新墨西哥州州长以自由党竞选人身份参加大选 2011年12月29日 约翰逊现年59岁，曾在1995年至2003年担任两届新墨西哥州州长。自今年早些时候宣布参加共和党总统预选以来，他一直默默无闻，在各项民调中支持率极低，绝大多数共和党预选辩论都以其不符合条件为由将其拒之门外

美国五角大楼警告伊朗不要试图封锁霍尔木兹海峡 2011年12月29日 国防部发言人乔治·利特尔说，霍尔木兹海峡不仅关乎地区安全与稳定，同时也是包括伊朗在内的海湾国家的重要经济生命线。任何企图干扰霍尔木兹海峡交通运输的做法都是不能容忍的

伊朗海军司令称伊可轻松封锁霍尔木兹海峡 2011年12月29日 萨亚里表示，这次军演旨在显示和测试伊朗海军军力，是对“敌人”反复威胁伊朗利益的反应。他说，伊朗愿意与其他国家尤其是周边国家的海军举行联合演习

联合国降半旗为金正日致哀 2011年12月29日 金正日遗体告别仪式28日在平壤举行。位于纽约联合国总部门前的蓝色联合国会旗当天降半旗，193个会员国国旗没有升起

埃及前总统穆巴拉克再次出庭受审 2011年12月29日 埃及国家电视台报道，当地时间28日上午10时许，庭审开始。穆巴拉克、他的两个儿子阿拉和贾迈勒、前内政部长阿德利及6名前高级警官一同出庭受审，与穆巴拉克家族关系密切的商人侯赛因·萨利姆缺席受审

深圳公立医院将在2012年底前取消药品加成制度 2011年12月29日 在改革“以药补医”机制的同时，还将通过在所有公立医院推广第三方调解机制，完善医患沟通机制，提高医疗卫生服务信息的透明度，坚决打击非法行医和“医托”“医闹”等方式，改善医患关系

北京三级医院抗菌药物使用强度平均值下降约一半 2011年12月29日 医院滥用抗生素不仅加重患者就医负担，而且容易产生耐药性。目前，北京市三级医疗机构抗菌药物品种已经按照国家要求，限制在50种以内

俄第二大油企被俄联邦反垄断局罚款2000万美元 2011年12月29日 今年2月，俄联邦反垄断局就俄罗斯石油公司、卢克石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司、秋明-英国石油公司、巴什石油公司集体提高石油产品价格发起反垄断调查，此后陆续公布对各公司的罚款金额

调查显示英国明年失业率将继续上升 2011年12月29日 英国特许人才管理开发协会首席经济顾问约翰·菲尔波特认为，如果欧元区主权债务危机能有所缓和，英国2012年的就业形势将不会发展到像2008年至2009年危机时那样严重

俄罗斯与土耳其达成长期供气协议 2011年12月29日 2012年，俄罗斯将向土耳其增加天然气供应20亿立方米，使年供气量达到275亿立方米。2011年俄罗斯向土耳其的供气量约为255亿立方米