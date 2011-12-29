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2011年12月29日
约翰逊现年59岁，曾在1995年至2003年担任两届新墨西哥州州长。自今年早些时候宣布参加共和党总统预选以来，他一直默默无闻，在各项民调中支持率极低，绝大多数共和党预选辩论都以其不符合条件为由将其拒之门外
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2011年12月29日
国防部发言人乔治·利特尔说，霍尔木兹海峡不仅关乎地区安全与稳定，同时也是包括伊朗在内的海湾国家的重要经济生命线。任何企图干扰霍尔木兹海峡交通运输的做法都是不能容忍的
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2011年12月29日
萨亚里表示，这次军演旨在显示和测试伊朗海军军力，是对“敌人”反复威胁伊朗利益的反应。他说，伊朗愿意与其他国家尤其是周边国家的海军举行联合演习
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2011年12月29日
公司报告期内出现过一次员工持股，但是过程却像是员工“被持股” ；公司报告期内存在关联方违规拆借资金的行为，违反了人行《贷款通则》
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2011年12月29日
金正日遗体告别仪式28日在平壤举行。位于纽约联合国总部门前的蓝色联合国会旗当天降半旗，193个会员国国旗没有升起
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2011年12月29日
埃及国家电视台报道，当地时间28日上午10时许，庭审开始。穆巴拉克、他的两个儿子阿拉和贾迈勒、前内政部长阿德利及6名前高级警官一同出庭受审，与穆巴拉克家族关系密切的商人侯赛因·萨利姆缺席受审
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2011年12月29日
朝鲜人民军陆海空三军和工农赤卫队仪仗队在锦绣山纪念宫广场列队致敬。在军乐队奏响的朝鲜国歌声中，现场数万名朝鲜人民军官兵及各界群众目送灵车缓缓驶出广场
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2011年12月29日
今年1月，国务院公布了《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》，对与经济社会发展和改革深化的要求已明显不相适应，与法律不尽一致、不够协调的7件行政法规予以废止，107件行政法规的部分条款予以修改
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2011年12月29日
列在第一位的是发生在今年4月中旬的“地铁7号线常熟路站有人贩子强拉女子以贩卖人口和人体器官”事件，后经警方核实系一起纠纷，所谓“人贩子”和“器官贩子”系网友杜撰
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2011年12月29日
要量力而行，以农民自愿且不额外增加农民负担为前提，支持小城镇和中心村新建新区发展经济，切实改善和提高农民生产生活条件
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2011年12月29日
3个月品种的作用更多在于短期资金期限的平滑。从明年前3个月公开市场到期情况看，1月和2月比较少，但3月份已增加到1620亿，现在资金本来就不宽裕，发行对冲的意义并不大
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2011年12月29日
在改革“以药补医”机制的同时，还将通过在所有公立医院推广第三方调解机制，完善医患沟通机制，提高医疗卫生服务信息的透明度，坚决打击非法行医和“医托”“医闹”等方式，改善医患关系
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2011年12月29日
广州市财政局局长袁锦霞向广州市人大常委会作报告时透露，最新预计2011年广州土地出让金收入290亿元。而数据统计显示，截至12月26日，广州今年收回土地出让金238.79亿，预计难以完成290亿元的目标。
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2011年12月29日
医院滥用抗生素不仅加重患者就医负担，而且容易产生耐药性。目前，北京市三级医疗机构抗菌药物品种已经按照国家要求，限制在50种以内
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2011年12月29日
今年2月，俄联邦反垄断局就俄罗斯石油公司、卢克石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司、秋明-英国石油公司、巴什石油公司集体提高石油产品价格发起反垄断调查，此后陆续公布对各公司的罚款金额
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2011年12月29日
英国特许人才管理开发协会首席经济顾问约翰·菲尔波特认为，如果欧元区主权债务危机能有所缓和，英国2012年的就业形势将不会发展到像2008年至2009年危机时那样严重
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2011年12月29日
2012年，俄罗斯将向土耳其增加天然气供应20亿立方米，使年供气量达到275亿立方米。2011年俄罗斯向土耳其的供气量约为255亿立方米
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2011年12月29日
《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求(试行)》规定了证券期货业不同安全保护等级信息系统的基本保护要求，包括基本技术要求和基本管理要求，适用于指导证券期货业分等级信息系统的安全建设整改、测评和监督管理。
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2011年12月29日
新华社财经专线评出2011年国内财经十大新闻
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2011年12月29日
仅仅就财政问题看房地产，房价从长远来看就不会降低。