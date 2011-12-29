- 2011年12月29日随着2011年圣诞假期接近尾声，美国一年一度的年末购物季也即将落下帷幕。尽管这是美国商家的“销售大战”和美国消费者的“抢购大战”，然而无论是商品、服务还是消费者，都处处有着中国元素的影子
- 2011年12月29日受美元汇率大涨打压，国际油价28日结束此前连续六个交易日涨势，纽约油价收报每桶99.36美元，跌幅为1.95%；伦敦北海布伦特油价收于每桶107.56美元，跌幅为1.56%
- 2011年12月29日根据协议，中石油将收购加拿大阿萨巴斯卡公司位于该国艾伯塔北部地区的麦肯河油砂项目60%的开采权益。阿萨巴斯卡油砂公司在声明中表示，该笔交易目前已获得阿尔伯塔省能源资源管理局，环境和水资源管理部门批准
- 2011年12月29日这项由法国投资咨询公司特伦德奥进行的调查显示，在过去三年内，法国共关闭880家工厂；同一时期内，法国共开设494家新工厂
- 2011年12月29日在2007年至2012年审议循环中，中国海关积极参与讨论的全过程，提交了375个修订议题对案，反映我国的经贸利益。在最终获得通过的225组修订中，农产品98组，占43.56%；环保产品6组，占2.67%；新能源、新科技产品9组，占4%
- 2011年12月29日自2009年底希腊率先爆发主权债务危机以来，一场欧元保卫战已经历时两年，如今即将迈入第三年。过去两年间，欧盟及欧元区领导人近20次峰会也未能止住危机蔓延的脚步，而这场保卫战注定是一场历经磨难的马拉松战役
- 2011年12月29日截至12月27日，全部债券基金(包括分级债基)今年以来单位净值平均下跌2.29%，宣告债券基金自2005年以来连续6年盈利纪录的终结
- 2011年12月29日会议认为，高速铁路从无到有，在较短时间里建立起了研发、建设和运营体系。高速铁路改善了人民群众的出行条件，促进了经济发展。
- 2011年12月29日据统计，今年共有27家银行进行了次级债融资，包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行，累计融资额高达3337.9亿元，是去年全年的3倍多
- 2011年12月29日相关的主要数据和各种关系有着这么大的不确定性，因此经济学家已经不止于单纯运用模型来形成对于中国经济发展的预测，他们同时还要运用判断和直觉，在预测中国经济发展时，这两者所起的作用要比预测美国和欧洲的经济发展来得大。
- 2011年12月29日天交所已经暂停了黄金新开户业务，并要求自即日起所有新开户客户必须签署有关暂停黄金开户业务的告知函
- 2011年12月29日“竣工验收备案证颁发两年了，房产证发下来一年了，谁能想到开发商的申请材料里，好多是假的！”
- 2011年12月29日全国约有3.5%近800万农户没有签订家庭承包合同，9.2%近2100万户承包户没有取得土地承包经营权证书
- 2011年12月29日许春茂被取消基金从业资格，并被列为市场禁入者
- 2011年12月29日在公务员管理方面，提出研究建立公务员道德规范，加强公务员职业道德建设。北京市人力社保局考核奖惩处副处长毛昕介绍，2010年北京市已展开这方面的调研，拟计划出台一份政策性的文件
- 2011年12月29日国际资本流出中国，或者说热钱流出中国的渠道有很多，结售汇业务并不是主要的或者说显著的渠道。
- 2011年12月29日下一步加快转变经济发展方式的6项重点工作第一项就是扩大内需
- 2011年12月29日根据原来征管办法，车辆购置税过户、转籍、变更业务办理程序复杂，涉及资料繁多。特别是转籍手续更是繁琐，一般都要三到五天时间才能办好
- 2011年12月29日不过，李天福28日在庭审中对此前的供述几乎全部翻供，称挪用公款和受贿的指控大部分不属实，仅承认有行贿的罪行
- 2011年12月29日针对此事，网友普遍表示质疑，不明白紧急避孕和堕胎有什么关系。更多网友则担心实名制登记侵犯个人隐私
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