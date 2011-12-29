国际财经快报 2011年12月29日 受美元汇率大涨打压，国际油价28日结束此前连续六个交易日涨势，纽约油价收报每桶99.36美元，跌幅为1.95%；伦敦北海布伦特油价收于每桶107.56美元，跌幅为1.56%

加拿大批准中石油收购阿萨巴斯卡油砂项目 2011年12月29日 根据协议，中石油将收购加拿大阿萨巴斯卡公司位于该国艾伯塔北部地区的麦肯河油砂项目60%的开采权益。阿萨巴斯卡油砂公司在声明中表示，该笔交易目前已获得阿尔伯塔省能源资源管理局，环境和水资源管理部门批准

法国过去三年内关闭工厂数量超过新开数量 2011年12月29日 这项由法国投资咨询公司特伦德奥进行的调查显示，在过去三年内，法国共关闭880家工厂；同一时期内，法国共开设494家新工厂