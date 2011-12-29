- 2011年12月29日央行近期有可能再降存款准备金率，而且不排除一次降低1%的可能性。
- 2011年12月29日当地时间28日下午，横滨地方检察厅对中国船长林宗勇以违反《渔业法》为由罚款30万日元后予以释放。林宗勇已带领其它10名船员当日驾船返回中国
- 2011年12月29日针对国外媒体关于俄罗斯拒绝对中国出售航母阻拦索装置的报道，杨宇军称报道毫无根据。他说，中国航母平台的主要系统装备，包括阻拦索在内，都是自主研发和改装的
- 2011年12月29日2012年中央农村工作会议有两大亮点，一是要在明年出台有关征地制度改革的相应法规；二是明确反对在农民市民化过程中剥夺农民土地的做法。
- 2011年12月29日现代牧业今日发公告澄清称所供蒙牛奶源无问题，早盘平开报1.55港元
- 2011年12月29日自今年离岛免税政策在海南试点实施以来，旅游购物成为海南旅游消费的最大亮点。预计今年将实现旅游购物收入80亿元，约占旅游总收入的25％。
- 2011年12月29日自2011年5月5日之后到12月21日，外管局累计批出9.5亿美元QFII额度
- 2011年12月29日2011年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3157元，较之昨日中间价6.3146下降11基点。
- 2011年12月29日东海镇党委宣布成立乌坎村党总支，暂时接替乌坎村委会工作。在乌坎村党总支正式成立后，将成立由村党总支成员、党员代表、群众代表、外出乡贤代表等组成的乌坎村委会重新选举筹备工作小组
- 2011年12月29日2009年7月-2009年10月21日之间，即佛塑股份在出售土地资产和对外投资事项的时候，蔡伟甫、庞友国、陈锡尤、廖凯明、吴慧敏五人在知悉上述内幕信息后、内幕信息公开前，买入佛塑股份，并在上述信息发布后，立即卖出股票，获得盈利。
- 2011年12月29日针对网友对高京燕的简历提出质疑，吉林省委组织部称，档案中确有3个月的待业经历，这个待业期为留学回国人员正常择业期，与许多大学生毕业后都有一段择业期是一样的
- 2011年12月29日万家石化本次分公司关停范围包括了安徽、广东、广西、哈尔滨、辽宁、四川、陕西、山西、浙江、石家庄等十个省市。
- 2011年12月29日2012年要确保粮食生产不滑坡、菜篮子产品供应不断档、农产品价格不大起大落。
- 2011年12月29日8月4日，药庆卫向法院提起诉讼，状告张显名誉侵权。9月5日下午，药庆卫又向法院增加了两项诉讼请求：判令张显连续30天在知名网站、报刊等新闻媒体上刊登不少于3000字的致歉声明，并赔偿精神损害抚慰金1元
- 2011年12月29日国内市场下半年以来PE募集数量和规模增长速度逐渐降低，9月募资规模不到3亿美元，创下今年来最低，外币基金的募集基本上处于停滞状态
- 2011年12月29日7月25日早晨6时57分，由宁波东开往苍南的DJ5603次列车通过杭深线列车追尾事故地段，这是“7·23”事故抢通后通过事故地段的第一趟列车。在事故尚在救援阶段，铁道部通车的做法引发争议
- 2011年12月29日作为财政储备、主要用于支持港元汇率的外汇基金，第三季度亏损408亿港元，为历史上第二大季度亏损
- 2011年12月29日7·23动车事故后有媒体报道称，温州市特警支队长邵曳戎介绍，7月24日下午他接到要用吊机把车厢吊起来放到桥下来清理的命令。“我不同意，坚持在铁轨上也就是原地清理。”这个坚持等来了奇迹
- 2011年12月29日央企要充分认识当前形势的严峻性和紧迫性，抓紧做好3年至5年渡难关、过寒冬的应对准备。
- 2011年12月29日当时仅仅是桥下搜救的有关负责人汇报桥下搜救工作情况，而非对整个搜救过程的介绍，桥上搜救工作仍在进行中，并且也没有人下达过停止救援的指令
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