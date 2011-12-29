- 2011年12月29日当高估值和差业绩互相碰撞时，高管套现的欲望难免会被点燃
- 2011年12月29日7月24日，铁道部新闻发言人王勇平说，把这个车头埋在下面盖上土，主要是便于抢险。随后公众对铁道部在事故第二天就将挖坑掩埋车头和残骸的做法展开质疑，认为是为了销毁证据以及为快速通车“让道”
- 2011年12月29日证监会认定，江苏三友违反了原《证券法》有关规定，构成了原《证券法》相关条款所述违法行为。
- 2011年12月29日五角大楼新闻发言人乔治•利特尔28日称：“霍尔木兹海峡事关地区安全和稳定，也是海湾地区国家的经济生命线，包括伊朗在内。对在霍尔木兹海峡中转或通行的油轮进行干扰不可容忍”
- 2011年12月29日要深化各税种管理，完善对跨地区经营汇总纳税企业所得税征管，加强对高收入者个人所得税征管
- 2011年12月29日德勤昨日发表报告指，欧美前景仍未明朗，该行估计香港明年新股集资额将两连跌，较今年下跌15%至2,300亿。
- 2011年12月29日从最高浮盈逾14亿到如今的浮亏1.8亿，短短一年光景，昔日高价参与紫鑫药业定向增发的六大认购方，最终领略了一轮“过山车”般的投资经历。
- 2011年12月29日《交易所债市谋变 高收益债券有望推出》等9则
- 2011年12月29日A股投资者的交易意愿再创年内新低。数据显示，上周参与交易的A股账户数为709.17万户，较前一周减少约52万户；A股交易账户占比为4.36%，为年内最低。
- 2011年12月29日如果不考虑降息因素，整体债券利率水平下行10-20个基点，对保险公司会产生平均2%-4%的正面影响
- 2011年12月29日苏宁环球公告中并未提及苏宁环球在哪个环节涉嫌信披违规。基金界一哥王亚伟早在二季度就建仓900万股，三季度又加仓800万股至1700万的总持股，并跻身前十大流通股股东。三季度末另有7至基金合计持有1.89亿股苏宁环球。
- 2011年12月29日令人担忧的是，经历过此次事件后，消费者对乳品行业的信任度再度下降
- 2011年12月29日绿城高层证实，绿城目前正在处置资产，但会不会和孙宏斌合作，如果合作，将以怎样的方式合作，尚未进入公告阶段
- 2011年12月29日截止12月27日，年内北京新建住宅总签约面积为940万平米，预计全年成交量在950万平米以内，环比去年下降23%。相比2008年的“地产寒冬”也下调了接近200万平米
- 2011年12月29日道琼斯工业平均指数下跌139.86点，收于12,151.49点，跌幅为1.14%；纳斯达克综合指数下跌35.22点，收于2,589.98点，跌幅为1.34%
- 2011年12月29日在加大对旅游业发展的政策支持上，我国将制定国民旅游休闲纲要，落实带薪休假制度
- 2011年12月29日业内人士认为，近几年高能效空调补贴、家电下乡、以旧换新等政策已经使得中国家电市场的整体消费能力提前透支，今年，家电产能整体过剩、房地产市场低迷、原材料运营成本上涨等不利因素还将延续至2012年，致使明年的家电市场不容乐观
- 2011年12月29日比亚迪发布公告称，公司于27日收到证监会批复，核准公司向社会公开发行面值不超过60亿元的公司债券
- 2011年12月29日“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故
- 2011年12月29日消息人士透露，12月初，市政府对PX项目重新开工生产的消息进行了小范围传达，要求官员理解和支持政府的决策。政府没有找到新区域来接纳PX项目，而且如果搬迁，政府需要给予这家私营企业巨额的赔偿。
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