凤凰传媒获得政府财政补贴5000万元 2011年12月28日 《财经》综合报道 凤凰传媒 （601928）12月28日晚间公告称，南通市财政局日前以实拨支付方式补助公司财政补贴资金共计5000万元整，用于公司在南通市的文化事业发展。该笔财政补贴资金将对公司2011 年度净利润产生积极影响

丹化科技控股子公司生产装置发生事故 2011年12月28日 《财经》综合报道 丹化科技 （600844）12月28日晚间公告，公司接控股子公司通辽金煤化工有限公司报告，今日凌晨3时，该公司首套煤制乙二醇、草酸装置发生了一起生产事故