- 2011年12月28日黑客在其官网首页留言称，“蒙牛曾经让中国人强壮，曾经让中国人自好过，中国自己的乳企，如今却自己坑自己”。
- 2011年12月28日原铁道部部长刘志军列7•23动车事故责任人首位，原铁道部原副总工程师、运输局局长、运输局党总支书记张曙光列责任人第二位
- 2011年12月28日国务院“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组报告指出，在“7·23”救援现场，确曾有过掩埋车头及列车残骸行为，但被有关领导及时制止，未能真正实施
- 2011年12月28日事实上，早在今年7月底、8月初，市场中就已经传出了苏宁环球将要涉矿的消息，公司的股价也随即大涨。从7月28日至8月12日的12个交易日中，苏宁环球累计涨幅达34.41%，成为当时市场的明星个股。不过，苏宁环球在8月18日对此进行了澄清
- 2011年12月28日新的签证规定将减少办理签证所需文件，可在网上填写表格并确保72小时内作出决定，目的是简化和加快签证发放程序。
- 2011年12月28日凤凰传媒 （601928）12月28日晚间公告称，南通市财政局日前以实拨支付方式补助公司财政补贴资金共计5000万元整，用于公司在南通市的文化事业发展。该笔财政补贴资金将对公司2011 年度净利润产生积极影响
- 2011年12月28日
- 2011年12月28日丹化科技 （600844）12月28日晚间公告，公司接控股子公司通辽金煤化工有限公司报告，今日凌晨3时，该公司首套煤制乙二醇、草酸装置发生了一起生产事故
- 2011年12月28日2012年1月11日起推出2010年系列新钞中三家发钞行发行的20港元和汇丰银行发行的100港元钞票。即将推出的新钞票连同其他各款面额新钞，可于2012年1月11日起在三间发钞银行各分行兑换。
- 2011年12月28日重庆钢铁(601005)12月28日晚间公布2011年业绩预告，2011年1月1日-2011年12月31日，经公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现大额亏损
- 2011年12月28日中国电池和汽车生产商比亚迪股份有限公司(BYD Co., 简称：比亚迪股份)周三表示，中国证券监督管理委员会批准了公司在国内市场公开发行不超过人民币60亿元债券的计划
- 2011年12月28日中国国航 （601111.SH，00753.HK）12月28日晚在港交所发布公告称，公司董事会宣布孔栋因退休已辞任公司董事长兼非执行董事之职务，待公司股东批准委任新董事后生效
- 2011年12月28日12月28日，以中国出版集团公司为主，中国联合网络通信集团有限公司、中国文化产业投资基金及学习出版社参与发起的中国出版传媒股份有限公司在北京正式成立
- 2011年12月28日一位接近中信证券的人士透漏，目前中信正在对自营部门进行人事调整，但不会解散自营部门，“单独出来成立自营子公司的可能性很大”，这位人士透露说，这样不仅能使风险隔离，也能为中信证券母公司的战略调整创造条件
- 2011年12月28日华创证券分析师华中炜认为，人行被动地向经济释放流动性的局面将发生改变,可能要转为主动向经济供应货币
- 2011年12月28日但这仍未动摇美国政府推动人民币加速升值的决心.其报告在长达五页的针对中国的内容中,仍坚持强调人民币必须升值
- 2011年12月28日8月份以来，全国草鱼、鲫鱼、鲤鱼等淡水鱼价格总体呈现降势，但12月初开始明显止降趋稳
- 2011年12月28日根据环保部近期公布的全国PM2．5监测时间表，珠三角是全国首批需要开展PM2．5监测的区域之一
- 2011年12月28日万庆良表示，新一届广州市委将把民生幸福当作最高追求，走一条有广州特色的新型化发展道路，增强城市的可持续发展能力，推动广州科学发展再上新台阶
- 2011年12月28日一、S5沪嘉高速公路调整为城市快速路并停止收费；二、取消征收贷款道路建设车辆通行费；三、上海市高速公路车辆通行费起价从10元调整为5元
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