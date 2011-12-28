- 2011年12月28日中国军队武器装备发展建设始终坚持独立自主、自主创新的原则，主要依靠自己的力量进行研制和生产
- 2011年12月28日航母平台的科研试验是一个长期的过程，根据工作需要，航母平台今后还将继续出海开展相关试验和训练，希望大家能够客观、理性看待
- 2011年12月28日有的高铁建设项目存在赶进度、抢工期、压缩工期现象；部分施工单位安全管理规章制度不健全、安全责任不落实；有的高铁设备和信号控制系统在产品设计、生产、安装、调试过程中存在安全漏洞
- 2011年12月28日
- 2011年12月28日苏宁环球 （000718）12月28日晚间公告，公司于12月27日收到中国证监会《调查通知书》。该《调查通知书》主要内容为：“因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查”。
- 2011年12月28日进一步扩大内需特别是消费需求、大力推进产业结构优化升级、加快科技进步和自主创新、毫不放松地抓好节能减排和生态环境保护、进一步统筹区域城乡协调发展、不断增强转变发展方式的动力。
- 2011年12月28日今年前三季度内需对经济增长贡献率达到101%，其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%提高到47.9%，资本形成由55.5%下降到53.4%。
- 2011年12月28日首个平行产业基金在2011年年尾成功募集，也是招商基金前任总经理成保良转入一级市场后的正式亮相。离开了奋斗9年的中国基金业，成保良给业界留下了疑问：产业基金的发展机遇到底在哪儿
- 2011年12月28日不愿透露姓名消息人士周三向道琼斯通讯社表示，包括新增加的黑龙江、河南、河北、安徽4个省，目前农业银行三农金融事业部改革试点范围已经达到12个省市区，而在这12个省市区试点县的三农金融事业部会执行较低的存款准备金率
- 2011年12月28日昨天，中国证监会发审委审核通过了汉鼎信息科技股份有限公司创业板首发申请。据了解，汉鼎信息如顺利上市后，股价有望达到21元，两名“80后”蒲彩萍和徐了然一年前突击入股分别持有80万股和20万股，身家分别达到1680万元和420万元
- 2011年12月28日事故调查组给予铁道部、通信信号集团公司、通信信号研究设计院、上海铁路局等单位54名责任人员党纪政纪处分，铁道部原部长刘志军、原副总工程师兼运输局局长张曙光对事故发生负有主要领导责任。
- 2011年12月28日通信信号集团公司所属通信信号研究设计院在LKD2—T1型列控中心设备研发中管理混乱，通信信号集团公司作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力，致使为甬温线温州南站提供的设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患
- 2011年12月28日高铁建设项目存在赶进度、抢工期、压缩工期现象；部分施工单位安全管理规章制度不健全、安全责任不落实；有的高铁设备和信号控制系统在产品设计、生产、安装、调试过程中存在安全漏洞；应急管理体系不完善，铁路安全法制不够健全。
- 2011年12月28日“7•23”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。
- 2011年12月28日会议同意事故调查组给予铁道部、通信信号集团公司、通信信号研究设计院、上海铁路局等单位54名责任人员党纪政纪处分的处理意见。其中，铁道部原部长刘志军、原副总工程师兼运输局局长张曙光对事故发生负有主要领导责任
- 2011年12月28日据黑龙江省财政厅统计，截至去年末，省级财政累计下达奖补资金15亿元，实现了政府引导和支持农村公益事业建设的重大突破。
- 2011年12月28日我国农民收入增幅逐年提高，2009和2010两年年均农村居民人均纯收入实际增速达9.7%，高于城镇居民人均可支配收入增幅0.9%。
- 2011年12月28日中国将加快推进行政审批、财税、金融、价格、收入分配和国有企业等领域改革，进一步转变政府职能，减少政府对微观经济活动的干预。
- 2011年12月28日工商银行（01398.HK，601398.SH）12月28日晚在港交所发布公告称，近日，公司收到银监会批复和中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币次级债券
- 2011年12月28日报告同时指出，“过去10年来，中国一直抗拒市场强烈呼吁人民币升值的压力。中国实际有效汇率持续大幅被低估”，“中国人民币实际汇率虽然走高，但升值过程仍未完成。”
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