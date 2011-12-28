苏宁环球涉嫌披露违规遭证监会立案调查 2011年12月28日 《财经》综合报道 苏宁环球 （000718）12月28日晚间公告，公司于12月27日收到中国证监会《调查通知书》。该《调查通知书》主要内容为：“因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查”。

中国将从六个方面推动经济发展方式加快转变 2011年12月28日 进一步扩大内需特别是消费需求、大力推进产业结构优化升级、加快科技进步和自主创新、毫不放松地抓好节能减排和生态环境保护、进一步统筹区域城乡协调发展、不断增强转变发展方式的动力。

黑龙江实施财政奖补制度推动农村公益事业发展 2011年12月28日 据黑龙江省财政厅统计，截至去年末，省级财政累计下达奖补资金15亿元，实现了政府引导和支持农村公益事业建设的重大突破。