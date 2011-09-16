陕西预测苹果产量有望创历史新高 2011年09月16日 陕西省气象局15日表示，综合苹果产量预测模式、果园实地调查、生物学模拟结果以及今年苹果生育期气候资源、气象灾害、病虫害影响程度等因素分析，预计今年陕西省苹果单产和总产量有望创新高。