- 2011年09月16日去年7月两家位于唐人街的苹果产品配件店被指侵权，近日，侵权的两家商铺同意与苹果公司达成和解协议，更换名称并移交侵权产品
- 2011年09月16日如果说地方债由中央政府买单，就变成地方政府违约是理所当然的，中国就是在培养“赖账”的地方政府。
- 2011年09月16日在山东一些地方，猪肉价猛涨，但部分散户养猪户“分毫未赚”，有的甚至无奈拆猪圈。而中型养猪场主们因获得大量补贴，正在扩大生产规模，但无法在短期内弥补大量散户“离”场造成的生产力空白，造成了这轮肉价的长时间持续上涨。
- 2011年09月16日国家安监总局政法司新闻宣传处一名王姓工作人员表示，动车事故书面调查报告尚未形成。至于什么时候调查能结束，该工作人员表示尚不清楚。“9月15日”的时间节点系媒体自行理解。
- 2011年09月16日中国今年的经济形势是很麻烦的一年，既有国际又有国内复杂的经济形势影响，目前股市还存在过度投机问题、监管制度缺陷等问题，但未来10年中国经济发展总体向好，因此预计股市未来10年依然走强。
- 2011年09月16日虽然目前国内柴油供应略显偏紧，尚无数据显示市场需求巨量放大。由于前期柴油进口关税下调，供需相对平衡状态下发生柴油荒的可能性较小
- 2011年09月16日沪深股市双双高开，早盘两市走出冲高回落走势
- 2011年09月16日央行公开市场持续释放流动性令短期资金价格下降
- 2011年09月16日以人民币11.8亿元的价格收购海鑫实业所持银华基金20%的股权，增持后持有银华基金49%的股权
- 2011年09月16日知情人士上周说，京东商城希望在2012年上半年进行IPO，计划融资高达40亿到50亿美元
- 2011年09月16日虽然楼市宏观调控严格，但仍有越来越多的居民认为房价将出现上涨。
- 2011年09月16日朱大鸣在达沃斯论坛上表示，实质增长比印钞增长更重要，实质提高比钞票多了更重要。达沃斯论坛要警惕印钞主义蔓延。
- 2011年09月16日据郑州海关统计，今年1～8月河南省进出口总值达175.1亿美元，接近2010年全年177.9亿美元的规模，创同期历史新高。
- 2011年09月16日韩国媒体说，全国范围拉闸停电在韩国历史上尚属首次。据报道，停电民居一度多达162万户，证券和银行业务被迫中断，手机一度失去信号，信号灯停电导致各地交通大乱，不少人在骤停的电梯内度过了难耐的时光。
- 2011年09月16日9月15日15时54分，一名身份不明的男子将北京同仁医院一名女医生砍伤。
- 2011年09月16日长期以来我国以低廉的价格供应全球90%的稀土市场，我国稀土资源储量直线下降
- 2011年09月16日环保部作出这一决定的背景是，近期化学品污染事件呈高发态势
- 2011年09月16日1-8月北京新建普通住房成交均价为13874元/平方米，比去年的的14847元/平米降低6.6%，也就是每平米下降了973元。
- 2011年09月16日2011年1月9日至7月24日，犯罪嫌疑人李某等5人先后15次从山东淄川仇某、山东济南柳某、山东马某、河南袁某以及陕西汉阴市王某、孙某等7处购进地沟油466.34吨。然后他们通过向地沟油中掺入普通食用油的方法，将购进的466.34吨地沟油分
- 2011年09月16日陕西省气象局15日表示，综合苹果产量预测模式、果园实地调查、生物学模拟结果以及今年苹果生育期气候资源、气象灾害、病虫害影响程度等因素分析，预计今年陕西省苹果单产和总产量有望创新高。
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