- 2011年12月28日未经批准在交易场所名称中使用“交易所”字样的交易场所，应限期清理规范。清理整顿期间，不得设立新的开展标准化产品或合约交易的交易场所。
- 2011年12月28日我国旅游业的经济拉动作用突出，据测算，旅游业增加值已占到GDP的4%以上。
- 2011年12月28日目前粮食生产的资源要素已绷得很紧，继续扩大种植面积的空间有限，继续提高单产的难度很大。为此，农业部将深入推进粮食稳定增产行动，强化政策扶持、强化措施到位，巩固方方面面齐心协力抓粮食的好局面。
- 2011年12月28日天贵所暂停黄金新开户 作者：李欣 文章编号：1228164045 当前状态：未处理 创建时间：2011-12-28 16:40:45 最后时间：2011-12-28 16:46:26 自2011年12月28日起，所有新开客户在激活前必须签署暂停黄金新开户业务的《告知
- 2011年12月28日大公国际资信评估有限公司28日宣布维持中国香港的本、外币信用等级AAA，评级展望为稳定；同时维持中国澳门的本、外币信用等级AA+，评级展望为稳定。
- 2011年12月28日年终岁末，两岸名人、400多万网民共同票选出“微”字作为2011海峡两岸年度汉字。这个包含“微中见大”“见微知著”等深意的汉字，亦代表了两岸同胞对新一年两岸关系“聚沙成塔、集腋成裘”的期待
- 2011年12月28日近1/3的企业得分低于20分(满分100)，沪深300指数企业非财务信息披露水平平均为29.8分，没有企业达到卓越者水平(80分以上)，仅有3家企业披露水平达到领先者阶段(60-80分)。
- 2011年12月28日因为圣诞节港股休市蒙牛停牌，而受蒙牛纯奶检出致癌物拖累沪市伊利替蒙牛大跌，皇氏乳业、光明乳业走弱。事件对A股相关上市公司股价产生了较大影响，并导致重仓持有伊利股份等乳业板块的基金净值震荡。
- 2011年12月28日新年钟声即将敲响，“十二五”开局之年也将画上句号。回眸不平凡的2011年，记者梳理了十个与经济生活密切相关的“热词”，以此描绘2011年经济生活图景，观察来年经济生活趋势
- 2011年12月28日他们表示，野田政权谋求提高消费税税率，违反了民主党2009年众议院选举“4年不提提高消费税率问题”的竞选纲领。此后，民主党干事长舆石东在与内山会谈时表示，不会挽留他们
- 2011年12月28日12月28日，中国国务院国资委副主任黄淑和说，预计中央企业2011年净利润将接近或突破9000亿元，经济增加值保持在3000亿元以上。
- 2011年12月28日日本防卫省曾于27日委托民间运送公司将环境影响评估报告送到冲绳县政府，但因市民团体在冲绳县政府周边举行抗议集会，并阻止运送车辆进入，结果未能送进去。无奈之下，防卫省采取了凌晨运送报告的特殊办法
- 2011年12月28日2011年中国十佳运动员
- 2011年12月28日广东省直有关部门要督促本系统内相关收费单位认真落实减免规定，加强对小型微型企业享受收费优惠政策的登记备案管理，确保符合条件的小型微型企业享受收费优惠政策
- 2011年12月28日服务上不去的直接恶果是品质和收入的双双下滑，几乎所有澳五星级酒店都被迫通过网上交易，打折出售客房，折扣幅度从3折到7.5折不等
- 2011年12月28日高盛集团认为，巴西、俄罗斯、印度及中国等最大新兴市场的最好发展时期已经结束。因为新增劳动力供应量减少，这些国家的经济增长潜力可能已经达到顶峰。
- 2011年12月28日截至到11月份中国消费者共购买了2.15万亿美元的免税商品，与去年同期相比是上涨了56%，一举成为了全球免税商品的最大消费群体。
- 2011年12月28日今年前三季度内需对经济增长贡献率达到101%，其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%提高到47.9%。
- 2011年12月28日旗下人寿保险子公司已同意斥资新台币47.4亿元（合1.562亿美元）从私募股权投资基金TPG Inc.手中收购台新金融控股股份有限公司3.45%的股权
- 2011年12月28日身陷停工和退地传闻中的雅居乐12月27日澄清称，并没有要退掉南京地王，而所谓的“停工”只是个别项目暂缓开工。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富