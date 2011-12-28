工商总局部署清理整顿各类交易场所 2011年12月28日 未经批准在交易场所名称中使用“交易所”字样的交易场所，应限期清理规范。清理整顿期间，不得设立新的开展标准化产品或合约交易的交易场所。

大公维持中国香港和澳门信用等级 2011年12月28日 大公国际资信评估有限公司28日宣布维持中国香港的本、外币信用等级AAA，评级展望为稳定；同时维持中国澳门的本、外币信用等级AA+，评级展望为稳定。

日本执政党民主党9名众议员提交退党申请 2011年12月28日 他们表示，野田政权谋求提高消费税税率，违反了民主党2009年众议院选举“4年不提提高消费税率问题”的竞选纲领。此后，民主党干事长舆石东在与内山会谈时表示，不会挽留他们

日本政府提交美军基地迁移对候选地环境影响评估报告 2011年12月28日 日本防卫省曾于27日委托民间运送公司将环境影响评估报告送到冲绳县政府，但因市民团体在冲绳县政府周边举行抗议集会，并阻止运送车辆进入，结果未能送进去。无奈之下，防卫省采取了凌晨运送报告的特殊办法

新华社体育部评出2011年中国十佳运动员 2011年12月28日 2011年中国十佳运动员