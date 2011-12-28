广东房地产销售锐减 投资额持续上升 2011年12月28日 在“严厉调控”措施影响下，今年以来广东房地产销售呈现大幅下降态势，但投资额却持续劲升，全省房地产消费、投资“大逆差”格局持续加剧。

广东房地产销售呈大幅下降态势 投资额却持续劲升 2011年12月28日 今年以来广东房地产销售呈现大幅下降态势，但投资额却持续劲升，全省房地产消费、投资“大逆差”格局持续加剧。