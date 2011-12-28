- 2011年12月28日周三表示，中国大陆监管部门已授予国泰金控旗下的资产管理子公司1亿美元合格境外机构投资者(简称QFII)投资额度
- 2011年12月28日截至今年12月8日，温州警方共查处非法集资类案件57起，刑拘63人；打击查处因借贷引发的非法拘禁和故意伤害等涉案人员142人。其中，查处恶意欠薪类案件7起，处理恶意欠薪跑路的老板9人，涉及金额近千万。
- 2011年12月28日深沪两交易所新增基金开户数4.7191万户，环比前一周(4.8546万户)减少1355户，降幅2.79%
- 2011年12月28日“目前，我国已建立起从学前教育到研究生教育较为完整的家庭经济困难学生资助政策体系，基本做到了没有一个学生因为经济困难而失学。” 袁贵仁如是说。
- 2011年12月28日7家券商对公司给出最新投资评级及目标价，其中，高盛给予30.45港元目标价。
- 2011年12月28日
- 2011年12月28日业内人士分析，近期牛奶的涨价，一方面跟生奶源量紧缩有关，另一方面，年末包装、辅料、运输成本都将进一步上升。有消费者表示，希望价格上涨的同时，牛奶质量能够得到保证
- 2011年12月28日
- 2011年12月28日自2011年12月29日(周四)收市清算时起，Au(T+D)合约的保证金比例从12%调整为13%，下一交易日起涨跌停板幅度限制从9%调整为10%
- 2011年12月28日在“严厉调控”措施影响下，今年以来广东房地产销售呈现大幅下降态势，但投资额却持续劲升，全省房地产消费、投资“大逆差”格局持续加剧。
- 2011年12月28日今年以来广东房地产销售呈现大幅下降态势，但投资额却持续劲升，全省房地产消费、投资“大逆差”格局持续加剧。
- 2011年12月28日个体的感受往往与经济环境密切相关。普通百姓的税负感受折射出的是中国宏观经济运行的脉搏与动向。
- 2011年12月28日截止收盘，上证综指上涨3.8点，涨幅0.18%，报2170.01点，成交400.1亿；深成指上涨28.18点，涨幅0.32%，报8739.73点，成交408.1亿
- 2011年12月28日随着农村社会经济的发展，土地流转规模有所增加。但是，土地流转中不规范的现象还比较普遍。另外，在一些地方还存在着土地撂荒现象。
- 2011年12月28日曹远征认为，今年出现的存款下降现象是金融脱媒加速的表现
- 2011年12月28日在国内外环境发生深刻变化的大背景下，转变经济发展方式刻不容缓，必须力争转变经济发展方式不断取得新的成效。
- 2011年12月28日统计数据显示，A股年内新增开户数创下近五年来的新低，甚至低于2008年“熊市”。而持仓账户数的几乎零增长表明投资者对股市的信心已降至冰点
- 2011年12月28日纳入统计范围内的89只指数型基金平均跌幅达23.37%，其中63只跌幅超过20%
- 2011年12月28日朝鲜开城工业园在举行金正日遗体告别仪式的今天和举行追悼大会的明天临时放假两天
- 2011年12月28日2011年11月，银行代客结汇为1289亿美元，银行代客售汇为1297亿美元，银行代客结售汇逆差为8亿美元
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