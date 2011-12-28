台湾居民明年起可在大陆9省市申设个体户 2011年12月28日 首批开放北京、上海、广东、福建、江苏、浙江、湖北、四川、重庆9省市，开放的行业为餐饮及零售业

阿根廷总统克里斯蒂娜被确诊罹患甲状腺癌 2011年12月28日 斯科奇马罗说，阿根廷总统府医疗小组在本月22日对克里斯蒂娜进行常规体检时，在她的甲状腺右叶发现了癌细胞。医生经过进一步的化验和研究之后，决定在明年1月4日为克里斯蒂娜实施外科手术