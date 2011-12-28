- 2011年12月28日《劳动新闻》当天在题为《金正日同志的革命遗产》的“政论”中，将“核和卫星”、“新世纪产业革命”、“民族的精神力量”选为金正日委员长的三大革命遗产
- 2011年12月28日朝鲜高层人士包括朝鲜人民军元帅李乙雪、金日成社会主义青年同盟中央委员会第一书记李勇哲、咸镜南道党委责任书记郭范基、内阁副总理赵炳柱等
- 2011年12月28日
- 2011年12月28日截至目前未发现网络袭击征兆，军方认为今后朝方发起网络袭击的可能性也较小
- 2011年12月28日具有风险低、收益较高、稳定的特点，有利于保险资金资产负债的合理配置
- 2011年12月28日其中更有4只年内才成立的阳光私募在不足“周岁”时就已告夭折，寿命最短者仅历时3个月
- 2011年12月28日东洋之花回应，“未采购国家禁止使用的原料，在该产品中也未添加禁用原料，同时配方中使用的原料也不含有禁用原料，生产过程安全可靠”。东洋之花的一名客服人员坚持认为东洋の花美白水润面贴膜没有质量问题，并称被人恶意中伤。
- 2011年12月28日首批开放北京、上海、广东、福建、江苏、浙江、湖北、四川、重庆9省市，开放的行业为餐饮及零售业
- 2011年12月28日纳入统计范围的88家企业在2010年总利润增长率达到87%，这一数据甚至超过了创业板的21%和中小板的35%
- 2011年12月28日商务部26日在其官网上公布了来自意大利、法国、西班牙、美国、英国等多个国家的国际商品中心信息。这些商品中心将推出名品分销模式，并在中国各省市铺设 GBF名品直销广场，旨在解决进口奢侈品在中国国内售价过高的问题
- 2011年12月28日根据1947年《联合国旗典与规则》，遇有会员国国家元首或政府首脑去世或官方葬礼日，联合国总部、日内瓦办事处以及联合国设在该会员国的办事处降半旗。联合国降半旗时，不得再同时悬挂其它旗帜
- 2011年12月28日上证综指下跌14.24点，跌幅0.66%，报2151.97点，成交172亿；深成指下跌90.38点，跌幅1.04%，报8621.17点，成交189亿。
- 2011年12月28日支付清算行业要进一步加强行业自律管理，大力推动支付创新，切实防范支付风险
- 2011年12月28日在铁路改革大背景下，大秦铁路有望整合周边铁路资产，实现外延式扩张
- 2011年12月28日斯科奇马罗说，阿根廷总统府医疗小组在本月22日对克里斯蒂娜进行常规体检时，在她的甲状腺右叶发现了癌细胞。医生经过进一步的化验和研究之后，决定在明年1月4日为克里斯蒂娜实施外科手术
- 2011年12月28日高估，还是低估了国有资产，对于即将过会的中泰桥梁来说，这或许是发审委将仔细核查的环节。
- 2011年12月28日27日，英国智库公共政策研究所下调了对英国明年经济前景的预期。该研究所首席经济学家托尼·多芬称，“黯淡”一词最能描绘明年英国经济前景。他说：“对英国经济来说，2012年可能不会是愉快的一年”
- 2011年12月28日2005年以来已经披露的中国电子商务行业的PE/VC投资事件为272起，其中已经披露投资金额的投资案例为199起，披露的投资金额总额为62.72亿美元
- 2011年12月28日按照法律要求，总统奥巴马将向国会提交证明。如果获得批准，美国联邦政府的举债上限将升至16.4万亿美元
- 2011年12月28日中石油、中石化两大集团近日分别与浙江省政府签订了战略合作框架协议，涉及项目投资各800亿元人民币
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