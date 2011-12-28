- 2011年12月28日阿拉伯国家联盟（阿盟）27日发表声明，呼吁国际社会努力推动解除以色列对加沙地带的长期封锁。声明说，国际社会尤其是联合国及其秘书长和中东问题有关四方（联合国、美国、欧盟和俄罗斯）必须承担责任，推动解除对加沙地带不公平的封锁
- 2011年12月28日报告指出，从去年6月到今年12月16日的这段时间内，人民币对美元汇率已累计升值7.5%。考虑到通胀因素，由于中国的通货膨胀率高于美国，人民币对美元已实际升值近12%
- 2011年12月28日蒙牛今日开市后股价急剧下跌，而伊利因受殃及两日内重仓基金净值已缩水9亿元
- 2011年12月28日伊朗议会资深议员、国家安全与对外关系委员会成员伊拉希安26日表示，正在伊朗南部海域举行的军演是对西方的严重警告，表明伊朗有能力封锁霍尔木兹海峡
- 2011年12月28日长期政策拐点早在今年6月份甚至更早已经发生，即财政从扩张转向收敛，随着财政收敛，将逐步回归正常的严谨的货币条件，从而消除通货膨胀的逻辑基础，恢复储蓄型经济特征。
- 2011年12月28日格雷普韦恩镇警方发言人罗伯特·埃博林说，6名受害者看来正准备打开圣诞礼物，此时身着圣诞老人服装的凶手出现，并在枪杀6人后饮弹自尽。调查人员认为，7名死者为亲属关系。警方正寻找其他亲属，进一步了解情况
- 2011年12月28日截至11月，中国累计出口稀土14750吨，仅占全年出口配额总量的49%，大量出口配额没有使用
- 2011年12月28日梅德韦杰夫在俄高级军官的任命和授衔仪式上说，俄军最近完成了“布拉瓦”系统的试射周期，证明俄军工业能够制造出高效的现代化战略武器
- 2011年12月28日12月28日人民币对美元汇率中间价报6.3146，连续第二个交易日创汇改以来新高
- 2011年12月28日报道说，货轮上共有18名船员，包括6名意大利人、5名乌克兰人和7名印度人，货轮装有约1.5万吨烧碱。被劫持后船长曾致电船运公司，告知船员平安
- 2011年12月28日李江宁说，北京市新修订和编制的药品及药械的相关规定和制度将于明年2月1日开始实施，之前开设在地下室的药品必须加强相关安全和服务设施，未配备3名药师的药店在更换相关营业资质证书时必须配备齐全
- 2011年12月28日12月28日人民币对美元汇率中间价报6.3146，连续第二个交易日改写汇改以来新高纪录。前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.3152。
- 2011年12月28日据俄罗斯媒体27日报道，2011年俄网民数量比上年增加5.4%。报道援引谢戈廖夫的话说：“这个速度比2010年慢，但用户数量仍在增加。”他预计，到2013年将有9000万俄罗斯人使用互联网
- 2011年12月28日利用与现实不符的宣传，忽悠7名客户现场签单，欺骗投保人。泰康人寿北京分公司长安支公司由此被罚20万元
- 2011年12月28日藤村修说，在国际社会发生巨变的情况下，为确保日本的和平与安全，日本需要推进与美国之外的国家联合研发和生产防卫装备，获得最新防卫技术，在不断降低研发成本的同时，巩固日本防卫产业生产和技术基础
- 2011年12月28日减税不排斥结构性增税。所有的数据分析下来，宏观税负也就是广义上讲的政府收入占GDP的比重在中国其实并不比发展中国家的平均水平高，甚至还要稍微低一点，所以基本的优化的主要着力点不在降低宏观税负，而在于优化税制结构。
- 2011年12月28日对巴西这个曾陷入“中等收入陷阱”的国家来说，今日的成绩来之不易。所谓“中等收入陷阱”是指一个国家在成为中等收入国之后，出现经济增长乏力、经济增长放慢、人均收入水平难以提高的现象
- 2011年12月28日调查报告显示：85.9%的一般员工年终奖在1万元以内，对于中管层来讲，43.9%的员工年终奖人均水平在1万到3万之间；而近6成的高管年终奖在3万元以上。
- 2011年12月28日由于煤炭企业所承担的税费及安全等各项支出的逐年加大，煤炭企业经营成本与电煤合同价格倒挂的现象在众多资源大省愈演愈烈，有些煤炭企业一年因此损失达数亿元。
- 2011年12月28日当地分析人士认为，欧债危机还在蔓延、意大利经济前景不明朗导致意大利民众的购买力和购买欲均受到影响。此外，意大利政府日前推出的财政紧缩措施也增加了民众的缴税负担
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