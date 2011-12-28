国际新闻早报 2011年12月28日 阿拉伯国家联盟（阿盟）27日发表声明，呼吁国际社会努力推动解除以色列对加沙地带的长期封锁。声明说，国际社会尤其是联合国及其秘书长和中东问题有关四方（联合国、美国、欧盟和俄罗斯）必须承担责任，推动解除对加沙地带不公平的封锁

美国财政部认为主要贸易伙伴没有操纵货币汇率 2011年12月28日 报告指出，从去年6月到今年12月16日的这段时间内，人民币对美元汇率已累计升值7.5%。考虑到通胀因素，由于中国的通货膨胀率高于美国，人民币对美元已实际升值近12%

伊朗副总统称若遭西方威胁将封锁霍尔木兹海峡 2011年12月28日 伊朗议会资深议员、国家安全与对外关系委员会成员伊拉希安26日表示，正在伊朗南部海域举行的军演是对西方的严重警告，表明伊朗有能力封锁霍尔木兹海峡

美警方说圣诞节枪击案凶手可能为被害人亲属 2011年12月28日 格雷普韦恩镇警方发言人罗伯特·埃博林说，6名受害者看来正准备打开圣诞礼物，此时身着圣诞老人服装的凶手出现，并在枪杀6人后饮弹自尽。调查人员认为，7名死者为亲属关系。警方正寻找其他亲属，进一步了解情况

俄总统宣布布拉瓦海基洲际弹道导弹即将列装 2011年12月28日 梅德韦杰夫在俄高级军官的任命和授衔仪式上说，俄军最近完成了“布拉瓦”系统的试射周期，证明俄军工业能够制造出高效的现代化战略武器

一艘意大利货轮在阿曼海域被海盗劫持 2011年12月28日 报道说，货轮上共有18名船员，包括6名意大利人、5名乌克兰人和7名印度人，货轮装有约1.5万吨烧碱。被劫持后船长曾致电船运公司，告知船员平安

俄罗斯成为欧洲互联网用户最多的国家 2011年12月28日 据俄罗斯媒体27日报道，2011年俄网民数量比上年增加5.4%。报道援引谢戈廖夫的话说：“这个速度比2010年慢，但用户数量仍在增加。”他预计，到2013年将有9000万俄罗斯人使用互联网