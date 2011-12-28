- 2011年12月28日现代牧业称，本身每日都有针对致癌物黄曲霉素的检验，至今未有出现问题
- 2011年12月28日曼特加说，目前政府已经准备好相关立法，并将向世界贸易组织提出申请，以获取一项为期十年的临时保护性措施。他解释说：“该措施可能会在三个月后付诸实施”
- 2011年12月28日2012年，要促进房价进一步合理回归，继续同时从供给和需求两端进行调控尤为重要。需求端，坚持遏制投资投机型需求仍然是房地产调控的主线。
- 2011年12月28日韦斯特韦勒对媒体记者说，放宽对欧盟外外国人进入德国的签证限制是以保障德国的国家安全利益为前提的
- 2011年12月28日西尔斯公司当天发表声明说，关闭这些店面后，该公司将通过库存销售和租售店面产生1.4亿至1.7亿美元现金。不过，该公司也将在第四季度为此承受16亿至24亿美元的非现金开支
- 2011年12月28日银行业的发展离不开实体经济的发展。银行业金融机构要进一步优化信贷结构，提升服务质量，提高信贷管理科学化、精细化水平，确保信贷资金有序流入实体经济，促进经济结构的战略性调整
- 2011年12月28日调查显示，对就业市场改善抱有信心的受访者比例从前一个月的12.4%升至13.3%，而认为自己的收入会增加的受访者比例从前一个月的14.1%升至17.1%
- 2011年12月28日12月28日，ST欣龙（000955.SZ）发布了为子公司提供担保的公告，而对于这家身处亏损泥潭的公司来说，已经不是第一次扮演担保的角色。
- 2011年12月28日任正非在撰写的内部文章中称，华为已采用轮值制度，由公司高管轮流担任公司最高领导，负责公司的日常经营。领导结构的调整可能表明任正非将不再承担某些职责
- 2011年12月28日据阿联酋《海湾新闻报》报道，迪拜2012年财政赤字预计为18.27亿迪拉姆（约合5亿美元），较2011年下降53%。新的财政赤字预计将占2012年迪拜ＧＤＰ的0.6%
- 2011年12月28日土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权等，是法律赋予农民的合法财产权利，无论他们是否还需要以此来作基本保障，也无论他们是留在农村还是进入城镇，任何人都无权剥夺。
- 2011年12月28日判决书提到，河南省三门峡惠能热电有限责任公司于判决生效后十日内偿还中国农业银行股份有限公司陕县支行借款本金及利息。方大炭素对上述借款本金及利息承担连带清偿责任
- 2011年12月28日现在所执行的各地楼市调控政策未来会发生变化，不同城市会发生各具特色的微调，不可能再用“一刀切”的办法。
- 2011年12月28日正考虑出售更多资产以提高资本金水平。在满足新资本金要求方面，该行落后于其他美国大型银行
- 2011年12月28日2010年度土地卫片执法检查查出违法占用耕地44.38万亩。国家和省级重点工程建设项目，特别是铁路、公路建设项目违法用地仍然较为突出。
- 2011年12月28日今日，工银瑞信保本基金公告显示，其募集结果超过34亿元
- 2011年12月28日截至12月25日，典型的20个一、二线城市成交量合计为137.5万套，相比去年全年的160.6万套少了23万套，预期年内20个城市成交量减少超过22万套。
- 2011年12月28日中信集团公告称，中信集团已经完成整体改制工作，成为国有独资公司并且更名为中国中信集团有限公司
- 2011年12月28日朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长金正恩27日再次前往金正日灵柩前表示深切哀悼。朝中社当天在报道中称金正恩为“我们党、国家和军队的最高领导者”。
- 2011年12月28日国家发改委主任张平28日受国务院委托向全国人大常委会作报告时说，中央财政对“三农”的投入在前两年大幅增加的基础上，今年将首次超过1万亿元。
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