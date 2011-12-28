巴西将改变纺织品进口征税制度 2011年12月28日 曼特加说，目前政府已经准备好相关立法，并将向世界贸易组织提出申请，以获取一项为期十年的临时保护性措施。他解释说：“该措施可能会在三个月后付诸实施”

德国将放宽对欧盟外个人及商务签证限制 2011年12月28日 韦斯特韦勒对媒体记者说，放宽对欧盟外外国人进入德国的签证限制是以保障德国的国家安全利益为前提的

美国著名百货商西尔斯公司计划关闭百余家店面 2011年12月28日 西尔斯公司当天发表声明说，关闭这些店面后，该公司将通过库存销售和租售店面产生1.4亿至1.7亿美元现金。不过，该公司也将在第四季度为此承受16亿至24亿美元的非现金开支

美国消费者信心指数升至8个月最高水平 2011年12月28日 调查显示，对就业市场改善抱有信心的受访者比例从前一个月的12.4%升至13.3%，而认为自己的收入会增加的受访者比例从前一个月的14.1%升至17.1%