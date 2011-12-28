- 2011年12月28日截至上周末，今年以来获批的新基金达230只，创单年新批基金数量新高
- 2011年12月28日今年3月，中信集团董事长常振明在香港表示，中信集团正在开展整体改制工作，集团整体上市没有明确的时间表，取决于改制后集团是否合适上市的要求。
- 2011年12月28日证券公司和公募基金也加入到今年的资金争夺大战中。短期收益率高、流动性极强的货币基金，成为了各大券商和公募基金对抗商业银行的“杀手锏”
- 2011年12月28日何荣村指出，自2008年7月开放陆客赴台观光，累积至今尚有百余万配额未使用，因此，明年团进团出陆客每日赴台配额，台方可自动调控为5000人，陆客可以“尽量来”
- 2011年12月28日福州市药监局市场处对此解释称，卖紧急避孕药，“药店必须登记顾客姓名、身份证号码等相关信息，同时也要记下药品销售品种和数量”。做出实名认证规定，是为了贯彻国家的要求，也是担心有人滥用紧急避孕药药品
- 2011年12月28日2012年二手房市场供需将逐步回暖，预计明年北京二手住宅成交量将回涨至15万套左右，成交均价将回归到2010年的水平。
- 2011年12月28日上市公司购买银行理财产品，都基于各自利益的考虑，一方面上市公司可获得比存款收益更高的回报，另一方面银行也能减少揽储压力，为来年放贷冲量打基础
- 2011年12月28日《规划》特别强调，公建民营养老机构须坚持公益性，通过普惠性的服务收费、慈善捐赠、政府(水电、床位、税费)补贴等多渠道维持运营、发展
- 2011年12月28日靠股市吃饭的券商终于顶不住寒流，为可能出现的漫长严冬而“节衣缩食”。重新制定员工薪酬体系，成为券商们祭出的首杆大旗。
- 2011年12月28日9月末短期外债余额为5076.25亿美元，占外债余额的72.81%，高于6月末的71.92%，延续自2009年一季度以来持续上升的趋势。
- 2011年12月28日“事故发生前，我看到肇事车辆里的乘客都已下车了，估计当时司机是下完客后想把车开走，但不慎踩快了油门来不及刹车，才导致了这起事故”
- 2011年12月28日截至今年9月末，我国短期外债占全部外债余额的比重超过72%，创下历史峰值
- 2011年12月28日12月27日，南京市环保局官方代表首次召集媒体公开讨论“PM2.5”，并表态：南京最迟明年6月发布PM2.5数据。
- 2011年12月28日负责对辖区卫生所监管长乡防保所所长郝亚丽表示，王安虎有执业资格证，“现在大医院的医疗死亡事故都很多，人进了医院无非有三种情况，要么活着出来，要么死了出来，要么转院，都很正常”
- 2011年12月28日中国股市周二大幅下跌，上证指数再创近33个月来收市新低，年末效应和资金面偏紧都压制投资者的情绪，打压股指下行
- 2011年12月28日张远忠律师透露，公安机关已受理中泰信诚涉嫌非法证券活动案，称将对此案做进一步调查。
- 2011年12月28日新闻出版总署相关负责人表示，要严禁聘用不符合任职条件的人员担任记者站负责人，严格禁止记者站自行招聘记者和工作人员，严禁记者站从事发行和广告等经营活动，记者站不能私自设立网站和编发专刊
- 2011年12月28日2011年“水立方”的场馆自营业务成本费用税金总计高达9929.9万元，自营收入8800万元，需要通过政府相关产业资金支持才能达到收支平衡。
- 2011年12月28日通知指出，认真做好节日期间各项工作，确保全国各族人民度过一个欢乐祥和的节日，对于巩固和发展“十二五”时期开局良好势头，全面做好改革发展稳定各项工作，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开，具有重要意义
- 2011年12月28日“卡尔文森”号航母于1982年开始服役，是美国海军“尼米兹”级核动力航母的3号舰，长332.8米，宽76.8米，航速30节，满载排水量9.5万吨
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