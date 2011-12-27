- 2011年12月28日以行业角度统计年内的融资规模，今年机械设备行业融资合计1370.64亿元，成为年内融资规模最大的行业，其次为金融保险业
- 2011年12月28日邢台市中级人民法院经审理于日前对发生在张家口市赤城县的一起涉黑案作出一审判决，犯有13种罪的“黑老大”王军伟被判处死刑，另有3名被告人被判处无期徒刑、10名被告人被判处有期徒刑
- 2011年12月28日在昨日的发布会上，监察部副部长姚增科通报了肖时庆等四起党员领导干部内幕交易案的典型，部分已经判决的案件细节也公布出来。
- 2011年12月28日27日，金正恩再次前往锦绣山纪念宫，瞻仰金正日的遗容，表示深深的哀悼。这是金正日17日逝世后，金正恩第五次前往金正日灵柩前吊唁
- 2011年12月28日一些公司业绩大增主因并非主业经营好转，而是由于实现大额非经常性收入所致
- 2011年12月28日汉语能力测试立足于提高使用者的汉语应用能力，是公益类社会性考试，采取考生自愿参加的方式，在政策上不与升学、就业挂钩。是否成为求职就业标准，并不是研发本项测试的目的
- 2011年12月28日利用普通百姓在证券知识方面的欠缺，刘潮山家族近年来以旗下资产上市为噱头在山东当地蒙骗了众多投资者，大肆非法集资揽财。
- 2011年12月28日贝因美两日跌幅高达11.08%，光明乳业、三元股份、皇氏乳业两日的跌幅分别为4.43%、1.88%、1.21%
- 2011年12月28日2010年9月21日，受台风“凡亚比”带来的罕见特大暴雨影响，广东茂名市信宜紫金矿业有限公司银岩锡矿高旗岭尾“尾矿库”发生溃坝事件，造成重大人员伤亡和财产损失
- 2011年12月28日美国财政部27日发表报告说，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势。
- 2011年12月28日《桂敏杰：集中监管资源严打内幕交易》等9则
- 2011年12月28日住建部已批准部分地方政府2012年在集体土地上建设保障房的试点。国务院副总理李克强此前也曾表示，“政府也可通过购买合适的普通商品房来增加保障房有效供应”。
- 2011年12月28日汪津被带进法庭时，脸色显得有些苍白。虽然坐在被害人席上的母亲及坐在旁听席上的家人眼里均含着泪水望着汪津，但他始终没有抬头
- 2011年12月27日要着眼于营造更好的财税环境，实施结构性减税政策，减轻税收负担，激发和保护企业发展活力，增强经济发展的内生动力
- 2011年12月27日信宜紫金矿业总经理陈小宁到庭答辩，并在庭审中对事故发生表示歉意，提出希望能以协商的方式与原告达成调解协议
- 2011年12月27日欧元区银行周一在欧洲央行的隔夜存款规模为4,118.13亿欧元，高于上周四的3,469.94亿欧元
- 2011年12月27日普京说，国家杜马选举已经结束，新一届国家杜马正在运作，各个议会党团已经开始工作，主席也已经选举产生
- 2011年12月27日德国公共债务今年第三季度比上一季度增加104亿欧元（135.2亿美元），增幅为0．5％
- 2011年12月27日同意日本参与美国、澳大利亚和北约国家合作开发、生产武器；容许对外提供以和平、人道为目的的武器装备。
- 2011年12月27日光大证券27日晚间发布公告披露全资子公司光大证券金融控股有限公司获得QFII资格事宜
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