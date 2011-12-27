广东信宜紫金矿业尾矿库溃坝民事索赔首批系列案达成调解协议 2011年12月27日 信宜紫金矿业总经理陈小宁到庭答辩，并在庭审中对事故发生表示歉意，提出希望能以协商的方式与原告达成调解协议

普京说不会重新审议国家杜马选举结果 2011年12月27日 普京说，国家杜马选举已经结束，新一届国家杜马正在运作，各个议会党团已经开始工作，主席也已经选举产生

德国公共债务水平累计2万亿欧元创纪录 2011年12月27日 德国公共债务今年第三季度比上一季度增加104亿欧元（135.2亿美元），增幅为0．5％