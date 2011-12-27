- 2011年12月27日银行业的发展离不开实体经济的发展。银行业金融机构要进一步优化信贷结构，确保信贷资金有序流入实体经济，促进经济结构的战略性调整。特别是要更加注重扶持小微企业发展。
- 2011年12月27日根据有关规定，取消了造假节能服务公司备案资格，并收回这些节能服务公司所有合同能源管理项目奖励资金
- 2011年12月27日目前我国最大的发展差距仍然是城乡差距，最大的结构性问题仍然是城乡二元结构。今后一个时期，农村社会保障的总的方向是完善制度、提高水平、逐步并轨，最终迈向城乡一体化。
- 2011年12月27日中国的经济结构转型也将是一个长期缓慢的进程，绝不会一蹴而就，中国的经济结构转型是全球失衡调整的重要一环
- 2011年12月27日2012年，将全力做好营业税改征增值税试点、合理调整消费税范围和税率结构、继续跟踪分析个人所得税法实施情况并完善有关政策、严格执行资源税暂行条例及其实施细则、做好车船税法实施等。
- 2011年12月27日中信证券自营部门已于日前“火线换将”，王宏远这个曾流传于基金业的投资能人，如今已以新的身份出现在中信证券自营团队中。换将同时，中信证券自营业务人员于近期精编至原来四分之三的规模，目前自营资金规模并无变化，也未进行大规
- 2011年12月27日虽然本周全国猪价连续第三周回升，但涨速却已略有放缓，南方部分省区市猪价甚至出现下降。专家分析认为，由于目前供应较为充足，预计春节前涨幅有限。
- 2011年12月27日12月12日相比，12月27日，全国鸡蛋价格涨幅仅为0．8％。分地区来看，逾六成省区市鸡蛋价格上涨，其中河南、山东、山西价格涨幅居前，分别为7．9％、4．7％、4．0％
- 2011年12月27日专门解决内幕交易调查认定和举证责任难题的司法解释即将出台；将不断研究提高上市公司重组借壳标准，完善上市公司并购重组的信息披露制度和股票交易停牌等规则，增加内幕交易违法成本
- 2011年12月27日下大力气改善农村办学条件，让农村孩子共享优质教育资源
- 2011年12月27日不能再靠牺牲农民土地财产权利降低工业化城镇化成本，有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例。要精心设计征地制度改革方案，加快开展相关工作，明年一定要出台相应法规
- 2011年12月27日中国监察部、公安部、证监会12月27日在北京召开新闻发布会，通报近年来查处内幕交易案件工作情况。监察部副部长姚增科通报了监察部查处党员领导干部内幕交易案件工作情况，并通报4起典型案例
- 2011年12月27日厂区五个工厂、七、八十条生产线共8000中国员工全部停工，首先是四号厂员工率先发起罢工，接着其他厂的工人亦纷纷加入，齐集操场抗议
- 2011年12月27日“十二五”将培育30家主营业务超过100亿元的区域性汽车流通企业，3-5家超过1000亿元的大型汽车流通企业
- 2011年12月27日《2012中国经济展望报告》驳斥了中国经济“崩溃论”等观点，指出这些悲观论者一方面放大了这些负面因素的影响，另一方面忽视了中国经济的正面因素和内在增长逻辑，是对中国经济形势的误判。
- 2011年12月27日“十二五”将培育30家主营业务超过100亿元的区域性汽车流通企业，3-5家超过1000亿元的大型汽车流通企业
- 2011年12月27日12月27日，汉鼎信息科技股份有限公司、成都吉锐触摸技术股份有限公司等两公司首发申请今日上会，汉鼎信息首发申请获通过，吉锐触摸首发被否
- 2011年12月27日结合了本土和海外最豪华的PE组合，中信产业基金、新天域资本和KKR；拥有非常靓丽的财务报表，今年上半年净利润就达2.6亿，华致酒行竟未能在A股发审会过会，有业内人士指出，华致酒行供应商集中，同业竞争及关联交易方面或是触雷原因
- 2011年12月27日除常规的周六和周日外，2012年美股总计有9个特殊休市日
- 2011年12月27日27日上午十点，监察部、公安部、证监会等三部委联合召开新闻发布会，通报近年来查处内幕交易案件的工作情况
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