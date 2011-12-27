15家节能服务公司因造假被取消备案资格 2011年12月27日 根据有关规定，取消了造假节能服务公司备案资格，并收回这些节能服务公司所有合同能源管理项目奖励资金

猪肉价格涨势趋缓 专家预计春节前涨幅有限 2011年12月27日 虽然本周全国猪价连续第三周回升，但涨速却已略有放缓，南方部分省区市猪价甚至出现下降。专家分析认为，由于目前供应较为充足，预计春节前涨幅有限。

大部分省区市鸡蛋价格止降趋涨 2011年12月27日 12月12日相比，12月27日，全国鸡蛋价格涨幅仅为0．8％。分地区来看，逾六成省区市鸡蛋价格上涨，其中河南、山东、山西价格涨幅居前，分别为7．9％、4．7％、4．0％