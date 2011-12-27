- 2011年12月27日随着财政支农力度的不断加大，预计2011年中央财政“三农”支出将达到10408.6亿元，增长21.3%。
- 2011年12月27日，12月26日，有投资者反映，截至2011年3季度，南京医药的货币资金达20.44亿元，而公司却在大幅地增加短期借款。难道这20.44亿元的货币资金成了摆设
- 2011年12月27日卫生部提出血液制品倍增计划，专家称血制品龙头有望从新建采浆站和行业整合中受益
- 2011年12月27日诸多因素共振令资金利率震荡上行，7天期利率创近2个月新高
- 2011年12月27日尽管中国经济增速近期呈现回落态势，但总体仍运行在平稳较快增长区间。经济增速的适度回落有利于应对物价上涨压力，不过物价上涨的中长期压力仍然不容忽视。
- 2011年12月27日随着三季度再度增持，腾讯目前已成为华谊兄弟最大流通股股东，占股比例达7.98%
- 2011年12月27日央票一二级市场利差倒挂加之资金面趋紧令央行公开市场回笼量锐减
- 2011年12月27日任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台。正在筹建的，应一律终止相关设立活动；已经开业的，要立即停止开办新的业务
- 2011年12月27日部分业内人士对闯关后的东风印刷并不认可，公司仍深陷媒体质疑的漩涡之中。究其根源，家族式企业造富神话与蹊跷的增资扩股成为主要原因。与此同时，东风印刷因高度集中的客户资源使其“腰杆”难以挺直，依赖性较强
- 2011年12月27日11月，银行间债券市场发行债券6694亿元，较上月上升21.7%。前11个月，银行间债券市场累计发行债券6.7万亿元，同比减少26%
- 2011年12月27日今年黑龙江省加大保障性住房建设投资力度，截至11月底完成投资911亿元，开工86.87万套，当年竣工40万套，开工率和竣工率分别为102.7%和47.3%。2012年将进一步推进保障性住房建设，计划全年开工建设保障房和棚户区改造住房52万套。
- 2011年12月27日11月，银行间债券市场发行债券6694亿元，较上月上升21.7%。前11个月，银行间债券市场累计发行债券6.7万亿元，同比减少26%。
- 2011年12月27日成思危认为2012年经济下行，通货膨胀率不可能很快下降。估计GDP增速将低于9%，而通货膨胀率可能超过5%。期待股市有很大的上涨，是不太现实的。有人预计明年股市能到3500点，那不太容易。我认为，中国的股市是会逐步上升的
- 2011年12月27日按照国民经济行业分类，登记中长期外债(签约期限)余额中，投向制造业的为534.82亿美元，占24.24%
- 2011年12月27日2011年上海楼市的供、求、价都创下了有数据历史的最低水平。2011年成交均价22351元/平方米，下跌0.56%，首次出现年度房价下跌。
- 2011年12月27日些基金公司禁不住诱惑了，纷纷借道自家蓝筹风格基金抄底蓝筹股
- 2011年12月27日要求各商业银行应当在1月31日前向银监会或其省级派出机构报送资产转表计划，原则上银信合作贷款余额应当按照每季至少25%的比例予以压缩
- 2011年12月27日相对于“中国版401K计划”的缓慢发展，个税递延型养老保险更有望在2012年迎来突破。实际上，上海个税递延型养老险试点是推出中国版401K计划的前奏，推出企业年金计划顺序会在个税养老险试点之后。
- 2011年12月27日国家发展和改革委员会27日宣布，已从26日起在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点，总体上不会推高两地天然气价格。
- 2011年12月27日银行发次级债最直接目的是为了提高资本充足率，鉴于目前股市低迷，通过股权再融资不容易进行，所以改发次级债
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