黑龙江今年竣工40万套保障房 截至11月投资911亿 2011年12月27日 今年黑龙江省加大保障性住房建设投资力度，截至11月底完成投资911亿元，开工86.87万套，当年竣工40万套，开工率和竣工率分别为102.7%和47.3%。2012年将进一步推进保障性住房建设，计划全年开工建设保障房和棚户区改造住房52万套。

11月银行间市场债券发行6694亿元 环比增逾两成 2011年12月27日 11月，银行间债券市场发行债券6694亿元，较上月上升21.7%。前11个月，银行间债券市场累计发行债券6.7万亿元，同比减少26%。