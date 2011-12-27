- 2011年12月27日本月以来至今，已经有15只城投债发行，累计发行量达到175亿元，为年内所罕见
- 2011年12月27日硫（硫酸盐和二氧化硫）沉降量为每公顷每年70公斤，氮（铵态氮和硝态氮以及气态氮氧化物）沉降为60公斤，有害重金属为3.3公斤，多环芳烃（16种）为0. 6公斤。其中，氮的沉降量相当于发达国家的十倍
- 2011年12月27日截至收盘，沪指报2166.21点，跌23.90点，跌幅为1.09%，成交374亿元；深成指报8711.55点，跌164.64点，跌幅为1.85%，成交401.2亿元
- 2011年12月27日失去对众议院主导权四年的共和党人今年重新夺回众议长席位，今年的国会“杯碟”也不再是“补台”关系，而是围绕经济议题上演了一幕幕“拆台”大戏
- 2011年12月27日分析人士认为，许多拉美国家有足够资金发行债券，不像从前一样依赖欧洲和美国市场。另外这些国家的宏观经济正处于历史上最稳固时期，因此大部分拉美国家有能力解决全球经济危机带来的困难
- 2011年12月27日今年1-11月，全省房地产开发投资1011.8亿元，比上年同期增长47.6%。在今年黑龙江省房地产开发投资中，民间投资占据主体地位，实现投资额829.3亿元，比上年同期增长44.9%，占全省房地产投资的82%。
- 2011年12月27日今年1至11月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长24.4%，增幅较前10个月回落0.9个百分点。
- 2011年12月27日截至2011年9月末，我国外债余额为6971.64亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。较6月末6425.28亿美元，环比增涨546.36美元，涨幅达8.5%。
- 2011年12月27日近日西南证券(600369.sh)董事会审议了吸收合并国都证券有限责任公司的议案,就此事件，安信证券发布研报,认为该重组方案符合预期，可明显提升西南证券实力
- 2011年12月27日国泰君安认为，黄曲霉素事件短期会影响行业销量，长期来看则对伊利影响有限，且预测公司今年全年将实现25%的收入增速
- 2011年12月27日新浪微博上有消息称，蒙牛眉山产问题牛奶已流入市场。蒙牛此前称“公司立即对该批次全部产品进行了封存和销毁。”
- 2011年12月27日统计显示，截至12月22日，A股总市值较年初锐减50837.79亿元，A股流通市值锐减28866.94亿元，如果流通市值损失平摊，则股民人均亏损4.2万元
- 2011年12月27日反垄断局局长尚明说，2011年至今，商务部共收到经营者反垄断申报194件，同比增长43%；立案179件，同比增长52%；审结160件，同比增长40%
- 2011年12月27日上证综指上涨1.12点，涨幅0.05%，报2191.23点，成交198.2亿；深成指下跌7.67点，跌幅0.09%，报8868.52点，成交208.9亿。
- 2011年12月27日最新统计数据显示，截至12月21日，今年来新股首发通过率为76.75%，而2010年IPO通过率为82.54%，2009年为84.92%。
- 2011年12月27日预计2012年，中国电力行业的需求将稳步增长，铜市商品属性将跑赢金融属性，沪铜价格将在45000—70000元/吨。
- 2011年12月27日业内人士计算，2012年上市银行合计股权融资规模超千亿，A股流通股股东和H股流通股股东分别需负担约100亿元和200亿元，远小于2010年的783亿元和1417亿元。
- 2011年12月27日曾经与金正男有接触的消息人士称，金正男几天前到了北京，目前正接受保护，还不清楚他是否参加28号举行的金正日葬礼。
- 2011年12月27日上周，以中国人寿为主的保险资金开始入场申购基金，主要以指数型、偏股型基金为主，合计规模近百亿元。
- 2011年12月27日12月27日，美国原油价格微升,接近每桶100美元,叙利亚石油生产受影响以及伊朗海军在霍尔木兹海峡进行军演,因而提振油价.
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