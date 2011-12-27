专家称2012年拉美经济将减速 2011年12月27日 分析人士认为，许多拉美国家有足够资金发行债券，不像从前一样依赖欧洲和美国市场。另外这些国家的宏观经济正处于历史上最稳固时期，因此大部分拉美国家有能力解决全球经济危机带来的困难