- 2011年09月16日中组部干部三局局长喻云林在会上宣读了中共中央关于吉林大学校长职务任命的决定，任命李元元为吉林大学校长。
- 2011年09月16日15日18时30分左右，汾阳市杨家庄镇南墕村一民房发生爆炸，造成3人死亡。
- 2011年09月16日通知明确，推广补贴标准不变，即对消费者购买节能汽车继续给予一次性3000元定额补助，由生产企业在销售时兑付给购买者
- 2011年09月16日有分析人士认为，美国此时要求在叙利亚的所有美国公民立即撤离，预示着以美国为首的西方大国要对叙利亚采取新的行动了。
- 2011年09月16日本周，央行公开市场操作实现连续第九周资金净投放，但70亿元的净投放规模较上周大幅下降
- 2011年09月16日意大利政府希望最新的节约计划，加上7月批准的总值480亿欧元紧缩计划，能协助达到政府此前确定的2013年实现预算平衡的目标。
- 2011年09月16日因中国食品加工业发展水平较低，损失浪费十分严重，年折合经济损失约1800亿元。大力发展农产品加工业势在必行。
- 2011年09月16日“从长远来看，人们不可能生存在一个星球上。未来某一天，虽然我不知道是何时，但总有一天，住在外星球上的人类会比地球上的多。”——美国航天局前局长迈克尔·格里芬对火星新殖民计划表现出十足的兴趣
- 2011年09月16日雷渊在生活作风上也存在严重问题。他在忏悔时说，随着自己地位的升迁和事业的顺利，加之受商界朋友吃喝玩乐的影响，我开始追求糜烂的生活方式，从玩女人中寻找刺激。由于色迷心窍，我先后有过好几位情人。我被她们弄得头昏脑胀。为了
- 2011年09月16日双方将在上海筹备设立一家合资人寿保险公司，初期注册资本为5亿人民币，中外双方各占50%的股份
- 2011年09月16日近日嘉兴市人民检察院以涉嫌滥用职权罪和受贿罪对原嘉兴市南湖新区党工委书记、管理委员会主任、东栅街道党工委书记王金明依法提起公诉。
- 2011年09月16日报告称，目前社会深层次矛盾日益凸现并有激化的趋势，通货膨胀、社会分配不公、贪污腐败现象乃当前之首。
- 2011年09月16日联合国乍得人道主义事务协调员格尔特纳称现在疫情还没有达到我们估计在今年推迟的雨季尾声会出现的高峰，尽管乍得正在努力应对，很有可能还会有1万到15000人感染。
- 2011年09月16日国有大行当之无愧的成为了理财产品发行的主力，交通银行、中国银行及工商银行分别包揽发行量前三甲
- 2011年09月16日《办法》自2011年12月1日起实施。
- 2011年09月16日截至目前，已打掉涉黑组织18个、恶势力团伙270个，抓获犯罪嫌疑人2182名，其中包括一批在逃的涉黑组织头目和骨干成员。
- 2011年09月16日瑞银在声明中表示：“事件仍在调查中，但目前估计交易损失在20亿美元之内，可能导致第三季度业绩亏损，不过客户头寸未受影响。”该消息导致瑞银股价盘中跌近10%，一度探低至9.88瑞郎。瑞银股价今年已累计下跌35%。
- 2011年09月16日国资委新闻处15日表示，“明天挂牌”的消息不属实，但也并没有透露这两家公司具体挂牌时间，仅表示仍在筹备中
- 2011年09月16日中国外交部昨天就此重申了“中方一贯反对任何其他国家在中国管辖的海域进行油气勘探开发活动，希望有关外国公司不要卷入南海争议”的立场，但印度外交部声称，“中国的反对没有法律依据”。
- 2011年09月16日瑞银公布因未经授权交易或巨亏20亿，美元穆迪将瑞银评级列入可能下调名单，并对其风险管控能力提出质疑
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