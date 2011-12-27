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个股查询：
 
  • 巴西财长称尚需数十年达到欧洲发达国家标准
    2011年12月27日
    英国经济与商业研究中心当天发布的最新报告指出，巴西的经济规模在2011年已超过英国，成为继美国、中国、日本、德国、法国之后的世界第六大经济体。曼特加正是针对这一消息作上述表示的
     
  • 农历壬辰龙年“两头春” 天文学家提醒与吉凶祸福无关
    2011年12月27日
    目前一些网络媒体和社会舆论开始大做“两头春”的文章，认为将要到来的农历龙年是一个吉祥的年份，适合结婚生子等。对此，王思潮提醒，“两头春”或“无春年”都是正常的历法现象，与吉凶祸福无关
     
  • 智库称巴西首超英国成全球第六大经济体
    2011年12月27日
    由于金砖国家经济发展势头迅猛，专家认为在未来10年内，英国经济还会陆续被俄罗斯和印度超越。据经济与商业研究中心预计，到2020年，俄罗斯将成为全球第四大经济体，而印度则会排名第五
     
  • 新华社2011年国际体育十大新闻
    2011年12月27日
    新华社评出2011年国际体育十大新闻
     
  • 国际新闻早报
    2011年12月27日
    英国伦敦最繁华的商业街牛津街上26日接连发生两起刺杀事件。当天下午1时45分左右，一名18岁男孩在牛津街被刺，当场死亡。另一起事件发生在当天18时许，另一名男子同样在牛津街被刺，随即被送往医院
     
  • 塔吉克斯坦53人因2010年9月实施恐怖袭击获刑
    2011年12月27日
    新闻处说，上述53人有的直接参与了2010年9月的恐怖袭击，有的向恐怖分子直接提供了支持。其中，驾驶汽车实施袭击的阿克马尔·卡里莫夫是乌兹别克斯坦伊斯兰运动的骨干成员，曾在国外接受过训练
     
  • 商务部下发通知要求加强元旦春节期间网络零售行业管理
    2011年12月27日
    通知强调，各地商务主管部门要会同有关部门落实全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组要求，建立网络零售领域打击侵权假冒行为的常态化工作机制
     
  • 我国拟批准中意引渡条约
    2011年12月27日
    主要内容包括引渡义务，可引渡的犯罪，应当拒绝引渡的理由，可以拒绝引渡的理由，本国国民不引渡的规则，引渡请求的提出与决定，移交被引渡人和物品，特定规则与通报结果的义务，费用的承担与争议的解决，条约生效、修订和终止的程序等
     
  • 前11月工商系统查处各类经济违法案件138.95万件
    2011年12月27日
    1至11月，全系统共取缔无照经营4.3万户，查处不符合食品安全标准的食品案件6.2万件，移送司法机关处理案件251件
     
  • 我国商标申请审查周期缩短到10个月
    2011年12月27日
    今年以来，工商部门进一步采取措施提高商标审查效率，除继续加快审查外，还着手建立完善商标审查体系，做好网上商标申请工作，到11月底共审查商标注册申请107.49万件，审理评审案件3.04万件
     
  • 产量油价双增长推动沙特2011年财政盈余猛增
    2011年12月27日
    为填补利比亚因战事而导致的国际石油供应亏空，沙特日产石油量已从805万桶提高到1004万桶。同时，今年国际油价一直在每桶100美元左右的高位徘徊，而沙特财政收入都是按照每桶60美元的保守价格计算的
     
  • 民调显示英国公众对经济预期普遍悲观
    2011年12月27日
    在今年英国失业率创新高和生活成本上涨的形势下，这项民调显示，60%的受访者认为英国明年的境况将会更为困苦，另有30%认为明年的境况会更好些
     
  • 国际财经快报
    2011年12月27日
    英国《卫报》民调显示，首相卡梅伦因否决欧盟修约提议人气陡增，55%的英国人认为他“有勇气说出正确而非受欢迎的话”
     
  • 韩国允许海警在取缔中国渔民非法活动时开枪
    2011年12月27日
    《财经》综合报道
    韩国政府之前只向乘坐快艇接近中国渔船的8名队员中的2人发放枪支，现在则改为8人全部携带枪支。“对策”规定，海警在抓捕中国渔船和船员过程中，如果自主判断生命受到威胁或无法执行公务时，可以立即使用枪支
     
  • 杭州前11月商品房销售面积同比下降23%
    2011年12月27日
    1－11月，全市商品房销售面积为627．75万平方米，同比下降23％，下降幅度持续扩大。
     
  • 国际财经简讯
    2011年12月27日
    沙特民航总局发布声明说，从明年1月底，外国和本国航空公司可以申请沙特国内航线运营许可证。此前沙特国内航空市场一直由沙特的国有航空公司和私营航空公司垄断
     
  • 前11月规模以上工业企业实现利润同比增长24.4%
    2011年12月27日
    《财经》综合报道
    1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长24.4%。11月当月实现利润5421亿元，同比增长17.9%；其中，国有及国有控股企业当月实现利润1024亿元，同比下降14.2%
     
  • 湖北省8名处级干部因汉正街大火受处分
    2011年12月27日
    《财经》综合报道
    2011年7月12日上午，武汉市经济技术开发区天长市恒瑞橡塑制品有限公司武汉分公司生产车间，因照明导线短路点燃聚苯乙烯泡沫板、纸箱等可燃物引发火灾，造成15人死亡，直接经济损失1911.37万元
     
  • 巴曙松：当前最急迫的问题是必须激发民营经济活力
    2011年12月27日
    《财经》综合报道
    著名经济学家巴曙松近日表示，“稳增长”必须激发民营经济活力。
     
  • 明星私募今年以来十有九亏 赵笑云半年亏30%
    2011年12月27日
    《财经》综合报道
    赵笑云掌管的笑看风云1号、笑看风云2号无疑是明星级产品，今年4月份、5月份成立的两只产品，按照12月16日、12月20日披露的最新净值计算，净值下跌达35.4%和29.65%。
     
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