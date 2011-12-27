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2011年12月27日
英国经济与商业研究中心当天发布的最新报告指出，巴西的经济规模在2011年已超过英国，成为继美国、中国、日本、德国、法国之后的世界第六大经济体。曼特加正是针对这一消息作上述表示的
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2011年12月27日
目前一些网络媒体和社会舆论开始大做“两头春”的文章，认为将要到来的农历龙年是一个吉祥的年份，适合结婚生子等。对此，王思潮提醒，“两头春”或“无春年”都是正常的历法现象，与吉凶祸福无关
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2011年12月27日
由于金砖国家经济发展势头迅猛，专家认为在未来10年内，英国经济还会陆续被俄罗斯和印度超越。据经济与商业研究中心预计，到2020年，俄罗斯将成为全球第四大经济体，而印度则会排名第五
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2011年12月27日
新华社评出2011年国际体育十大新闻
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2011年12月27日
英国伦敦最繁华的商业街牛津街上26日接连发生两起刺杀事件。当天下午1时45分左右，一名18岁男孩在牛津街被刺，当场死亡。另一起事件发生在当天18时许，另一名男子同样在牛津街被刺，随即被送往医院
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2011年12月27日
新闻处说，上述53人有的直接参与了2010年9月的恐怖袭击，有的向恐怖分子直接提供了支持。其中，驾驶汽车实施袭击的阿克马尔·卡里莫夫是乌兹别克斯坦伊斯兰运动的骨干成员，曾在国外接受过训练
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2011年12月27日
通知强调，各地商务主管部门要会同有关部门落实全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组要求，建立网络零售领域打击侵权假冒行为的常态化工作机制
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2011年12月27日
主要内容包括引渡义务，可引渡的犯罪，应当拒绝引渡的理由，可以拒绝引渡的理由，本国国民不引渡的规则，引渡请求的提出与决定，移交被引渡人和物品，特定规则与通报结果的义务，费用的承担与争议的解决，条约生效、修订和终止的程序等
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2011年12月27日
1至11月，全系统共取缔无照经营4.3万户，查处不符合食品安全标准的食品案件6.2万件，移送司法机关处理案件251件
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2011年12月27日
今年以来，工商部门进一步采取措施提高商标审查效率，除继续加快审查外，还着手建立完善商标审查体系，做好网上商标申请工作，到11月底共审查商标注册申请107.49万件，审理评审案件3.04万件
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2011年12月27日
为填补利比亚因战事而导致的国际石油供应亏空，沙特日产石油量已从805万桶提高到1004万桶。同时，今年国际油价一直在每桶100美元左右的高位徘徊，而沙特财政收入都是按照每桶60美元的保守价格计算的
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2011年12月27日
在今年英国失业率创新高和生活成本上涨的形势下，这项民调显示，60%的受访者认为英国明年的境况将会更为困苦，另有30%认为明年的境况会更好些
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2011年12月27日
英国《卫报》民调显示，首相卡梅伦因否决欧盟修约提议人气陡增，55%的英国人认为他“有勇气说出正确而非受欢迎的话”
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2011年12月27日
韩国政府之前只向乘坐快艇接近中国渔船的8名队员中的2人发放枪支，现在则改为8人全部携带枪支。“对策”规定，海警在抓捕中国渔船和船员过程中，如果自主判断生命受到威胁或无法执行公务时，可以立即使用枪支
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2011年12月27日
1－11月，全市商品房销售面积为627．75万平方米，同比下降23％，下降幅度持续扩大。
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2011年12月27日
沙特民航总局发布声明说，从明年1月底，外国和本国航空公司可以申请沙特国内航线运营许可证。此前沙特国内航空市场一直由沙特的国有航空公司和私营航空公司垄断
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2011年12月27日
1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长24.4%。11月当月实现利润5421亿元，同比增长17.9%；其中，国有及国有控股企业当月实现利润1024亿元，同比下降14.2%
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2011年12月27日
2011年7月12日上午，武汉市经济技术开发区天长市恒瑞橡塑制品有限公司武汉分公司生产车间，因照明导线短路点燃聚苯乙烯泡沫板、纸箱等可燃物引发火灾，造成15人死亡，直接经济损失1911.37万元
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2011年12月27日
著名经济学家巴曙松近日表示，“稳增长”必须激发民营经济活力。
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2011年12月27日
赵笑云掌管的笑看风云1号、笑看风云2号无疑是明星级产品，今年4月份、5月份成立的两只产品，按照12月16日、12月20日披露的最新净值计算，净值下跌达35.4%和29.65%。