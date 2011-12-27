- 2011年12月27日随着全球经济的不确定性上升，受到发达国家经济恶化的影响，发展中国家的经济前景不容乐观，建议发展中国家对2012年的经济形势“做最坏的准备”。
- 2011年12月27日梁伟发说，要坚持抓早抓小抓苗头，及时掌握发生群体性事件的苗头动态，坚决将事态控制在初始阶段。要加强舆论引导，切实加大信息监控、落地查处力度，及时抢占网上斗争制高点
- 2011年12月27日2012年我国将继续大力推进三网融合，尽快将试点扩大到全国各直辖市、省会城市和其他具备条件的城市，推动广电和电信企业加强技术、业务和合作模式创新，带动相关技术研发和配套产业发展
- 2011年12月27日今年，中国粮食总产量达到11424亿斤，实现了历史罕见的“八连增”。这次大会是首次以国务院的名义召开的粮食生产表彰奖励大会
- 2011年12月27日九个月过去，提起武汉今年的年度汉字，阮成发说，如果让他在两个字里选一个，他仍然会选“挖”。因为这几年武汉的城市建设虽然取得了很大成绩，但是今后几年仍然处于大建设阶段，因此城市建设不能有丝毫满足
- 2011年12月27日“禽流感”疫情的再度来袭，很快在资本市场得到体现。在12月21日的龙虎榜透露，天邦股份、金宇集团（600201.SH）等疫苗概念股背后，就有机构投资者下注千万买单。
- 2011年12月27日近日，国家发展改革委下发通知，要求各地价格主管部门采取措施切实加强元旦、春节期间市场价格监管工作
- 2011年12月27日“自从那次回家开始，我妈就没回公司做饭了，但并没有被辞工。”唐小兵说，陈贤妹回到乡下，后来要不停地接受各种采访、颁奖，忙得团团转，这才一直没有返回公司上班
- 2011年12月27日西南证券表示季敏波涉嫌利用未公开信息交易股票为自己谋取不正当利益，属个人行为。已责成季敏波赔偿了因卖出"景谷林业"当日给公司造成的经济损失。
- 2011年12月27日12月27日人民币对美元汇率中间价报6.3152，与上一交易日（6.3167）相比小幅上升15个基点，再创汇改以来的新高。
- 2011年12月27日国家海洋局局长刘赐贵12月26日表示，维护领土主权和战略安全是国家的核心利益，今年以来，中国加强了海洋权益的研究和主张管辖海域的定期维权巡航执法
- 2011年12月27日明年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策，包括减负、建设中小企业公共服务平台、支持创新型、就业型、高科技型中小企业健康发展等。
- 2011年12月27日陈克明在32岁开始做挂面，45岁创建南县克明面业制造有限责任公司(克明面业前身)，59岁带着克明面业走向资本市场，陈克明的发家史俨然一部励志大剧。
- 2011年12月27日一直关注并报道此案的记者李晨说，王海宇至今还在派出所领工资，而且第二次怀孕涉嫌造假
- 2011年12月27日12月26日，刑事诉讼法修正案草案再次提请全国人大常委会审议。草案增加规定，将严重犯罪案件中的鉴定人纳入保护，并加强对强制措施的限制
- 2011年12月27日虽然市场信心依旧较弱，但在政策底信号频频出现的背景下，手握巨额资金、注重中长期配置的保险资金开始择机入场。与此同时，由保险机构、基金等金融机构管理的企业年金，也在上周有类似追加资金的举动。
- 2011年12月27日中央纪委监察部的消息显示，2011年，44150名党员干部主动上交现金、有价证券和支付凭证等共计3.86亿元
- 2011年12月27日据警方透露，靖国神社内一扇被称为“神门”的木门下部有被火烧焦的痕迹。监控探头拍下了纵火男子的模样，警方正在据此展开调查
- 2011年12月27日至12月22日，血透病人中类似贫血症状患者增至23人，其中一名患者系尿毒症晚期合并糖尿病、冠心病、脑梗塞、高血压、继发性甲亢等死亡
- 2011年12月27日12月27日，中央农村工作会议将在北京开幕，而在会议开幕前夕，国务院对全国粮食生产进行了新中国成立以来表彰对象最全、规模最大、规格最高的一次奖励。
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