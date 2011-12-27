2012三网融合试点城市将扩大到直辖市及省会城市 2011年12月27日 2012年我国将继续大力推进三网融合，尽快将试点扩大到全国各直辖市、省会城市和其他具备条件的城市，推动广电和电信企业加强技术、业务和合作模式创新，带动相关技术研发和配套产业发展