- 2011年12月27日从明年1月1日起，具备条件的省份，本省居民可省内就近办理因私出入境证件。上海市则试点为符合一定条件的非上海户籍人员办理出入境证件
- 2011年12月27日12月23日渤海租赁共成交7笔大宗交易，成交价均为9.13元，卖方营业部均为宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部，买方则分布在6家营业部
- 2011年12月27日近期，铁道部将召开一次全路的电视电话会议，主题是敦促各业主单位和施工单位在春节前如数、尽快拨付拖欠民工、职工和材料商的款项，减少不稳定因素。
- 2011年12月27日方案各项审批通过，重组终于可以进入实施阶段
- 2011年12月27日中国银行业监督管理委员会主席助理阎庆民近日指出,今后一段时间,国内股份制商业银行资本补充,将由过去的主要依靠外源融资转向内源融资.
- 2011年12月27日截至目前，已有着四期显著疗效的“利卡汀”仍面临市场难销的困境。尽管华神集团业绩增长，但利卡汀的盈利状况却仍未改善
- 2011年12月27日金正日葬礼将于12月28日举行，朝鲜方面目前已成立了“国家葬仪委员会”
- 2011年12月27日近期，美国政府加紧追查国人海外账户和海外资产的真实性，一旦被查出在海外藏有资产，户主将被施以重罚。
- 2011年12月27日金融危机中表现最好的高盛也未能幸免，据了解，高盛香港的外汇交易部门走了5个人，占整个部门人数的13%。
- 2011年12月27日相关部门并未研究涨价事宜。北京市住建委相关负责人也表示并未研究上调两限房价格。
- 2011年12月27日法院在调查后认为，胡懂志除提供了付款凭证以外，并未提供其他相应证据证明张大中支付的是当初胡投资的合作项目产生的利润。故在综合多项事实证据后，驳回了原告胡懂志的诉讼请求
- 2011年12月27日在获得RQFII资格后，获批9家基金公司的香港分支机构纷纷上报了产品，但瞄准的却是内地的债市。
- 2011年12月27日批基金系的RQFII却偏爱债券，上报的产品清一色是偏债的稳健收益类产品。
- 2011年12月27日中国政府不但需要警惕国际通胀再次抬头带来的输入性风险，还要进一步优化外汇储备配置，寻求在金价低点择机买入黄金资产。
- 2011年12月27日从配售结果来看，除公司控股股东及实际控制人陈发树拿走占增发股份五成的1821.33万股之外，另有三家机构和一名自然人获得认购
- 2011年12月27日12月26日，中石化集团董事长傅成玉回应称中石化集团南京化学工业有限公司(下称“南化”)拖欠污水处理费有其历史背景，中石化方面正在和南京市政府协商解决该问题。
- 2011年12月27日从11月1日至12月26日收盘，中信标普可转债指数下跌87点，近两个月跌幅达到3.4%，部分可转债在连续近两个月下跌后，价格再次逼近前期低点。
- 2011年12月27日草案将外国人入境后的管理，划分为停留管理和居留管理，并以180天作为停留和居留的界限。草案规定，外国人在中国境内停留居留，不得从事与停留居留事由不相符的活动，并应当在规定的停留居留期限届满前离境
- 2011年12月27日近期，有消息称，广州城投集团继亚运大举投入之后，陷入巨额债务危机，目前不得不靠变卖旗下资产渡过难关。
- 2011年12月27日俄罗斯央行日前决定，自12月26日起，正式将作为该行基准利率的再融资利率调降25个基点至8%。该行此举是为了缓解俄国内银行业流动性短缺的困境，这也是俄央行自去年6月以来首度降息。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富