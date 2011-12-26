- 2011年12月27日作为“山东富豪”刘潮山家族旗下的核心产业平台，齐能化工崩塌之快令人始料未及。
- 2011年12月27日日本当局申请投资中国政府债券事宜仍在与中方磋商当中，市场传言的100亿美元规模属于媒体预测，但是日方将投资中国国债作为长期行为考虑。
- 2011年12月27日以期权为激励标的物的公司共有32家，总数为5.4亿份，以股票为激励标的物的公司共有14家
- 2011年12月27日大股东解囊增持是上市公司"维稳"的惯用手法。但同样是大股东增持，其出手的力度、规模及动机却不尽相同，有的"浅尝辄止"有的"雷厉风行"，由此可管窥大股东的动机和诚意。
- 2011年12月27日“现在的许多群体性事件，刚刚开始其实是很简单的。”朱明国说，群众利益无小事，对群众利益要先期预测、先行化解，从源头上、小事上预防
- 2011年12月27日《明年部分上市银行仍存再融资压力》等9则
- 2011年12月27日蒙牛相关负责人称，眉山工厂原奶质检员在前期的原奶检验上出现失误，导致超标黄曲霉毒素未能检出。对此，乳业专家王丁棉质疑称，“以前蒙牛的广告宣称奶制品有层层检验关，原奶质检员出现疏忽，难道其他检验关也出现疏忽了？”
- 2011年12月27日中信重工IPO的预披露工作将在近日完成，预计会赶在年底之前上会。中信重工预计发行不超过8.8亿股，据测算，其融资规模约在60亿元。
- 2011年12月27日中信证券方面则表示，今年证券行业自营境况都很差，自营亏损也很正常，于军的变动也是正常的人事调整。
- 2011年12月27日金正恩当天率领党政军领导人在金正日灵柩前长时间默哀，之后在灵柩旁守灵并接受各界群众吊唁。在现场吊唁群众的哭声和哀乐声中，金正恩泪流满面，掏出手帕擦去眼泪。
- 2011年12月27日李姬镐和玄贞恩一行当天到金正日灵柩前献花圈并默哀，对金正日逝世表示深切哀悼，并对守灵的金正恩表示慰问。金正恩对此深表感谢
- 2011年12月26日质检总局要求各地质监部门密切关注、坚持加强乳制品黄曲霉毒素M1监督检查，一旦发现黄曲霉毒素M1超标的乳制品，必须责令企业立即召回并全部销毁，依法严格处理
- 2011年12月26日有知情人士透露，英国银行业监管机构金融服务管理局(Financial Services Authority)已要求国内大银行递交报告，详细说明银行自身是否已经为欧元区可能的解体做好了准备。最近几周，美国监管部门也就类似问题与银行开展了对话
- 2011年12月26日细则可能会掀起一场海啸，提前暴露圈子里的裸泳者
- 2011年12月26日如果干部贪腐，群众有理无处讲，或者分配不公，贫富悬殊，那就既不是民主社会，也不是法治社会。
- 2011年12月26日26日提请全国人大常委会二次审议的刑事诉讼法修正案草案拟将犯罪嫌疑人的债券、股票、基金份额等财产列入可被查询、冻结的范围。
- 2011年12月26日股神沃伦·巴菲特日前接受CNBC电视台专访，做出对2012年的几大预言。
- 2011年12月26日中国央行上周五与巴基斯坦央行签署人民币100亿元的双边本币互换协议，以维护地区金融稳定。
- 2011年12月26日印度政府对互联网内容设限的举动一直遭到民权倡议人士的批评，他们说这些规则相当于在网络上镇压言论自由
- 2011年12月26日时任西南证券(600369.SH)高层涉嫌利用未公开信息交易股票(老鼠仓行为),为证券公司从业人员涉嫌该项刑事犯罪第一案.
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