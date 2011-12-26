金正恩接受韩国前总统金大中夫人李姬镐吊唁 2011年12月27日 李姬镐和玄贞恩一行当天到金正日灵柩前献花圈并默哀，对金正日逝世表示深切哀悼，并对守灵的金正恩表示慰问。金正恩对此深表感谢

消息称部分欧洲银行开始制定欧元区解体应急计划 2011年12月26日 《财经》综合报道 有知情人士透露，英国银行业监管机构金融服务管理局(Financial Services Authority)已要求国内大银行递交报告，详细说明银行自身是否已经为欧元区可能的解体做好了准备。最近几周，美国监管部门也就类似问题与银行开展了对话