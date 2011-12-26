- 2011年12月26日不违反规定干预和插手药品、医疗器械采购和基本建设等工作；要求医师规范行医，因病施治，不过度医疗，积极防范和控制医疗责任差错事件
- 2011年12月26日西南证券 （600369）称，季敏波涉嫌利用未公开信息交易股票为自己谋取不正当利益，属个人行为。
- 2011年12月26日我国首次实现土地、矿产全国覆盖的2010年度土地矿产卫片执法检查结果显示，违法违规用地比例逐年下降。但国家和省级重点工程建设项目违法用地仍然较为突出。
- 2011年12月26日中国计划于2015年底前实现电厂装机总量50GW的目标，为此，一批燃煤电厂正在计划筹建当中。作为该规划中的重要项目，新疆哈密2x660兆瓦新电厂将有助于解决中国中部省份不断增长的电力需求。整个电厂预计2014年完工
- 2011年12月26日中国外汇交易中心人民币兑美元周一强势收升,收盘价为6.3198，最高价为6.3160，再创出汇改以来新高，前次高点为12月23日的6.3364元。
- 2011年12月26日信证券（600030）12月26日晚间公告称，中国证监会下发《关于核准中信证券国际有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》，核准公司全资子公司中信证券国际有限公司人民币合格境外机构投资者资格
- 2011年12月26日聂梅生认为，调控方向不变但也不能急，不动摇并不意味着调控政策一成不变。她建议，通过全面开征房产税来取代土地出让金。
- 2011年12月26日逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外，应当把逮捕的原因和羁押的处所，在逮捕后二十四小时以内，通知被逮捕人的家属
- 2011年12月26日尽管明年是股改以来“解禁最低潮”，但个股解禁风险不容小觑。统计显示，681家解禁公司中，限售股占解禁前流通Ａ股比例在50%以上的有348家，比例在100%以上的公司有208家
- 2011年12月26日2012年，沪深两市限售股解禁股数和解禁市值将双双大幅回落，解禁股数为2009年以来最少的一年
- 2011年12月26日证监会12月26日晚间公告称，证监会发审委今日审核了北京雪迪龙科技股份有限公司、上海康达化工新材料股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、深圳茂硕电源科技股份有限公司等四公司首发申请，仅华致酒行未通过
- 2011年12月26日未来工信部将大力推动减轻针对中小企业乱收费、乱罚款、乱摊派的负担。明年主要预期目标是，规模以上工业增加值增长11%左右，较今年预测目标13.9%的增速有大幅下调。
- 2011年12月26日12月26日，中国民航局副局长李军在北京召开的全国民航工作会议上披露，2012年，中国民航将坚持适度从紧的运力调控政策，全年增加运输飞机不超过150架，严格控制不具备保障能力的航空公司增加飞机。
- 2011年12月26日刚刚结束的中央经济工作会议明确，2012年要继续推进“房产税改革试点”。刘尚希认为，根据目前我国税收征管能力，全国推广时机还不成熟，房产税改革也要“稳中求进”。
- 2011年12月26日厦门经济特区正站在一个新的发展起点上。希望你们紧紧围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，牢牢把握国家支持经济特区深化开发开放的宝贵机遇
- 2011年12月26日12月26日，国家质检总局通报指出，因发动机机油冷却器缺陷，日产（中国）投资有限公司将自明年1月6日起召回部分进口2011年款英菲尼迪FX50汽车。
- 2011年12月26日据统计，全国有44150名党员干部主动上交现金、有价证券和支付凭证等共计3．86亿元
- 2011年12月26日一位中信证券上海自营部门的老员工形容他们曾经的办公室“人去楼空”。其还透露，中信证券上海自营部门与北京部门“解散”的时间“基本同步”。对于是否因为重庆啤酒抄底太早而致重伤，该人员认为是“综合方面都出现失误所致”。
- 2011年12月26日这篇题为《先军朝鲜的今天和明天》的文章说，金正恩正在英明领导朝鲜军队和国家的所有工作。
- 2011年12月26日近期保险监管部门发现，自称注册在香港的“中国大爱保险服务集团”，通过电子邮件的形式向全国保险中介机构及相关人员广泛发送邀请函，邀请其以现金或股权作价等形式入股成立1家全国性保险销售公司
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富