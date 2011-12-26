检查显示国家和省级重点工程违法用地仍较为突出 2011年12月26日 我国首次实现土地、矿产全国覆盖的2010年度土地矿产卫片执法检查结果显示，违法违规用地比例逐年下降。但国家和省级重点工程建设项目违法用地仍然较为突出。

明年推进房产税试点 专家称全国推广时机不成熟 2011年12月26日 刚刚结束的中央经济工作会议明确，2012年要继续推进“房产税改革试点”。刘尚希认为，根据目前我国税收征管能力，全国推广时机还不成熟，房产税改革也要“稳中求进”。

胡锦涛致厦门经济特区建设30周年贺信 2011年12月26日 厦门经济特区正站在一个新的发展起点上。希望你们紧紧围绕科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，牢牢把握国家支持经济特区深化开发开放的宝贵机遇