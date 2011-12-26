- 2011年12月26日针对京东商城收购凡客的传言，12月26日，京东商城董事局主席兼首席执行官刘强东在其微博上公开澄清，“说招聘2.5万员工就被人把凡客扯进来！看来无论说话多么小心都会惹事了！我决定关闭我的微博！埋头做事！
- 2011年12月26日工业和信息化部部长苗圩说，明年我国规模以上工业增加值预计增长11%左右，单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量降低5%和5%以上，单位工业增加值用水量下降7%，电信业、软件和信息技术服务业收入增长6%和28%左右。
- 2011年12月26日12月26日证监会对于华致酒行连锁管理股份有限公司首发申请审核未予通过。2010年8、9月间，新天域旗下基金(Pulock和新远景成长)、KKR和中信产业基金关联基金(CV Wine)三家PE机构入股华致有限，合计获20.38%股权，斥资合计达12亿元
- 2011年12月26日浦东星河湾打出75折“降价牌”之后热销，低端个别楼宇“星河湾荟苑”也靠打折继续畅销
- 2011年12月26日12月26日，卫生部就《医疗机构从业人员行为规范》征求意见。规范要求，医疗机构从业人员不得收受医疗器械、药品、试剂等生产、销售企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成。
- 2011年12月26日近五年，中国的宽带接入带宽在世界的排位下降，且资费偏高，消费者对此有所不满。2012年将以惠民生、降价格为目标，推动宽带建设，计划到2015年城市家庭带宽达到20M，农村家庭达到4M。
- 2011年12月26日预计明年随着信贷政策的微调，中小化工企业的利润空间将会有所加大
- 2011年12月26日该事件蓄谋已久，幕后操纵者想要造成网民恐慌，发起对网络实名制的挑战
- 2011年12月26日盛光祖表示，2011年以来，铁道部按照政企分开的方向，以确立铁路运输企业市场主体地位为目标，推进铁路体制机制改革
- 2011年12月26日长富指出，事件发生后，国家质检部门对长富进行严格跟踪检测，检测结果表明事件前后至今公司104批次产品全部合格。
- 2011年12月26日今年年底，全国个人拥有的可投资资产总额预计达到62万亿元，高净值家庭总数将达到121万户。
- 2011年12月26日2011年9月1日，东星航空总裁助理兰剑敏以家属身份代替兰世立举行新闻发布会，举报武汉市常务副市长袁善腊大肆收取索取巨额贿赂，包养多名情人，将政府巨额资金借给黑社会发放高利贷，中饱私囊等
- 2011年12月26日摩根大通亚太区董事总经理龚方雄表示：“A股目前太悲观了，完全没道理。中国股市目前的低迷状态，在我们看来，不但已经反映了未来中国经济会继续放缓的风险，甚至已经反映了中国经济可能硬着陆的风险。”
- 2011年12月26日本周共有9只新股等待过会，其中7只在主板，2只在创业板
- 2011年12月26日上周末，大盘股发行的传闻不断。虽然陕煤股份、中交股份这两支超级IPO的发行在2011年年内难以成行，但获悉，继新华保险之后，又一支主板大盘股中信重工的IPO的征途或将在日前拉开
- 2011年12月26日明年的外部经济环境不容乐观，特区政府要居安思危，未雨绸缪，采取切实有效措施加以应对
- 2011年12月26日截至6月30日，公司的债务总额约364亿元，净资本负债率达163.2%，较2010年底上升了31.2个百分点。
- 2011年12月26日截至6月30日，公司的债务总额约364亿元，净资本负债率达163.2%，较2010年底上升了31.2个百分点。
- 2011年12月26日“房产税改革试点效果不在于收上来多少税，试点本身就是经验。”刘尚希认为，根据目前我国税收征管能力，全国推广时机还不成熟，房产税改革也要“稳中求进”。
- 2011年12月26日二三百万年薪的保荐代表人东北证券的秦宣，不仅泄露内幕信息给江浙一带企业大老板的“操盘手”周某，还自己操作账户买入相关股票。鉴于秦宣等人的行为涉嫌刑事犯罪，证监会日前已将此案依法移送公安机关处理，秦宣被依法逮捕
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