工信部将推支持中小企业发展政策 明年上半年有望出台 2011年12月26日 工信部将推动出台包括减轻企业负担在内的支持中小企业一揽子政策措施，这些措施有望在明年上半年出台。

社保基金再扩PE投资版图 2011年12月26日 闫蓓 社保基金并不急于要求被投基金投资步伐过快，而是相对保持稳健，从长期角度看希望达到较高的回报

马岛争端升温 英阿再度角力 2011年12月26日 虽然英国和阿根廷围绕马岛问题产生的争端明显升温，但是两国政府官员和分析人士普遍认为英阿两国为马岛争端再次发生军事冲突几无可能

黑龙江省拟建保障性住房投融资公司 2011年12月26日 黑龙江省拟组建保障性住房投融资公司，对财政困难市县公共租赁住房等保障性住房建设提供投融资保障。