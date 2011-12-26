- 2011年12月26日二三百万年薪的保荐代表人东北证券的秦宣，不仅泄露内幕信息给江浙一带企业大老板的“操盘手”周某，还自己操作账户买入相关股票。鉴于秦宣等人的行为涉嫌刑事犯罪，证监会日前已将此案依法移送公安机关处理，秦宣被依法逮捕
- 2011年12月26日根据研究公司Preqin的资料,这些杠杆收购业者手上有将近4,000亿美元的投资人现金,相当于超过1兆(万亿)美元的杠杆收购能力.
- 2011年12月26日广州市国土资源和房屋管理局副局长黄文波称，将根据中央、省政策，坚持当前限价、限购、限贷政策不动摇，着力实现房价合理回归。但他同时表示，限购尚未有具体时间表。
- 2011年12月26日12月26日，人力资源服务商“前程无忧”发布的《2012年中国企业离职与调薪调研报告》预计，2012年上半年中国企业平均涨薪幅度将达到9.8%。
- 2011年12月26日要确保2012年工业平稳较快增长，制定并实施好工业发展规划，大力扶持中小企业健康发展。
- 2011年12月26日截至上周五今年以来被腰斩的股票多达223只，在被腰斩的股票中，跌幅超过60%不足70%的有36家，跌幅超过70%的有7家。从所属板块看，多集中在中小板和沪市主板，涉及到有色金属、航空股、业绩下滑股等板块
- 2011年12月26日就近日网帖所指的今年6月国家体操队总教练黄玉斌及家属等17人在天津3天接待花费16万一事，12月26日上午，天津市体育局对此表示否认。
- 2011年12月26日工信部将推动出台包括减轻企业负担在内的支持中小企业一揽子政策措施，这些措施有望在明年上半年出台。
- 2011年12月26日社保基金并不急于要求被投基金投资步伐过快，而是相对保持稳健，从长期角度看希望达到较高的回报
- 2011年12月26日虽然英国和阿根廷围绕马岛问题产生的争端明显升温，但是两国政府官员和分析人士普遍认为英阿两国为马岛争端再次发生军事冲突几无可能
- 2011年12月26日明年我国将继续完善结构性减税政策，同时推进税收制度改革。
- 2011年12月26日曾在11月5日盘点过市场的低价股，当时股价低于4元的低价股仅64只。而目前，低价股的队伍已经扩大至187只。短短一个多月的时间，低价股数目已经是当时的3倍
- 2011年12月26日黑龙江省拟组建保障性住房投融资公司，对财政困难市县公共租赁住房等保障性住房建设提供投融资保障。
- 2011年12月26日张德江强调，确保2012年工业平稳较快增长。要坚定不移地夯实实体经济基础，加强工业运行监测，制定并实施好工业发展规划，大力扶持中小企业健康发展，充分发挥工业在扩大内需特别是消费需求方面的作用。
- 2011年12月26日“造成产品不合格的原因是当地个别牧场的一批饲料因天气潮湿发生了霉变，使得奶牛在食用这些饲料后原奶中的黄曲霉毒素超标。”12月26日，蒙牛集团有关人士告诉记者
- 2011年12月26日2009年至2010年，来自中国上海的FCACA车队先后夺取了世界汽车拉力锦标赛(WRC)新西兰和葡萄牙两站冠军，成为了历史上第一支问鼎WRC系列赛冠军的中国车队。然而，谁都没想到，FCACA昙花一现后一起巨额集资诈骗案浮出水面。
- 2011年12月26日北京威诺律师事务所杨兆全律师称，在大宋集团面临财务困难且身背多项诉讼的情况下，香溢融通很难获得还款，而只能依法处置抵押物以减小损失
- 2011年12月26日货币政策混乱和改革倒退是中国经济乱源。
- 2011年12月26日官方披露的2011年经济预期数据显示，西藏经济总量继续保持着超过12%的增长势头，跨越式发展态势依旧。
- 2011年12月26日伊利股份今日开盘报20.89元，低开0.1%，午后股价放量跳水，曾一度重挫7.5%，截止收盘，伊利股份报19.79，大跌5.36%，股价破位下行，量能明显放大
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