日本首相结束访华离京 2011年12月26日 野田佳彦是应温家宝的邀请，于25日至26日对中国进行正式访问的。这是野田佳彦就任日本首相以来首次访华

胡锦涛会见日本首相野田佳彦 2011年12月26日 野田说，中国的发展对于日本和世界都是机遇。邦交正常化40年来，日中关系实现飞跃性发展。双方贸易额及人员往来大幅增长，两国政府本着日中四个政治文件精神，努力推动两国关系向前发展