- 2011年12月26日蒙牛公司相关负责人表示，蒙牛目前正在对奶牛饲料进行抽检，还未发现是哪个批次的草出现问题
- 2011年12月26日截至收盘，沪指报2190.11点，跌14.67点，跌幅为0.67%，成交364亿元；深成指报8876.19点，跌100.33点，跌幅为1.12%，成交358.1亿元。两市成交量较前几个交易日有较大回落
- 2011年12月26日今年1至11月，西藏地方财政支出突破600亿元大关，达638.64亿元，增长336%。住房保障力度加大，累计支出55.35亿元，增长5.6倍。
- 2011年12月26日从统计局的数据看，2011年的房地产销量能达到2009年的水平，比2010年稍低一点，也没有下滑30%、50%的交易量，看不出来急剧下滑。如果不看12月份，和去年的全年交易量是差不多的，并不像媒体所说的“金九泡汤，银十没戏”。
- 2011年12月26日被发现贪污320余万元和索贿100万元。二中院认定徐威犯贪污罪、受贿罪，加上前罪，最终决定执行有期徒刑20年，并处没收个人财产人民币48万元
- 2011年12月26日共有14家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比下降19款，降幅为45.24%
- 2011年12月26日上周人民币理财产品发行200款，外币理财产品发行39款
- 2011年12月26日韩国政府还将之前只向8名快艇队员中的2人发放枪支改为8人全部携带枪支，在判断生命受到威胁或无法执行公务时，可以立即使用枪支，并计划在年内制定简化的枪支使用手册
- 2011年12月26日12月25日，云南省政府工作会提出，从2012年1月1日零时起，一次性全部取消云南省政府还贷二级公路收费。
- 2011年12月26日首批获RQFII资格的汇添富基金全资子公司汇添富资产管理（香港）有限公司相关负责人表示，汇添富在RQFII资格的准备和前期研究已有数年，目前即将上报和推出的首只RQFII基金产品是一只偏债型基金
- 2011年12月26日上海证券交易所和深圳交易所日前发布《关于2012年全年休市安排的通知》
- 2011年12月26日继中国同泰国和巴基斯坦两国签署本币互换协定之后，中日两国又宣布加强金融合作，鼓励人民币与日元在两国跨境交易中的使用。
- 2011年12月26日广深铁路或将成为铁道部资本市场融资的下一个目标，有望继续整合广铁集团内其他铁路资产，实现外延式扩张
- 2011年12月26日在全球需求减少，内部变量增加，中国经济趋于放缓的背景下，应该执行稳健的货币政策，并加强微调
- 2011年12月26日中欧国际工商学院经济学与金融学教授许小年12月25日在微博称， A股十年上涨为零，有人认为价值投资已死，但是价值投资未死，它从来就没活过
- 2011年12月26日在全球需求减少，内部变量增加，中国经济趋于放缓的背景下，应该执行稳健的货币政策，并加强微调。
- 2011年12月26日野田佳彦是应温家宝的邀请，于25日至26日对中国进行正式访问的。这是野田佳彦就任日本首相以来首次访华
- 2011年12月26日野田说，中国的发展对于日本和世界都是机遇。邦交正常化40年来，日中关系实现飞跃性发展。双方贸易额及人员往来大幅增长，两国政府本着日中四个政治文件精神，努力推动两国关系向前发展
- 2011年12月26日指望明年保障房建设抵消商品房疲弱，从而避免中国经济硬着陆，这说法不靠谱
- 2011年12月26日金大中和平中心事务总长尹哲求在出入境事务所举行的记者会上代读了李姬镐的讲话稿。李姬镐表示，2009年8月金大中去世时，金正日曾派遣吊唁团，因而这次赴朝吊唁金正日理所应当。她希望此行有助于韩朝关系的改善
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