铁道债曝乌龙诈骗案 2011年12月26日 白兰 1995年的数百万铁道债突然浮出水面，面对突如其来的持券者，铁路公安派出专案组将其抓捕。一场乌龙诈骗案结束之后，持券者却兑换无门

中国上市房企集体贱卖股权扮靓业绩 2011年12月26日 陈予燕 上市、增发及银行贷款等融资成本居高不下，而多家上市公司在年底前突击出售子公司项目或股权，以较低代价成功融资，获得现金流的表面增量，从而增加利润额，“扮靓”业绩。