- 2011年12月26日石化转债大幅让利修正，意在一箭双雕。把握这点即可在熊市中低吸潜入石化转债，压力测试下的跌幅仅为2%-3%，进攻性丝毫不弱于正股甚至股市整体
- 2011年12月26日1995年的数百万铁道债突然浮出水面，面对突如其来的持券者，铁路公安派出专案组将其抓捕。一场乌龙诈骗案结束之后，持券者却兑换无门
- 2011年12月26日CPI的下降并不代表资本在市场中消失，但以防万一，监管部门不得不释放流动性以保持银行业内资金的稳定。监管与资本的博弈将成为2012年中国金融市场的主线条
- 2011年12月26日如果未来房地产市场持续低迷，那或许是对万科最有利的情况。目前万科账面保留充沛现金，采取加速回款的销售策略，正是为此而做准备
- 2011年12月26日瑞银报告预计，2012年商品房销售面积和新开工面积将下跌10%左右，并拖累商品房的建设活动和投资，但保障房建设活动和投资的持续强劲增长会在一定程度上抵消商品房的疲弱
- 2011年12月26日雷女士表示：“那名男子本来也不想惹那么多事情，听女孩跟他说话的语气有点像命令式的，才肯下来一起救那名妇女。”妇女被送上车后，已经处于昏迷状态，男子迅速地发动了跑车，将妇女送往医院。随后，女孩自己打车离开
- 2011年12月26日上市、增发及银行贷款等融资成本居高不下，而多家上市公司在年底前突击出售子公司项目或股权，以较低代价成功融资，获得现金流的表面增量，从而增加利润额，“扮靓”业绩。
- 2011年12月26日对于很多消费类公司来说，大蓝筹从来不曾便宜过，因此，只能说其估值合理，未来靠的是业绩增长。这需要我们仔细研判和预估行业空间和企业前景。
- 2011年12月26日上市、增发及银行贷款等融资成本居高不下，而多家上市公司在年底前突击出售子公司项目或股权，以较低代价成功融资，获得现金流的表面增量，从而增加利润额，“扮靓”业绩。
- 2011年12月26日社保基金虽好，但学习起来并非易事，更多养老资金入市是一个缓慢渐进的过程。
- 2011年12月26日工行将于周四计划发行规模为500亿元人民币的次级债，其中，品种一的计划发行规模为100亿元；品种二的计划发行规模为400亿元
- 2011年12月26日美邦服饰高库存源于暖冬这一说法不能让人信服。在ZARA、H&M品牌的强力冲击下，加强供应链快速反应能力才是王道。
- 2011年12月26日2011年开店计划未达标，将直接影响永辉超市的营业收入。
- 2011年12月26日人民币的“跌停”并不意味着人民币实际贬值了，11月有效汇率的下降可能也是暂时现象，人民币的走势在考虑了经济、政治与外汇市场诸多因素后，可能会走向“稳”的路线
- 2011年12月26日今年成立的266只次新基金(包括分级基金在内均分开计算)，截至12月23日，自各自成立起已经亏损了167.2亿元
- 2011年12月26日蓝皮书推断，如果现行政策能够落实到位，到2015年，将有30%的房企被洗牌出局。届时，房地产开发企业将剩下4.5万家左右，将低于2004年的水平。
- 2011年12月26日沪指跌6.27点，跌幅0.28%，报2198.51点，成交198亿元；深成指跌22.57点，跌幅0.25%，报8953.95点，成交197亿元
- 2011年12月26日截至12月25日，今年下半年偏股新基金的有效认购户数不足1万的基金达到了56只，占比72.73%
- 2011年12月26日截至10月底，昆明市79个城镇保障性住房建设项目已全部开工建设，开工率达100％，累计完成投资约108亿元
- 2011年12月26日在钢企中，宝钢股份的存货价值最高，超过400亿元。若不能在四季度紧急去库存，存货减值损失将非常巨大，可能重蹈2008年全年计提数十亿元的覆辙。
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