26日人民币对美元汇率中间价逼近汇改以来高点 2011年12月26日 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2011年12月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6．3167元

英女王丈夫菲利普亲王圣诞节前入院做心脏手术 2011年12月26日 菲利普亲王先前较少缺席王室活动。他今年6月90岁寿辰时感叹年龄不饶人，希望减少工作，放慢生活节奏。今年10月，他患感冒后以身体状况不佳为由取消原定对意大利的访问

俄当局以改革应对集会风潮 改革力度出乎意料 2011年12月26日 自杜马选举后出现抗议集会以来，俄罗斯社会正在发生显著变化。俄罗斯领导人多次表示，民众的诉求应该在法律范围内表达