- 2011年12月26日除了该基金公司旗帜鲜明地提出降薪，深圳、上海的多家基金公司则有可能通过绩效考核不达标、绩效奖金缩水的方式变相降薪
- 2011年12月26日申银万国分析师认为，股指似乎深不见底，但此时不宜再过分悲观，经济和市场的规律还是起作用的。
- 2011年12月26日未来流动性与盈利的胶着将是主导投资的核心因素，制度红利的变化可能会带来意外的惊喜。房地产板块的不确定性最大，银行板块将相对稳定，亮点投资将来自农业、水利、环保和电力等行业。
- 2011年12月26日为更好地支持保障性安居工程建设，明年财政将进一步增加补助资金；同时，将创新财政支持方式，通过投资补助、贷款贴息、资本金注入等方式，吸引银行贷款、社会资金参与保障性安居工程建设
- 2011年12月26日对于2012年的大宗农产品走势，业内人士大多认为弱势依然难改
- 2011年12月26日家村镇银行均由建设银行主发起设立，注册资本均为1亿元，建行持股51%
- 2011年12月26日人民币产品289款，外币产品56款。非结构性产品平均预期收益率5.16%，与上周5.17%相比基本持平
- 2011年12月26日明年广州将继续坚持房地产调控决心不动摇，严格实施差别化住房信贷、税收政策，支持居民的合理购房需求，优先保证首次购房家庭的贷款需求
- 2011年12月26日公司前身雪迪龙有限成立于2001年9月24日，注册资本为50万元。但其中的出资情况却存在明显的瑕疵
- 2011年12月26日12月26日人民币对美元汇率中间价报6.3167，逼近前期创下的汇改以来高点
- 2011年12月26日不但要警惕国际通胀再度抬头带来的输入性风险，而且需进一步优化外汇储备资产配置，寻求黄金价格高位振荡中的相对低点择时收购黄金资产
- 2011年12月26日迄今为止，该公司并未发现报道中所提到的内幕交易、利益输送及操纵股价等违法违规的情况
- 2011年12月26日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2011年12月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6．3167元
- 2011年12月26日伊丽莎白二世说，在艰难情况下，我们常常从家庭中汲取力量；在逆境中，我们会得到新的友谊；在危机中，社区打破障碍，团结一致互相帮助。家庭、朋友、社区是勇气的内在源泉
- 2011年12月26日菲利普亲王先前较少缺席王室活动。他今年6月90岁寿辰时感叹年龄不饶人，希望减少工作，放慢生活节奏。今年10月，他患感冒后以身体状况不佳为由取消原定对意大利的访问
- 2011年12月26日中国房地产所出现的泡沫和影子银行系统中的问题都表明中国的经济处在危险的状态
- 2011年12月26日徽商银行历次股权公告显示，这是该行成立以来数量最多的一次股权转让。从2010年1月至今，徽商银行股东已经先后八次转让所持股权，累计转让股份超过7.6亿股，接近其总股本的10%
- 2011年12月26日自杜马选举后出现抗议集会以来，俄罗斯社会正在发生显著变化。俄罗斯领导人多次表示，民众的诉求应该在法律范围内表达
- 2011年12月26日周六(12月24日)在莫斯科萨哈罗夫大街举行的“为诚实的选举”集会活动打破了12月10日博洛特纳娅广场集会的记录，无任何冲突及拘留事件发生
- 2011年12月26日尼日利亚总统乔纳森发表声明，谴责袭击事件，表示将严惩肇事者。另一方面，当局承认，在阿布贾附近天主教堂爆炸案中，当局未派出足够的紧急医疗人员和救护车，救助伤者
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