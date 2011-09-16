- 2011年09月16日意大利检方在南部城市巴里对贝卢斯科尼的一些朋友和熟人做出调查之后，对8名嫌疑人提出指控，称他们为贝卢斯科尼及其重要的商界熟人寻获年轻女性，提供给他们。
- 2011年09月16日中国国务院发展研究中心的研究报告表示，“十二五”期间，中国农业劳动力将由2.95亿人下降到2.5亿人左右，4500万农业劳动力需要转入非农产业和城镇就业。
- 2011年09月16日上海康桥地区9月上旬发现儿童血铅超标案例。目前相关企业已停产，患儿已得到治疗。
- 2011年09月16日就广东部分企业按2000元标准扣缴个税一事，广东省地税局有关负责人15日回应称，出现这种情况是因为个别企业在申报时误操作导致，而对于多收的税费会按照规定予以返还。
- 2011年09月16日对现行节能汽车推广补贴政策进行调整，“对消费者购买节能汽车继续给予一次性3000元定额补助”的规定不变。
- 2011年09月16日重庆银行估计近期上市，现在正在寻找上市的时机窗口
- 2011年09月16日调查组报告已经递交至国务院，“雷击破坏设备”的说法再次得到证实，同时管理问题也被确认，车站值班人员、电务等都有责任
- 2011年09月16日近日，四川省发改委否认了自贡恐龙博物馆和广元唐家河景区调整门票价格的申请。
- 2011年09月16日世界银行行长佐立克14日表示，全球经济已进入“危险区”，无论是新兴经济体还是发达经济体都必须积极应对挑战。与此同时，大规模裁员及资本充足率无法达标等负面消息正在冲击全球银行业，并有可能再次冲击不稳定的世界经济。
- 2011年09月16日除了尽快实施新一轮救助希腊计划外，欧盟委员会也在考虑推出欧元区共同债券（欧元债券）的方案。知名投资人索罗斯甚至建议欧元区领导人创建一个“共同财政部”。
- 2011年09月16日受此影响，预计下季度货币政策继续趋紧的银行家减少，而预期货币政策将保持现有适度水平的银行家的比重较上季显著上升。
- 2011年09月16日西南证券将增持银华基金管理有限公司20%的股权。收购完成后，西南证券持有该基金的股权将上升至49%
- 2011年09月16日16日人民币兑美元汇率为6.3797元。
- 2011年09月16日西方国家和中东地区大国高层人物相继访问利比亚，显示他们亟盼利比亚重新回归国际社会，尤其是尽快恢复因战争而停滞半年的石油生产。
- 2011年09月16日温州动车追尾事故调查书面报告已经起草完毕，上交了国务院，正在等待审批。如果不出意外，本月或有说法
- 2011年09月16日在9月份披露最新净值的非结构化私募基金共有659只，年内实现正回报的私募产品有103只，占比仅15.63%，也就是说，有85%的私募基金年内亏损
- 2011年09月16日外汇局决定改革货物贸易外汇管理制度，优化升级出口收汇与出口退税信息共享机制，并自2011年12月1日起，在江苏、山东、湖北、浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青岛等省（市）进行试点。
- 2011年09月16日《纲要》明确，“十二五”时期，要根据加快转变经济发展方式的新要求、资本市场和国有企业改革发展的新情况以及国际财务报告准则的新变化，深入开展相关会计准则研究，不断完善企业会计准则体系
- 2011年09月16日为实现销售额目标，京东一直在对3C产品（计算机、通讯和消费电子）销售实行价格补贴政策。但问题是销售额越大，其亏损程度也就会越高。而在京东商城管理层及销售部门内部，对这一举措的争议仍非常大。
- 2011年09月16日香港投行人士透露，包括新加坡主权基金淡马锡、科威特投资局及对冲基金OZ Management等在内的基础投资者，认购额或将超过中信证券总集资额的三成，甚至可能达到五成
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