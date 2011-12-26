- 2011年12月26日业内资深人士杨群认为，苹果公司的市场份额下滑并不代表其产品在中国内地不受欢迎，但其高昂的价格却也是中国消费者开始放弃苹果而转投其他品牌的重要原因之一
- 2011年12月26日作为北京奥运会后的首次客场参赛，伦敦奥运会上中国体育代表团的优势在缩小，面临的困难和挑战则将是严峻和前所未有的。从“鸟巢”到“伦敦碗”，中国军团能在多大程度上复制4年前的“淘金潮”，值得期待
- 2011年12月26日证监会基金部副主任洪磊日前表示，证监会已完成基金销售机构注册平台的建设工作，截至目前已有25个机构获得注册平台的填报密
- 2011年12月26日关于食用盐，本次共抽查了100种产品，经检验，本次抽查的食用盐产品全部符合国家标准的规定。抽查结果表明，食用盐产品质量稳定且合格率较高，已连续4次抽样合格率均达到100%
- 2011年12月26日
- 2011年12月26日交通银行发布的最新研究报告预测，2012年上市银行净利润增速将下降至20%左右
- 2011年12月26日
- 2011年12月26日今年以来共计成立了24只QDII基金，其中19只出现了亏损，剔除12月20日成立的信诚商品，亏损基金比例超过8成
- 2011年12月26日上海等地微博客网站新增账号以真实身份信息注册试点工作，就是为了贯彻落实十七届六中全会精神，根据我国有关法律法规的规定，并总结一些微博客网站开展真实身份信息注册的经验推行的
- 2011年12月26日拉加德说，欧债危机演变成公共财政和金融体系稳固性的信任危机，并有可能加剧社会矛盾。而欧债危机引发的不稳定性因素正影响到全球最大的经济体美国和引领最近十年全球经济增长的新兴经济体
- 2011年12月26日从近日部分银行披露的数据显示，年底尚未到期需要回表的理财产品仍然达100多款，规模预计达数百亿
- 2011年12月26日三峡船闸人字门规模、淹没水深、启闭力三项指标均超过了世界水平。人字门最大门高38.5米，单扇门重达800多吨，最大工作水头36.75米，1闸首人字门挡水高度和闸门启闭时最大淹没水深达36米，人字门启闭力最大值达2700千牛
- 2011年12月26日证监会牵头整顿目前尚无实质性动作，其他部委也只是配合，这样一来，地方政府和各个交易所的观望态度也就不难理解了
- 2011年12月26日国家质检总局执法督查司司长严冯敏在酒类执法打假专题报告会上指出，按照标本兼治、着力治本的原则，质检总局积极探索建立健全酒类执法打假长效机制，就此主要进行了三方面的工作
- 2011年12月26日财政部部长谢旭人在25日举行的全国财政工作会议上强调，新的一年，要把改善民生摆在财政工作更加突出的位置，确保在改善民生上取得新成效
- 2011年12月26日建立存款保险制度，赋予其风险处置和救助等多项职能，可完善金融机构市场退出机制，对可能出现的金融风险做到及时辨别和化解
- 2011年12月26日据了解，为了吸引更多优秀医务人员到基层工作，中山市卫生局今年已出台社区医务人员定编定岗政策，把公办基层（社区）医疗卫生机构纳入公益性事业单位管理，增加2000多个事业编制，并且已经建立标准有所提高的补偿机制
- 2011年12月26日日本《产经新闻》25日报道，双方有望在28日举行的领导人会议上签署协议，根据这份协议，货币互换的额度将在100亿美元，相当于7800亿日元
- 2011年12月26日虽然世界经济增长放缓，但是对大宗产品的刚性需求，再加上全球比较宽松的流动性，也会推动大宗产品在明年形成波动中上扬的趋势。国内劳动力、资金、土地、环境等要素价格一定程度的上涨是必要的
- 2011年12月26日在一系列利好经济数据和繁荣假日消费季的带动下，纽约股市上周终以连涨四天的好成绩完成圣诞周的交易。标普500指数在过去一周上涨超过5%，全年来看指数微幅上涨
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