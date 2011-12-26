国家质检总局通报11类食品质量国家监督抽查结果 2011年12月26日 关于食用盐，本次共抽查了100种产品，经检验，本次抽查的食用盐产品全部符合国家标准的规定。抽查结果表明，食用盐产品质量稳定且合格率较高，已连续4次抽样合格率均达到100%

上海等地新增微博客账号将试行真实身份信息注册 2011年12月26日 上海等地微博客网站新增账号以真实身份信息注册试点工作，就是为了贯彻落实十七届六中全会精神，根据我国有关法律法规的规定，并总结一些微博客网站开展真实身份信息注册的经验推行的

质检总局公布2011年10起酒类质量违法典型案件 2011年12月26日 国家质检总局执法督查司司长严冯敏在酒类执法打假专题报告会上指出，按照标本兼治、着力治本的原则，质检总局积极探索建立健全酒类执法打假长效机制，就此主要进行了三方面的工作

广东中山社区医务人员将纳入事业编制 2011年12月26日 据了解，为了吸引更多优秀医务人员到基层工作，中山市卫生局今年已出台社区医务人员定编定岗政策，把公办基层（社区）医疗卫生机构纳入公益性事业单位管理，增加2000多个事业编制，并且已经建立标准有所提高的补偿机制

日印将签署货币互换协议 2011年12月26日 日本《产经新闻》25日报道，双方有望在28日举行的领导人会议上签署协议，根据这份协议，货币互换的额度将在100亿美元，相当于7800亿日元