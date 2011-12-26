国际经济一周大事预报（2011年12月26日-2012年1月1日） 2011年12月26日 国际经济一周大事预报

浙江明年起对小微企业免征17项行政事业性收费 2011年12月26日 同时加强监督检查，对不按规定落实本通知免征行政事业性收费政策的部门和单位，按规定给予处罚，并追究责任人员的行政责任

IMF提升火力救欧债仍有多道坎 2011年12月26日 金融危机和欧债危机发生后，基金组织发放的援助贷款总额迅速增加。基金组织总裁拉加德表示，目前该组织剩余的可贷资金约为3900亿美元，如果欧债危机继续恶化，需要新增资金来扩大可贷资金规模

加拿大劳动力短缺日益严重 2011年12月26日 加拿大西部艾伯塔省政府近日公布的一份报告指出，该省经济在接下来的10年中仍会保持良好发展势头，工作机会将显著增加，但与此同时，劳动力短缺状况也会日益严重