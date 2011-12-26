- 2011年12月26日自试点以来，基于可观的本外币利差和人民币升值预期下汇差提供的套利空间，做跨境人民币结算的企业并不少见，而随着近期人民币贬值预期的上升，套利空间几近消弭
- 2011年12月26日国际经济一周大事预报
- 2011年12月26日中国已进入了资产价格比较高的阶段，成本压力将持续加大。随着美欧经济困难的增加，美元、欧元要寻求宽松的环境，输入性通胀的压力可以说是有增无减
- 2011年12月26日同时加强监督检查，对不按规定落实本通知免征行政事业性收费政策的部门和单位，按规定给予处罚，并追究责任人员的行政责任
- 2011年12月26日金融危机和欧债危机发生后，基金组织发放的援助贷款总额迅速增加。基金组织总裁拉加德表示，目前该组织剩余的可贷资金约为3900亿美元，如果欧债危机继续恶化，需要新增资金来扩大可贷资金规模
- 2011年12月26日近期，包括保利、招商、融创等数家龙头房企纷纷斥巨资在各地竞得土地。不到一个月的时间里，逾200亿的资金砸向土地市场。其中，国资企业成为其中主力。
- 2011年12月26日基金交出10年来最惨淡的成绩单，除了货币基金之外的其他各类基金今年以来整体业绩全线尽墨，并创出两个第一次：偏股基金和债券基金第一次同时出现年度亏损;偏股基金第一次在大盘下跌年份里跌幅超过大盘
- 2011年12月26日消息人士透露，雅虎董事会上周五批准公司就“剥离亚洲资产”展开谈判，焦点依旧是雅虎出售或者部分出售所持阿里巴巴股份
- 2011年12月26日吴晓灵同时指出，即使明年连续几次出现下调存款准备金率，也不意味着政策的转向
- 2011年12月26日加拿大西部艾伯塔省政府近日公布的一份报告指出，该省经济在接下来的10年中仍会保持良好发展势头，工作机会将显著增加，但与此同时，劳动力短缺状况也会日益严重
- 2011年12月26日虽然从数字上看，日本政府2012财年的预算总额少于上一财年，是时隔6年来的首次，但这并没有将地震海啸灾害后的重建特别预算以及养老金方面的支出计算在内，否则日本2012财年预算将达到96万亿日元（1.23万亿美元），是史上最大规模
- 2011年12月26日根据人力资源和社会保障部的统计，2010年若剔除1954亿元的财政补贴，上海、江苏、湖北、湖南等14个省份和新疆建设兵团的基本养老保险基金当期征缴收入收不抵支，缺口高达679亿元
- 2011年12月26日或许是受大成基金要求罢免重庆啤酒董事长的“鼓励”，股东要求罢免上市公司管理层的一幕再次上演。
- 2011年12月26日白家寨村有两处陡坡路，总计270米左右，一到下雨天就会有人摔倒。竞选时，他曾向村民承诺，上任之后要把这点儿路修好。他自筹资金修路，还需要3万元
- 2011年12月26日短期内以消费拉动中国经济还不行。单靠消费带动中国经济，中国经济增长率可能会降到5%以下。他指出，内需之所以上不去，关键原因是城乡收入差距过大
- 2011年12月26日一些证券投资咨询机构利用股评节目夸大宣传，招揽客户，开展会员制业务。不仅影响了投资者对投资风险的正常判断，损害其合法权益，并且对证券投资咨询和证券市场的正常秩序造成负面影响，危害性很大。
- 2011年12月26日第四次全国金融工作会议可能于明年1月6日召开。会议将重点讨论此前已经完成调研的十五项重大金融课题
- 2011年12月26日经查，“东洋の花美白水润面贴膜”、“白里透红美白日霜”等18种产品检出汞、苯酚、氢醌等超标禁限用物质，不符合相关规定
- 2011年12月26日在稳健的货币政策执行过程中，央行明年会比较多地动用存款准备金率手段，如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降，央行必须要通过存款准备金率释放流动性
- 2011年12月26日24日早上8点左右，曙光乡一辆核载8人(含驾驶员)的私家微型面包车，实载14人，9点左右行驶至八家地大岩子时，翻入77.95米的山谷中。至目前，共造成7人死亡(其中5名学生，1名驾驶员，1名搭乘老人)，7人受伤
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