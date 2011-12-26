- 2011年12月26日卫生部部长陈竺25日在第三届中国经济前瞻论坛之“生物制药与国民健康”分论坛上表示，“十二五”期间我国血液制品供应量力争比“十一五”末增加一倍，国家还将加强产业血液制品扶持力度
- 2011年12月26日根据16日举行的十一届全国人大常委会第七十三次委员长会议建议的议程，十一届全国人大常委会第二十四次会议将继续审议职业病防治法修正案草案、刑事诉讼法修正案草案
- 2011年12月26日其次是29岁以下的调查对象；而年龄在35岁以上的调查对象家庭幸福感评分最低。此外，女性比男性更容易感到家庭的幸福
- 2011年12月26日该项目的目标是在“十二五”期间，建成较为完善的普通高校继续教育数字化学习资源开放共享服务平台，推动数千名优秀教师参与、数万门课程开放，让数亿人受益，探索建立普通高校继续教育数字化学习资源开放与服务的模式及机制
- 2011年12月26日临近2011年末，中国内地企业今年在境外市场的IPO融资情况仿佛也进入了“休假模式”，从年初赴境外上市的火热，到赴美IPO的数量日益减少甚至窗口几乎被关闭，香港市场融资规模和数量也不同程度地逐月略有萎缩。
- 2011年12月26日《条例》草案在提交第一次审议时，就创新规定了“男性可以在其生育或者抚养的子女三周岁内，每年享有五天育婴假”
- 2011年12月26日有关负责人称，限价房从2008年推出开始，其定价的功能就是对市场房价的调节作用，定价的原则是同区域、同品质的商品房价格的80%。而从实际情况看，限价房项目仅为市场房价的50%甚至更低，这使得限价房有可能成为投资的工具
- 2011年12月26日另外，从今年春季开学起，蒲县实施中小学“蛋奶”工程，为全县包括民办学校在内的寄宿学生每人每天免费供应一袋牛奶、一个鸡蛋，所需资金由县财政负担，一年投入近200万元
- 2011年12月26日当日，河南省中牟县举行“有技能、守规矩、受欢迎、作贡献”优秀新型合同工人表彰大会。“送水哥”李老发等539名新型合同工人受到隆重表彰
- 2011年12月26日此前，何学葵向云投集团转让其持有的公司共计3000万股，占公司总股本的19.86%
- 2011年12月26日张春贤指出，我区当前稳定形势的总体判断是：总体稳定可控，并继续向好的方向发展，但稳定的基础还比较脆弱，重点地区的维稳形势依然严峻复杂
- 2011年12月26日24日披露的包括信息披露存在不准确情况在内的整改报告，却再度曝露了景谷林业信披违规的事实
- 2011年12月26日谢旭人指出，明年将继续落实提高增值税、营业税起征点等减轻小微企业税费负担的各项政策。实施对小微企业的所得税优惠政策，对年应纳税所得额低于6万元的小微企业，其所得减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税
- 2011年12月26日原股东称其股权被贱卖，而公司现实际控制人、中路集团董事长陈荣则表示，帝贤B当年重组的每个环节都做到合法合规
- 2011年12月26日刘纪鹏认为，应该在提出宽松的财政政策、稳健的货币政策的同时，大胆地提出积极的资本政策，大力发展直接融资。
- 2011年12月26日明细显示，国家体操中心主任黄玉斌等与家属一行在津3天的接待费，高达161046元，包括乘游轮、打高尔夫和给领导家属的购物费等12项
- 2011年12月26日从因虚增业务被撤销上市资格的胜景山河，到客户名单造假的紫鑫药业，再到上市四年曝出惊天骗局的绿大地，投资者见识了上市公司造假的疯狂。
- 2011年12月26日对微博客用户实行真实身份注册，目前只在新增用户中进行
- 2011年12月26日在投产日期上的“二度食言”后，不仅让中钢吉炭戴上了“大忽悠”的帽子，也让其股价急转直下，公告披露的首个交易日，公司股价立刻跌停
- 2011年12月26日《证监会：尽量取消行政审批项目》等9则
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