国家质检总局通报11类食品质量国家监督抽查结果 2011年12月26日 关于液体乳，本次共抽查了200种产品，抽查发现今年10月8日生产的长富纯牛奶（精品奶）（250ml／盒）、10月18日生产的蒙牛纯牛奶（250ml／盒）等2种产品黄曲霉毒素M1项目不符合标准的规定。

美赞臣称其婴儿奶粉最新测试中不含致命细菌 2011年12月26日 目前尚无法确定该婴儿患病是否与奶粉有关或是其他外部原因所致。美国政府部门尚未下令召回这种奶粉，但是沃尔玛、沃尔格林、克罗格等知名零售商已经宣布将该奶粉下架