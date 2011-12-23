- 2011年12月26日张成泽是国防委员会副委员长、政治局候补委员，在党政军工作多年，被形容是金正日之外的朝鲜第二号人物，对金正恩可以起着监护人和导师的作用
- 2011年12月26日长长的独董名单中有一类“大人物”你不得不注意，那就是有官员背景的独董，人大常委、机关领导、政协委员等均有涉及。大部分官员背景的独董，与上市公司都有工作上或者地域上的领导和管辖关系
- 2011年12月26日两年前，在与重啤频繁来往、沟通甚好时，大成或许没有想到，自己会在12月以流通股东的身份，提出罢免重啤董事长黄明贵。
- 2011年12月26日大摩华鑫表示，迄今为止，并未发现报道中所提到的内幕交易、利益输送及操纵股价等违法违规的情况
- 2011年12月26日证监会正在加强对内幕信息在系统内部流程的管理，制定相应管理办法和登记制度
- 2011年12月26日关于液体乳，本次共抽查了200种产品，抽查发现今年10月8日生产的长富纯牛奶（精品奶）（250ml／盒）、10月18日生产的蒙牛纯牛奶（250ml／盒）等2种产品黄曲霉毒素M1项目不符合标准的规定。
- 2011年12月26日目前尚无法确定该婴儿患病是否与奶粉有关或是其他外部原因所致。美国政府部门尚未下令召回这种奶粉，但是沃尔玛、沃尔格林、克罗格等知名零售商已经宣布将该奶粉下架
- 2011年12月25日蒙牛表示，该批次产品在接受抽检时尚未出库，公司立即将全部产品进行了封存和销毁，确保没有问题产品流向市场
- 2011年12月25日温家宝说，发展中日关系需要持之以恒地增进两国人民的相互了解和友好感情，这是中日友好的基础。双方将以纪念邦交正常化40周年为契机，办好“中日国民交流友好年”活动，加强文化、教育、媒体、青少年交流。
- 2011年12月25日中日领导人同意加强两国金融市场合作，日本企业在东京和其他海外市场发行人民币债券；日本国际协力银行在中国大陆试点发行人民币债券；日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中
- 2011年12月25日蒙牛该批次超标的产品为该集团眉山公司2011年10月18日生产的250ML/盒包装的纯牛奶产品。被检测出黄曲霉毒素M1实测值为1.2μg/kg，国家规定的最高值为0.5μg/kg，蒙牛该批次产品超标140%
- 2011年12月25日今年1月到10月，全国医疗纠纷人民调解专门组织共调处医疗纠纷14976起，调处成功率81.6%，调解满意度在95%以上
- 2011年12月25日央行行长周小川25日在中国经济前瞻论坛上指出，目前评级系统对宏观经济起到了顺周期作用，造成波动加大；应减少对信用评级的依赖。尤其是大型金融机构应大幅减少依赖外部评级，避免盲目跟风
- 2011年12月25日按照义务教育1.5亿名在校生的规模计算，全国所有中小学生都配备上校车，则需要150万辆校车，加上维护费用，需要财政4600亿元的投入
- 2011年12月23日国家发改委副主任彭森介绍，今年价格主管部门开展了反价格欺诈、打击恶意囤积等专项整治行动，组织了医疗、教育、银行等行业价格收费以及商品房明码标价、涉农价格收费等专项检查，有力打击了各种价格违法行为
- 2011年12月23日中科金财、环旭电子、凯利泰医疗等3公司首发获通过，星光影视、同力重工等2公司首发未获通过
- 2011年12月23日有台湾官员表示，台湾已取得美国免签门票，“保守”评估明年下半年，台湾地区居民去美国就不必花钱费时申请签证了
- 2011年12月23日监测数据显示，5月中旬以来全国牛肉价格呈上涨走势，12月份以来涨速明显加快。与5月10日相比，12月23日，牛腱肉、牛腩肉价格分别上涨15．2％、14．2％
- 2011年12月23日俄央行在公告中同时宣布，其他多项贷款利率也相应下调25个基点，部分存款业务利率上调25个基点
- 2011年12月23日据中航协初步测算，ETS的执行将使中国民航业2012年当年新增8亿元成本，到2020年将增至30亿元，此间9年累计支出约176亿元。
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