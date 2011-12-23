兴发集团发行8亿元公司债获证监会批复 2011年12月23日 《财经》综合报道 兴发集团获批向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券

2011网络热词盘点 2011年12月23日 而被网民热捧或恶评的“最美ＸＸ”“最牛Ｘ长”等，则激荡起全社会对维护公序良俗、改善官员形象的呼唤与反思