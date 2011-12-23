- 2011年12月23日明年2-3月，全国60多万佳“三上”企业和房地产开发经营企业，将正式在统一平台上，通过互联网，向国家数据中心或国家认可的升级数据中心直接报送数据。
- 2011年12月23日截至2010年底，全国共有4433家典当企业，全行业注册资本584亿元，从业人员3.9万人
- 2011年12月23日兴发集团获批向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券
- 2011年12月23日市场化改革，不是简单的价格放开，而是以产权改革为基础的系统工程。火车票价放开，必须是铁道部整体改革为前提下进行，否则就是官家以国有资产亏损名义在纳税人身上找钱，而且可以肯定，他们会永远没有盈利的时候
- 2011年12月23日2012年，我国铁路体制改革将以落实铁路运输企业市场主体权责为重点
- 2011年12月23日国际航空协会对欧盟坚持收取碳税表示遗憾，认为这是单向的，扭曲市场的行为，应通过国际航空组织达成全球范围内的协议。欧盟法院认为，国际航空协会所指的方法，在至少十年的谈判中都未取得实质性进展，欧盟有权利采取单边行动
- 2011年12月23日刘为民说：“我看不出这艘船运载导弹和中国有什么联系？不知道为什么总是有人喜欢把一些事情跟中国扯到一起。”
- 2011年12月23日白宫就此进行了一项网络调查，答案五花八门。40美元可能是一位父亲圣诞节给家里3个孩子买礼物所需的花费，可能是一个家庭一周在生活用品上的开支，可能是一个孩子一星期的午餐费，也可能是一个家庭妇女一个月的医疗费用
- 2011年12月23日确切的IPO时间目前尚未确定，中国企业在A股发行上市实行审批制，需要首先得到中国证监会的批准。预计融资规模为人民币10亿元
- 2011年12月23日时任东北证券保代秦宣，在担任西南合成重组项目的独立财务顾问时，泄露并利用其他人账户在内幕信息公开前，买入西南合成股票，现已被依法逮捕
- 2011年12月23日在2009年1月至4月期间，两家投资咨询公司通过多家媒体发布个股推荐文章，并在同期进行交易，经初步计算，67次交易累计交易金额达20.64亿元，累计盈利2840余万元
- 2011年12月23日而被网民热捧或恶评的“最美ＸＸ”“最牛Ｘ长”等，则激荡起全社会对维护公序良俗、改善官员形象的呼唤与反思
- 2011年12月23日中国证监会将会同相关部门研究论证进一步扩大试点的可行性，争取在机构类型、机构范围、投资比例等方面有所突破。
- 2011年12月23日自从2002年以来，证监会已经累计取消行政审批项目111项，其中，2002年取消32项，2003年取消27项，2004年取消42项，2007年取消8项，2010年取消2项。
- 2011年12月23日邵子力先生于2010年加盟摩根大通, 担任摩根大通中国区主席兼首席执行官。邵子立先生在“2012财经年会”现场接受了《财经网》记者的独家专访
- 2011年12月23日对朝鲜来说，当务之急是稳定内部权力继承格局，按照金正日生前制定的“日程表”，推进在明年4月金日成诞辰纪念日前移交权力。此外，解决当前面临的粮食及经济困难对迎来权力交接期的朝鲜体制的稳定来说也刻不容缓。
- 2011年12月23日宝马公司通过使用长征2Ｆ运载火箭形象图形作为广告元素，获得了更为有利的市场竞争地位，使人误认中国运载火箭技术研究院许可宝马公司使用火箭形象或与宝马公司存在某种合作关系，违反公平、诚实信用的原则
- 2011年12月23日金星焕当天在国会作证时表示，朝鲜领导层还没有决定赋予金正恩何种头衔。“不是美国做出了承认（接班）体制的表示，而是媒体做了这样的解读。”
- 2011年12月23日明年新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上，基本建成500万套以上，竣工量要高于今年
- 2011年12月23日明年要继续坚持房地产调控不动摇，严格实施差别化住房信贷、税收政策，支持居民的合理购房需求，优先保证首次购房家庭的贷款需求
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富