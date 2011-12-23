2011年非洲经济艰难前行 2011年12月23日 虽然年初以来，有经济数据显示非洲经济正处于稳步复苏中，但受地区局势、主要经济体通胀率上升、货币贬值以及世界经济低迷的影响，该地区整体经济能否在短期内走出危机仍存在诸多变数

美国经济增长加速但仍面临内忧外患 2011年12月23日 数据显示，第三季度，美国民间设备投资增幅为15.7%，高于第二季度的10.3%；商品和服务出口增幅为4.7%，高于第二季度的3.6%；联邦政府开支和投资增幅为2.1%，略高于第二季度的1.9%