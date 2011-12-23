- 2011年12月23日下半年成本压力有所减缓，但全年看成本压力还是偏大。预计明年随着通货膨胀的好转毛利率能明显回升
- 2011年12月23日2012年之前注入有利于促成可转债在2013年到期之前转股
- 2011年12月23日募投项目为一体化电容触摸屏项目以及新型显示面板研发实验中心
- 2011年12月23日虽然朝鲜目前处于丧期，但最需要的显然是粮食。中国正在准备粮食援助事宜
- 2011年12月23日朝鲜将通过明年初的新年联合社论，或在中央军委副委员长金正恩的生日（1月8日）等场合勾勒出对韩政策的轮廓
- 2011年12月23日韩国大信证券有关研究员也表示，随着消极对待改革开放的金正日时代落幕，朝鲜改革开放的可能性也随之增大。
- 2011年12月23日虽然年初以来，有经济数据显示非洲经济正处于稳步复苏中，但受地区局势、主要经济体通胀率上升、货币贬值以及世界经济低迷的影响，该地区整体经济能否在短期内走出危机仍存在诸多变数
- 2011年12月23日数据显示，第三季度，美国民间设备投资增幅为15.7%，高于第二季度的10.3%；商品和服务出口增幅为4.7%，高于第二季度的3.6%；联邦政府开支和投资增幅为2.1%，略高于第二季度的1.9%
- 2011年12月23日问到在解决经济危机方面发挥的作用时，23%的受访者认为欧盟作用最大，而认为政府最有效的受访者占20%。16%和14%的受访者则认为二十国集团和国际货币基金组织的作用最大
- 2011年12月23日今年三季度大摩华鑫旗下资产仅103.15亿元，相比2010年底的125亿元缩水两成
- 2011年12月23日除了葡萄牙本土的发电、配电业务外，ＥＤＰ业务范围还覆盖美国、欧洲、巴西等十几个国家和地区，年收入约占葡萄牙全国ＧＤＰ的9%，其下属新能源公司的风电业务规模列全球第四。ＥＤＰ是澳门电力的控股股东
- 2011年12月23日报告指出，必须看到，腐败滋生蔓延的土壤仍然存在，反腐败体制机制制度改革仍需深化，中国的反腐败斗争将是一个与腐败现象不断进行制度、文化和技术博弈从而有效遏制乃至最终消除腐败的过程。
- 2011年12月23日陈杰和国贸盛乾通过“抢帽子”操纵手法，先后交易55只（次）股票，共计获利2488万余元
- 2011年12月23日经查，2009年2月28日至2011年6月30日期间，季敏波利用职务便利掌握公司股票自营信息，通过其亲友控制的多个个人账户同期于西南证券自营账户买卖相同股票40余只，成交金额约5000万元，获利约2000万元
- 2011年12月23日进口自马来西亚的4批次燕窝再次因被检出亚硝酸盐而销货或退货，进口商分别为广东穗丰盈经贸发展有限公司、广州市君益贸易有限公司、珠海免税企业集团有限公司。
- 2011年12月23日经过上海市劳动保障监察部门从中调解，SOHO公司终于同意向胡大维团队员工支付部分佣金
- 2011年12月23日近日，白培中家遭抢近5000万元，一旦确定抢劫数额为白培中家所有，不管白培中如何周旋，都将无法洗刷其贪污罪行
- 2011年12月23日中国企业在全球所筹资的股权资本发行金额达986亿美元，共496项发行，其中69%的发行金额是在国内市场筹集。国内A股首次公开发行(IPO)总额达399亿美元，发行金额较去年明显下降了39.6%
- 2011年12月23日沪指报2204.78点，涨18.48点，涨幅0.85%，成交434.8亿元；深成指报8976.52点，涨67.17点，涨幅0.75%，成交450亿元。
- 2011年12月23日根据汤森路透，2011年中国企业在全球共有496项股权发行，所筹资的金额达986亿美元，其中七成的发行金额在国内市场筹集
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