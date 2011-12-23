朝方表示欢迎韩方团体和个人赴朝吊唁金正日 2011年12月23日 朝鲜有关部门出于同胞之情郑重接受韩国方面希望前来吊唁的代表团和个人，并采取措施开放开城陆路通道和航空线路。在停留期间，朝方将充分保证他们的安全