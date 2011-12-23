- 2011年12月23日随着年底净资本考核期限的临近，更多的信托公司选择在“过关”前夕完成增资计划，以求顺利达标。
- 2011年12月23日上证综指连创新低，上市公司的控股股东则借机增持。中国国航、三安光电等公司获控股控股增持。
- 2011年12月23日从长期看，美元的地位可能将被削弱，但穆迪认为美国政府在短期内仍能以极低成本获得贷款。
- 2011年12月23日97家ST公司中，2011年前三季扣除非经常性损益后的净利润与股东权益均为正值的公司有20家，这些公司若主营业务正常运营，且全年扣除非经常性损益后净利润为正值，则公司股票有望被撤销其他特别处理。
- 2011年12月23日开业两年来，渤海银行南京分行发放的最大一宗超亿元贷款，竟成了一名老板“跑路”时带走的昂贵“细软”。
- 2011年12月23日其涉及的加拿大西北地区勘查、开发草原溪银铅锌项目预计要到2013年才能投产。
- 2011年12月23日中国主权财富基金--中国投资公司近期将获至多500亿美元外汇注资,以为其海外投资筹集新一轮的资金支持.
- 2011年12月23日这样一家具有高速成长性的企业，却身背高额负债，报告期内资产负债率处于高位水平。
- 2011年12月23日具体来看，今年以来有40只阳光私募基金实现了正回报，占比5.87%。呈瑞投资旗下由芮崑执掌的呈瑞1期，截至12月16日(净值最新披露日)年内累计回报为30.4%
- 2011年12月23日合肥市日前出台新规，对各类“赠面积”行为做出规范，凡是不符合相关建筑标准要求的阳台、飘窗等均要计入建筑面积。
- 2011年12月23日IMF总裁拉加德22日呼吁会员国迅速签署去年达成一致的协议，即将IMF资源加倍，并让中国等投票权低于适当比例的国家在IMF获更大表决权。
- 2011年12月23日有消息称，证监会日前已正式发文成立债券办公室。这是第一个专为债券市场发展设立的办公室
- 2011年12月23日截至2011年11月末，上海外资银行营业性机构达197家(含筹建)，较2001年入世时增加145家。上海辖内外资银行资产规模1.03万亿元，是入世时的5.26倍
- 2011年12月23日加大查办案件工作力度，严肃查办领导机关和领导干部滥用职权、贪污受贿、腐化堕落、失职渎职等案件，查办涉及工作、物资、资金、运输等重点领域以权谋私、权钱交易等案件
- 2011年12月23日
- 2011年12月23日2012年是铁路新体制新机制全面运行的第一年，要以落实铁路运输企业市场主体权责为重点，加快铁道部职能转变，加强运输企业运行机制建设，把运输企业市场主体作用充分发挥出来
- 2011年12月23日要规范铁路专用设备准入管理，健全铁路产品技术标准。引入第三方认证，制定认证管理办法，积极吸纳具有相应资质条件的社会第三方机构参与铁路产品认证工作，确保设备质量可靠
- 2011年12月23日杜绝旅客死亡的客车事故和客车较大及以上责任事故，杜绝货物列车重大及以上责任事故；杜绝从业人员较大及以上责任死亡事故；大力减少路外伤亡事故
- 2011年12月23日其中基本建设投资4000亿元，新线投产6366公里。铁道部将按照中央经济工作会议精神，加大资金筹措力度，力争完成更多的建设任务
- 2011年12月23日朝鲜有关部门出于同胞之情郑重接受韩国方面希望前来吊唁的代表团和个人，并采取措施开放开城陆路通道和航空线路。在停留期间，朝方将充分保证他们的安全
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