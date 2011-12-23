- 2011年12月23日要注意保护卖淫妇女和娱乐服务场所从业人员的人身权和健康权、名誉权、隐私权，不得歧视、辱骂、殴打，不得采取游街示众、公开曝光等侮辱人格尊严方式羞辱妇女
- 2011年12月23日阿根廷参议院当天以62票赞成、1票反对的结果通过了这项议案。由于阿根廷众议院已经通过了该议案，因此在参议院通过后就成为正式生效的法律。
- 2011年12月23日财政部、发改委日前联合发布《办法》，明确创投基金应集中投资于节能环保、信息、生物与新医药、新能源、新材料、航空航天、海洋、先进装备制造、新能源汽车、高技术服务业等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域。
- 2011年12月23日1993年12月，时任临县副县长的曹莉之父曹兴旺在曹莉上高一时违反组织人事纪律，给曹莉办了招工手续；直到1996年7月曹莉在临县一中毕业后才开始上班。
- 2011年12月23日按照马车平时运行的路线前往学校，总路程约5公里。大人徒步约需40分钟，学生步行上下学，每天需3个小时
- 2011年12月23日不准随意冻结企业账号、不准随意查封企业账册、不准随意堵塞企业流通渠道、不准随意发表影响企业声誉的报道，维护企业的正当利益和形象，维护和谐的营商环境
- 2011年12月23日俱乐部发起会员包括中国黄金集团公司、中国大唐集团公司、中国华能集团公司、中铝矿产资源有限公司、中钢资产管理有限责任公司、中国地质矿业总公司等涉矿中央企业
- 2011年12月23日2012年房地产调控的最大阻力可能来自于各级地方政府。由于地方政府更关注土地财政，房价下降将减少其土地收入。地方政府会以“稳增长”为借口来“托市”。
- 2011年12月23日庭审共发现包括上海申花、山东鲁能等中超豪门在内的20支球队涉案，保守估计涉及黑钱数百万元。这些涉嫌行贿的球队下一步该如何处理是人们目前最为关注的话题
- 2011年12月23日今年以来，浙企“跑路潮”不断发酵升级。至10月末，浙江已经发生过228起企业主逃逸事件。而今年1-9月，浙江省消亡企业数2.5万家，比去年略增加5%。
- 2011年12月23日金滉植称，对策方案包括对中国渔船的“非法捕捞”行为进行重点抓捕、加强警员和装备、提高海警的士气，以及加强对中外交应对方案等。
- 2011年12月23日伊拉克总理马利基22日说，当天在首都巴格达发生的连环爆炸袭击背后存在“政治动机”。
- 2011年12月23日央行22日发布的第4季度全国银行家问卷调查显示，宏观经济热度指数继续下降为48%，两年来首次跌入临界值50%以下。
- 2011年12月23日重组完成仅半年时间，环旭电子股份有限公司（下称环旭电子）就发起冲刺A股IPO。据证监会披露，主板发审委定于12月23日审核环旭电子首发申请
- 2011年12月23日德国西北奥尔登堡海关的发言人说，这些导弹是德国军事补给部门发出的，在北海小港帕彭堡装船时携带着武器出口许可证。
- 2011年12月23日国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,明年1月底的政策会议将是美国联邦储备委员会(美联储,FED)开始给出利率预估的良好时机.
- 2011年12月23日根据港交所安排，圣诞假期港股自12月24日(周六)、12月25日(周日)、12月26日(周一)、12月27日(周二)休市。12月28日(周三)恢复交易
- 2011年12月23日秦虹表示，政策方向的稳定和明确对市场来说非常重要，一些政策在执行层面有了变化，有违调控的主方向。
- 2011年12月23日房地产是支柱产业，以抑制需求为目标，调控过严，会影响房地产投资，导致以土地为担保的地方平台融资出现风险；房地产价格继续上涨会引发泡沫，加大收入差距。而在现有的土地制度下，也难以增加土地供给
- 2011年12月23日截至今年8月，其日本用户量只有108万，而Facebook的日本用户量却超过600万。
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