美国上周首次申请失业救济人数连续第三周下降 2011年12月23日 如果失业救济人数持续处于这一低水平下方，意味着裁员正在大幅减少，将拉低失业率

土耳其宣布召回驻法大使 2011年12月23日 “亚美尼亚大屠杀”是指1915年至1917年土耳其奥斯曼帝国统治时期150万亚美尼亚人死亡的事件。亚美尼亚认为这是“大屠杀事件”，而土耳其历届政府均否认这是大屠杀事件，并声称死亡数字被夸大

土耳其总理宣布对法国实施制裁 2011年12月23日 土耳其决定取消与法国的所有经济、政治、军事会议，取消原允许法国军用飞机在土耳其境内着落，取消原允许法国军战舰在土耳其境内靠岸。