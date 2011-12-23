- 2011年12月23日明年可能是近20年来形势最不稳定的一年，如果你认为2008年的情况已经很坏，那么在即将到来的2012年，系好安全带吧。
- 2011年12月23日Shanduka是一家未上市的投资控股公司,涉足煤矿及其它领域.其董事长Cyril Ramaphosa与南非执政党非洲人国民大会(African National Congress)关系密切.
- 2011年12月23日美国国防部12月22日公布北约军机炸死巴基斯坦士兵事件调查结果，称美军行为属于自卫，且并未故意针对任何巴军方目标。美国国防部将这一事件归咎于美巴军方协调不够
- 2011年12月23日姚树洁称，中国明年将进入痛苦的“软”着陆。经济转型已经开始，大家必须做好充分准备。
- 2011年12月23日iPhone4s已经先后获得工信部的入网许可证和3C认证，如此扫清了所有上市销售的障碍，随时可以上市销售
- 2011年12月23日目前北京地区已进入上市辅导备案程序的文化企业达到150余家，其中，已过会待发行企业10家，正在北京证监局接受辅导备案程序的企业有78家，正在证监会接受审核的企业62家。此外，财务指标达到上市条件的，还有近千家
- 2011年12月23日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月23日人民币对美元汇率中间价报6.3209，较前一交易日小幅走升。
- 2011年12月23日美媒称，对于朝鲜，我们要担心的则有核武器技术、化学武器、大量生化军备，以及100多万武装人员。因此，奥巴马政府有理由在与平壤打交道时倾向于立足保持其稳定
- 2011年12月23日知情人士周四透露，鲍尔森旗下基金Advantage Plus Fund今年迄今的累计投资损失已扩大至52%，该基金12月前两周的下跌对于鲍尔森来说不是个好兆头
- 2011年12月23日监会副主席蔡鄂生对全国65家信托公司的老总们进行闭门“训话”，要求严控融资类信托比重，督促信托公司成为具有客户基础和自主资产管理能力的财富管理机构。
- 2011年12月23日第三季度经济增幅向下修正的主要原因在于消费支出增速放缓。当季，美国个人消费支出仅增长1．7％
- 2011年12月23日如果失业救济人数持续处于这一低水平下方，意味着裁员正在大幅减少，将拉低失业率
- 2011年12月23日“亚美尼亚大屠杀”是指1915年至1917年土耳其奥斯曼帝国统治时期150万亚美尼亚人死亡的事件。亚美尼亚认为这是“大屠杀事件”，而土耳其历届政府均否认这是大屠杀事件，并声称死亡数字被夸大
- 2011年12月23日土耳其决定取消与法国的所有经济、政治、军事会议，取消原允许法国军用飞机在土耳其境内着落，取消原允许法国军战舰在土耳其境内靠岸。
- 2011年12月23日在经历了9跌停、巨量成交打开跌停、再跌停的11个交易日后，重庆啤酒突然宣布，股票从23日起停牌，等待乙肝疫苗的定论。前天的巨额接盘，昨天“纹丝不动”，似乎也在等待“消息”。这称得上重庆啤酒的乙肝疫苗项目又一诡谲的一幕
- 2011年12月23日通报表示，22日上午海监B－7112直升机对事故海域进行了空中监察巡视，发现泄漏点喷发规模和昨天相比变化不大，但燃烧火势有所减弱，火堆半径约7米，火焰高小于10米，燃烧火焰末端黑烟和海面稀薄漂油反光带明显减少
- 2011年12月23日财险保费收入4169.33亿元，同比增加641.62亿元，增幅高达18.19%，环比增加373.63亿元，增幅亦高达9.84%；人身险保费收入9088.28亿元，同比锐减8.32%，环比增长7.83%。
- 2011年12月23日在全国住房保障工作会上，住建部代表“国务院保障性安居工程领导协调小组”与地方政府签订2012年的保障性安居工程工作责任书，竣工量全面纳入考核。
- 2011年12月23日今年前11月，全国130个城市的土地出让金总额同比减少了5200亿，减少达到了30%
- 2011年12月23日刚刚因萨博收购失利而计提4500万欧元巨额坏账准备的庞大集团，23日表示拟以1.75亿元向关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司出售22处房产，并回租继续使用。
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