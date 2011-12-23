- 2011年12月23日保荐人说法，在会项目的每个项目组都收到了，但目前还仅是窗口指导，尚未以发行部正式函件的形式下发”
- 2011年12月23日朝中社报道称，在长途跋涉视察的途中，雨雪等恶劣气候的天数要多于晴好天气，金正日同志在寒风中一直战斗到生命的最后一刻。在这种爱国奉献精神鼓舞下，社会主义朝鲜繁荣之春一定会到来
- 2011年12月23日汉王科技(002362)公告，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会稽查总队决定对公司立案稽查
- 2011年12月23日山东省济宁市对外公布了一起上访人员在市委门前点火自焚的事件处理通知，称自焚上访人员是蓄意点火滋事，并通过网络发帖进行恶意炒作
- 2011年12月23日中国国航周五表示，中航工业增持了该公司股份，持股比例由51.46%提高至51.57%
- 2011年12月23日虽然2012年开工量下调，但是2012年保障性安居工程总体融资、投资规模不减，总投资量超过2011年，或达到1.8万亿元
- 2011年12月23日和记黄埔发言人21日表示，关于公司将斥资400亿在成都拿地，甚至可能收购成都开发商纯属市场猜测，公司并没有该投资计划。
- 2011年12月23日财政部发布的一纸改制过程免征增值税、营业税的通知，这将降低中国邮政集团公司分拆速递物流业务进而实现上市的重组成本，也有利于邮政速递物流公司做大资产进行更好的上市融资
- 2011年12月23日优化负债结构和加强流动性管理也是重要考虑因素
- 2011年12月23日沪深两市公司中，共披露了约80份上市公司高管辞职的公告。如果按照这个速度发展的话，12月极有可能刷新11月时沪深两市94家公司105为高管“闪人”的记录，以此计算，平均每天都有近4名高管辞职
- 2011年12月23日2011年中国家庭幸福感调查报告22日发布，报告显示，超过七成的受访者感觉幸福，农村人口的幸福感要高于城镇人口。
- 2011年12月23日近日，中国证监会对成都高新发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书王风顺在限制期内短线交易“ST高新”股票的行为依法做出行政处罚
- 2011年12月23日渣打集团对服务于该行逾10年及35岁以上的员工公布一项自愿提前退休计划。参与计划并自动辞职的员工会收到高达34个月的津贴补偿，一笔创业基金及5600万韩元（约4.8万美元）的子女教育费。
- 2011年12月23日截至11月份，36个城市流标地块合计达到117宗，环比10月份的22宗上涨了432%，流标面积达到了1580万平米。
- 2011年12月23日该组织内部采用金字塔结构，在各中介机构之间形成了明显的“上线”和“下线”的隶属关系，上级机构以直接或间接发展的下级机构销售业绩作为计酬依据，额外提取相关的激励费用。这种经营模式具有复式记酬的特点，涉嫌传销
- 2011年12月23日根据法国国民议会当天通过的法案，否认亚美尼亚大屠杀行为者可被判处一年监禁和4．5万欧元罚款。这一法案之后将交由法国参议院表决。
- 2011年12月23日浙江保监局表示，暂停接受新单是三家公司支持和响应保监局关于合规经营的要求，带头内部整改之举。
- 2011年12月23日我们会坚持民意为重，以最大决心、最大诚意、最大努力解决群众的合理诉求，依靠群众解决乌坎问题。同时，我们给村民作出的承诺也不会变
- 2011年12月23日南方、华安已上报首只产品 10家券商也有望获得资格
- 2011年12月23日数据显示，下周将有35家公司的限售股获得解禁，合计27.5亿股，以昨日收盘价计，合计市值近204亿元，环比降幅逾3成，回落至年内低位水平。平均每家公司解禁市值近5.8亿元，环比骤降近6成，整体而言，下周解禁压力呈分散状态
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