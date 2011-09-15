欧盟委员会报告显示欧洲经济增长放缓 2011年09月15日 与5月份春季经济预测报告相比，2011年欧盟经济增长率预期由1．8％下调至1．7％，欧元区则维持1．6％不变。下半年欧盟和欧元区的经济增速预期均下调0．5个百分点

日本官员称韩国慰安妇赔偿请求权问题已解决 2011年09月15日 日韩两国于1965年签署《日韩请求权协定》。日本政府一直声称已通过该协定了结赔偿责任，个人赔偿请求权也因此被自动放弃

法英两国领导人强调支持利比亚重建 2011年09月15日 萨科齐在新闻发布会上说，法国希望向利比亚人民提供各种形式的援助，协助重建家园。他强调，只有利比亚人有权建设自己的国家

消息称指中国持有意大利战略投资基金10％至20％股份 2011年09月15日 《财经》综合报道 意大利战略基金是由意大利国家控股的实体Cassa Depositie Prestiti（CDP）设立