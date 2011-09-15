- 2011年09月16日数据显示，上周两市参与交易的A股账户数仅为871.06万户，环比下降13.46%；A股交易账户占比降至5.43%，环比下降约0.8个百分点。
- 2011年09月16日预计到2015年，上海金融市场交易额将达到1000万亿元左右，金融市场直接融资额占社会融资规模比重达到22%左右。其中，股票交易额和市值进入全球前3位，商品期货交易量保持全球前2位，债券市场余额进入全球前3位
- 2011年09月16日截至15日C平台矿物油油基泥浆应该清理完毕。不过，实际情况是C平台油污淤泥的清理还在进行中，并没有结束。这也说明蓬莱19-3油田溢油量再一次超出康菲石油所预测的3320桶
- 2011年09月16日阎庆民提醒，当前国际国内经济金融形势都还面临着诸多的不确定性，对我国经济带来的影响不容忽视。股份制商业银行要高度关注信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等“四大风险”。
- 2011年09月16日对下季度经济运行走势，28.3%的银行家预计将持续“偏热”，57.4%的银行家认为下季“正常”，14.3%的预计偏冷。受对宏观经济谨慎判断影响，银行家宏观经济信心指数回落，比上季下降2.1个百分点，降至54.9%。
- 2011年09月16日从炒房、炒股，到买理财产品、放高利贷……上市公司资金投向可谓花样百出，虽然这些副业对于上市公司业绩有着不小贡献，但是在收紧流动性的金融环境下，一些实体企业“不务正业”的现象愈演愈烈
- 2011年09月16日《五大央行联手释放美元流动性》等九则
- 2011年09月16日好买基金研究中心曾令华则认为，由于上市交易型债基有一定封闭期，所以必然有一定程度的折价率对其进行补偿。但现在上市交易型债基折价幅度远超过正常水平，主要原因还是债市预期不好。
- 2011年09月16日下周将有17家公司的限售股获得解禁，合计10.66亿股，以昨日收盘价计，合计市值140亿元。中小板及沪市主板依然是下周解禁的主力军，分别解禁4.37亿股、5.7亿股，解禁市值分别为47.4亿元、81.2亿元，各占总解禁市值的33.9%、58.2%。
- 2011年09月16日周四美国股市大幅收高，大盘实现四连阳。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨186.45点，收于11，433.18点，涨幅1.66%；纳斯达克综合指数上涨34.52点，收于2，607.07点，涨幅1.34%；标准普尔500指数上涨20.43点，收于1，209.11点
- 2011年09月15日与5月份春季经济预测报告相比，2011年欧盟经济增长率预期由1．8％下调至1．7％，欧元区则维持1．6％不变。下半年欧盟和欧元区的经济增速预期均下调0．5个百分点
- 2011年09月15日确保随迁子女不因家庭经济困难失学。符合入学条件的随迁子女，一律免收学杂费，不得加收借读费。要将家庭经济困难的随迁子女纳入资助范围，确保不因经济困难而失学
- 2011年09月15日欧洲央行管理委员会已决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行协同执行三次美元流动性注资操作，期限约为三个月，整个招标活动将持续到年底
- 2011年09月15日该公司在其2011年黄金调查报告更新中表示，包括欧元区债务问题恶化、新兴市场通货膨胀高企以及围绕美国经济健康状况的担忧等宏观经济形势继续利好黄金投资
- 2011年09月15日“原定核电发展计划速度会有所减缓。”石定寰说，受此影响出现的缺口可能需要更多用水能、风能等清洁能源和可再生能源补充，这样才能完成我国提高非石化能源在一次能源消费占比提升的既定目标
- 2011年09月15日日韩两国于1965年签署《日韩请求权协定》。日本政府一直声称已通过该协定了结赔偿责任，个人赔偿请求权也因此被自动放弃
- 2011年09月15日萨科齐在新闻发布会上说，法国希望向利比亚人民提供各种形式的援助，协助重建家园。他强调，只有利比亚人有权建设自己的国家
- 2011年09月15日意大利战略基金是由意大利国家控股的实体Cassa Depositie Prestiti（CDP）设立
- 2011年09月15日巴勒斯坦过渡政府外交部长马利基当天在拉姆安拉对新闻界说，巴民族权力机构主席阿巴斯将于23日在联合国大会上发表演讲，并将在演讲结束后向联合国秘书长潘基文递交成为联合国会员国的申请
- 2011年09月15日高级警官马尔瓦特说，袭击者的头已经在现场找到，他发动袭击前曾躲藏在附近的玉米地中，他还不到20岁
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