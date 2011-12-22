- 2011年12月23日美国总统奥巴马随后发表声明说，他祝贺国会议员们打破了政治僵局。他将敦促国会在假期结束后就减税和失业救济政策延期一年达成一致
- 2011年12月23日截至12月22日，沪深两市已有824家上市公司发布了全年业绩预告，其中预增公司达489家、预盈28家，合计517家，占63%；如果再加算上102家预平公司(业绩波动范围为增减30%)，占比将升至75%。另外，还有63家预亏、136家预降，5家预警
- 2011年12月23日报道称，渤海银行向宇扬集团开具了两张银行承兑汇票，分别为9000万元和5960万元，两笔合计逾亿元，是宇扬集团总计超5亿元贷款中最大的一宗
- 2011年12月23日接近证监会的一位人士表示，债券的发审可能独立出来，成立单独的部门。昨天，有媒体报道证监会日前已正式发文成立债券办公室。但上述“债券办公室”没有正式的编制
- 2011年12月23日今年9至12月份因实施新税法相应增加居民可支配收入约600多亿元。10月份申报缴纳工资、薪金所得税的纳税人约为3000万人，比税法修改前减少约6000万人。
- 2011年12月23日使用4M宽带的用户中，理论上应享有512KB/s的网速，实际上，平均速度在400KB/s以下的占91.2%；使用2M宽带，理论网速是256KB/s，实际上，平均速度在200KB/s以下的占83.5%
- 2011年12月23日韩国外交部声明说，林圣男在北京访问两天，将会晤中国朝鲜半岛事务特别代表武大伟，主要就金正日去世后的朝鲜半岛局势交换意见，同时也将就恢复六方会谈问题讨论协调措施
- 2011年12月23日今年北京提前完成全年任务，各项主要市场指标均符合预期。下一步北京将继续落实限购等楼市调控措施，同时引导房地产开发企业合理定价，但不会强制限价。
- 2011年12月23日66届联大主席纳赛尔在举行默哀前说：“请允许我请求各国代表起立默哀一分钟，向已故的朝鲜领导人表示哀悼。”
- 2011年12月23日必须避免出现“两张皮”，即人民群众遭受污染之苦，而监测数据自说自话。要让监测数据与人民群众的感受相一致，环保工作要善于接地气
- 2011年12月22日卢展工认为，“农民工”这一称呼的背后隐藏的是一系列的歧视，要努力消除身份界限，鼓励外来务工人员融入社会
- 2011年12月22日经过近4天的主动放空泄压，目前，中海油深圳分公司珠海终端海底天然气管线内压力已经降到接近适宜维修的状态。
- 2011年12月22日今年以来，俗称“点心债”的离岸人民币债券的发行总额已达到人民币1,040亿元，约是去年全年的3倍
- 2011年12月22日明年全球将面临动荡的经济不稳定环境，并预测2012年、2013年中国内地经济增长速度分别为8.6%和8.8%，香港为3.1%和5.2%
- 2011年12月22日东贝B股公司董事会正在就报道中涉及事宜进行调查核实，并会做进一步的披露
- 2011年12月22日经审查核实，1993年12月，时任临县副县长的曹莉之父曹兴旺在曹莉上高一时违反组织人事纪律，给曹莉办了招工手续；直到1996年7月曹莉在临县一中毕业后才开始上班
- 2011年12月22日益海嘉里集团新闻发言人束建群表示，该集团声明金龙鱼食用油所使用的大豆原料证照齐全、审批手续完备，符合法律法规
- 2011年12月22日不断推进零售业务转型向纵深发展，努力实现打造国内一流零售银行的战略目标
- 2011年12月22日四方代表一致认为，开展中日韩俄东北亚陆海联运合作有利于提高效率，降低物流成本，促进四国间的贸易往来，提高本地区产品在国际市场上的竞争力，对东北亚的区域经济一体化和四国经济社会发展发挥着重要的促进作用
- 2011年12月22日检查发现，2011年8月，珠海港华侨实业公司向家乐福、沃尔玛等超市发出函件，宣称“现酒厂调整茅台酒价格”，所以对茅台酒价格作出相应调整，53度新飞天茅台酒（500ｍｌ）每瓶批发价格从1099元调整至1280元
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