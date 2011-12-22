美国国会就薪资税减税方案达成妥协 2011年12月23日 美国总统奥巴马随后发表声明说，他祝贺国会议员们打破了政治僵局。他将敦促国会在假期结束后就减税和失业救济政策延期一年达成一致

北京宣称继续实行限购 今年不会实行住房强制限价 2011年12月23日 今年北京提前完成全年任务，各项主要市场指标均符合预期。下一步北京将继续落实限购等楼市调控措施，同时引导房地产开发企业合理定价，但不会强制限价。

中日韩俄四国政府正式启动陆海联运合作 2011年12月22日 四方代表一致认为，开展中日韩俄东北亚陆海联运合作有利于提高效率，降低物流成本，促进四国间的贸易往来，提高本地区产品在国际市场上的竞争力，对东北亚的区域经济一体化和四国经济社会发展发挥着重要的促进作用