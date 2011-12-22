央行继续暂停正回购 公开市场连续四周净回笼 2011年12月22日 央行周四再次暂停了91天期正回购操作。但由于本周公开市场到期资金仅有170亿元，公开市场本周仍然实现净回笼资金100亿元

11月末农发行放贷121亿元支持四省区收购秋粮 2011年12月22日 截至11月30日，农发行东北四省区分行发放粮食收购贷款121.61亿元，支持企业收购粮食94.6亿斤

温州动车事故小伊伊结束住院治疗 将回家过年 2011年12月22日 在上海新华医院治疗期间，医生对小伊伊的左腿进行了9次清创、22次联合会诊，目前伤口已全部愈合，可以行走，但由于挤压综合症，小伊伊腿部的肌肉和负重功能还需要一个长期的康复疗程

15名尘肺病矿工维权获北京法院支持 2011年12月22日 2010年6月，房山区人力资源和社会保障局认定，15位农民工矿工所患煤工尘肺职业病符合工伤认定范围，认定为工伤

新闻出版总署通报河北省教育厅违规发文征订报刊 2011年12月22日 做法严重违反了《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步治理党政部门报刊散滥和利用职权发行 减轻基层和农民负担的通知》精神，损害了基层学校和广大学生的利益，加重了基层群众的负担，造成了不良的社会影响