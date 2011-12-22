- 2011年12月22日互换规模为700亿元人民币/3200亿泰铢，有效期三年
- 2011年12月22日大成基金在12月21日表示，重庆啤酒董事长黄明贵应该为连续跌停负有重要责任。
- 2011年12月22日明年下半年才能实施的可转债融资，是远水救不了近火。目前中国平安迫切需要补充资本金，所以不排除中国平安在发可转债之前会再发次级债。即使在2012年中国平安发完可转债后，仍可能进一步寻求股权融资
- 2011年12月22日中海油优化资产配置，以2.12亿美元对价出售在ONWJ产品分成合同中所持的36.72%权益
- 2011年12月22日部分高净值人群已经有了财富传承的需求，如何更好地提供这方面的服务成为中国私人银行面临的挑战
- 2011年12月22日最高检有关负责人表示，明年将深入推进打黑除恶专项斗争，依法严厉打击垄断经营、强揽工程、破坏经济秩序和涉足民生领域、强占各类市场的黑恶势力，插手基层民主选举、欺压百姓的农村黑恶势力
- 2011年12月22日央行周四再次暂停了91天期正回购操作。但由于本周公开市场到期资金仅有170亿元，公开市场本周仍然实现净回笼资金100亿元
- 2011年12月22日截至11月30日，农发行东北四省区分行发放粮食收购贷款121.61亿元，支持企业收购粮食94.6亿斤
- 2011年12月22日至2011年年底，全国个人拥有可投资资产62万亿元，中国私人银行业将在2010年至2015年间将以年均14%的速度增长
- 2011年12月22日从网上第一次出现关于闫宁的质疑，我们就在不断地了解情况，核实有关问题。目前这件事情的情况是，省委组织部和邯郸市委组织部都成立了调查组，对相关情况进行了深入调查
- 2011年12月22日目前韩国政府正在同李姬镐和玄贞恩商讨访朝行程、组织吊唁团等问题
- 2011年12月22日在上海新华医院治疗期间，医生对小伊伊的左腿进行了9次清创、22次联合会诊，目前伤口已全部愈合，可以行走，但由于挤压综合症，小伊伊腿部的肌肉和负重功能还需要一个长期的康复疗程
- 2011年12月22日汉王科技公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会稽查总队决定对公司立案稽查。
- 2011年12月22日根据公司章程，在董事长黄中发先生不能履行职务期间，由副董事长陈辉履行职务。
- 2011年12月22日2010年6月，房山区人力资源和社会保障局认定，15位农民工矿工所患煤工尘肺职业病符合工伤认定范围，认定为工伤
- 2011年12月22日做法严重违反了《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步治理党政部门报刊散滥和利用职权发行 减轻基层和农民负担的通知》精神，损害了基层学校和广大学生的利益，加重了基层群众的负担，造成了不良的社会影响
- 2011年12月22日监测的21种蔬菜中，13种价格上涨，1种价格下降，7种价格持平。菜椒、生菜、四季豆、豇豆、尖椒价格涨幅在1％—3％之间，芹菜、菠菜、油菜、茄子、白萝卜、圆白菜、苦瓜、大葱价格涨幅在1％以内
- 2011年12月22日12月22日，巴格达发生多起爆炸，目前导致至少57人死亡、170多人受伤，由于伤者众多，死亡人数或会增加
- 2011年12月22日研究人员发现，高度聚集的ｃ-Ｍｙｃ蛋白可激活一种抑制细胞衰老和死亡的酶ＳＩＲＴ1，而这种酶又可反作用于ｃ-Ｍｙｃ蛋白，如此形成一个回路，令ｃ-Ｍｙｃ蛋白和ＳＩＲＴ1酶越来越多，最终促使癌细胞无限分裂
- 2011年12月22日韩国政府在非军事、非政治领域采取灵活态度，对于“金正恩体制”下的朝鲜能否起作用
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富