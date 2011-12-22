使用英特尔芯片的智能手机将于2012年上市 2011年12月22日 使用英特尔芯片的平板电脑同样安装的是最新版的安卓“冰激凌三明治”系统，尺寸比苹果的ｉＰａｄ2稍大，厚度和重量几乎相同。《技术评论》说，初期测试显示这款产品性能要优于目前使用老版安卓系统的平板电脑产品

西班牙新首相宣誓就职并公布内阁成员名单 2011年12月22日 本着精简部门、节省开支的原则，西班牙内阁原有的15个部这次被缩减至13个：文化部不再单独存在，与教育和体育部合并；劳工部从名单中消失；此前的经济和财政部则被重新一分为二；农业部得到恢复

丰田明年计划在全球销售汽车848万辆 2011年12月22日 2013年，丰田计划全球销量为895万辆，加上大发工业、日野汽车等旗下子公司之后将力争销量突破1000万辆大关

俄罗斯入世给中俄贸易带来新机遇 2011年12月22日 经过18年的漫长谈判，俄罗斯不久前签署加入世界贸易组织协议。俄罗斯入世不仅将对其自身社会经济发展和国际贸易产生深远影响，也会给中俄经贸合作的深入发展带来新的机遇

朝鲜要求联合国大会为金正日默哀 2011年12月22日 朝鲜驻联合国代表团日前要求在联合国大会(由193个国家出席)上对朝鲜最高领导人金正日的逝世进行默哀

欧洲央行变相量化宽松 开闸放水效果存疑 2011年12月22日 欧洲央行21日首次就三年期再融资操作计划进行招标，结果523家欧元区银行总共获得了4890亿欧元（约合6385亿美元）3年期低息贷款，远高于此前预期

美国专家认为中国经济明年不会硬着陆 2011年12月22日 尽管如此，未来几年内中国经济依然会面临硬着陆的风险。黄育川认为，内部风险是房地产市场泡沫破裂。目前，中国房地产投资占国内生产总值的比例为12%，或可视为出现泡沫迹象