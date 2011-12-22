- 2011年12月22日使用英特尔芯片的平板电脑同样安装的是最新版的安卓“冰激凌三明治”系统，尺寸比苹果的ｉＰａｄ2稍大，厚度和重量几乎相同。《技术评论》说，初期测试显示这款产品性能要优于目前使用老版安卓系统的平板电脑产品
- 2011年12月22日公司目前拥有现金170亿元，正积极寻找收购项目的机会。在银根紧缩的今天，我们收到大量的开发商转让项目的请求，这是公司收购的大好机会，今天的收购就是未来的发展
- 2011年12月22日从国家层面看，巴拿马今年经济增幅预计为10.5%，领跑地区增长排行榜，其次是阿根廷，预计增幅为9%，而地区第一大经济体巴西在经历2010年快速增长后今年增速明显放缓，预计增幅为2.9%，地区增幅最低的是萨尔瓦多，为1.4%
- 2011年12月22日本着精简部门、节省开支的原则，西班牙内阁原有的15个部这次被缩减至13个：文化部不再单独存在，与教育和体育部合并；劳工部从名单中消失；此前的经济和财政部则被重新一分为二；农业部得到恢复
- 2011年12月22日相关的防污、安全、救护等船舶、车辆已在现场、码头或终端就位，保障现场人员作业安全、环境不受污染
- 2011年12月22日2013年，丰田计划全球销量为895万辆，加上大发工业、日野汽车等旗下子公司之后将力争销量突破1000万辆大关
- 2011年12月22日目前美国政府部门尚未下令召回这种12.5盎司装的美赞臣新生儿奶粉(Enfamil Newborn powder)。美赞臣公司称，记录显示，这批奶粉在装运之前的细菌检测中呈阴性
- 2011年12月22日在欧洲法院作出这一裁定的当天，欧盟委员会负责气候事务的委员康妮·赫泽高通过其发言人正式宣布，尽管有包括美国在内的众多国家强烈反对，欧盟征收航空“碳税”的政策将如期实施
- 2011年12月22日经过18年的漫长谈判，俄罗斯不久前签署加入世界贸易组织协议。俄罗斯入世不仅将对其自身社会经济发展和国际贸易产生深远影响，也会给中俄经贸合作的深入发展带来新的机遇
- 2011年12月22日收购价格为56元/股远低于二级市场价格
- 2011年12月22日未来主要的发行空间将在H股
- 2011年12月22日朝鲜驻联合国代表团日前要求在联合国大会(由193个国家出席)上对朝鲜最高领导人金正日的逝世进行默哀
- 2011年12月22日欧洲央行21日首次就三年期再融资操作计划进行招标，结果523家欧元区银行总共获得了4890亿欧元（约合6385亿美元）3年期低息贷款，远高于此前预期
- 2011年12月22日尽管如此，未来几年内中国经济依然会面临硬着陆的风险。黄育川认为，内部风险是房地产市场泡沫破裂。目前，中国房地产投资占国内生产总值的比例为12%，或可视为出现泡沫迹象
- 2011年12月22日印度已向中国发起149个反倾销调查，占印度反倾销案件总数的近55%。目前正在处理的反倾销案件中，有77个涉及中国
- 2011年12月22日兰内务部长帕伊薇•拉萨拉在介绍有关情况时表示，在货船的舱单上，船上的这些武器被标识为“烟花”。装有导弹的集装箱外所附带的文件上写有一名韩国人名字。
- 2011年12月22日12月20日，香港特区发现一例含有H5N1高致病性禽流感病毒的鸡只尸体。
- 2011年12月22日洋河股份公告称，截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计20.6亿元，占最近一期经审计净资产的27.89%。
- 2011年12月22日南方基金在日前发布的2012年度投资策略报告中称，随着政策的逐渐转向，A股有望通过反复震荡，逐步完成筑底过程。投资策略上可通过精选个股和行业来应对股市的震荡波动性。短期内仍要控制仓位，等待更好的入场机会
- 2011年12月22日社论高度肯定金正恩的继承者地位，称金正恩是朝鲜主体革命的伟大继承者，朝鲜党、军队、人民的卓越领导者。金正恩的领导是继承和完成由金日成主席开拓，金正日将军引向胜利的主体革命事业的决定性的保障
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