央行调查显示企业对未来贷款满意度有所上升 2011年12月22日 调查显示，第四季度企业贷款满意度预期指数结束了去年以来的下降态势，本季较上季上升0.4个百分点至31.4%。预期下季贷款“适度”的企业家比例为60.3%，比上季度上升1.2个百分点。