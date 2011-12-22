- 2011年12月22日数据统计显示，今年以来，已有超过150只阳光私募产品清盘，这一数据两倍于去年同期清盘产品数
- 2011年12月22日ChinaVenture投中集团分析认为，当前光伏产业所面临的困境是产业发展过程中所必须经历的周期调整，如果光伏企业能以此为契机不断创新技术、提高转换率、提升产品品质、调整产品结构，通过行业整合实现产业的调整升级
- 2011年12月22日企业家和银行家的宏观经济热度指数都延续回落趋势,其中银行家宏观经济热度指数两年来首次跌入临界值50%以下.通胀预期大幅回落。
- 2011年12月22日拉佐夫进一步称，一个不好的趋势是“今年从俄罗斯流失的资本达到800亿美元”。
- 2011年12月22日截止收盘，沪指报2186.30点，跌4.85点，跌幅0.22%，成交480.2亿元；深成指报8909.35点，涨25.10点，涨幅0.28%，成交516.1亿元
- 2011年12月22日中国央行的损失便是,持有美元的收益--通常是以美国公债形式持有--再加上发行人民币冲销债券的成本.目前来看,这个损失可以高达200-230个基点.
- 2011年12月22日“卖家想贵，买家想便宜，”拉佐夫说，“两国都有意愿把这个问题谈好。”
- 2011年12月22日校车应当在所有座位上安装安全带，乘坐校车的学生应当系安全带。不按规定安装安全带的，由市公安机关交通管理部门责令改正；拒不改正的，对校车所有人或者管理人处以五千元罚款
- 2011年12月22日根据汤森路透/Freeman Consulting的估算,中国企业平安证券和国信证券在亚太地区获得的承销费高于任何一家国际巨头,分别为2.317亿美元和2.178亿美元.
- 2011年12月22日调查此事件的新华日报记者陈志龙称自己因为追踪报道渤海银行南京分行在杨军出逃事件被骗贷1496万元一事，受到渤海银行南京分行的人身威胁
- 2011年12月22日有乐观的投资者猜测，养老金入市或许能扭转当前弱市的局面。但也有不少人将建议解读为“养老金救市”，担心把老百姓的养老钱投进股市将有去无回
- 2011年12月22日在朝鲜所面临的这个过渡阶段，朝鲜半岛及围绕朝鲜半岛的地区保证和平安全与稳定是尤为重要的。他强调，关键问题是“（朝鲜）无核化”，“这个问题没有从我们议程中消除”。拉佐夫呼吁各方应积极重启致力于解决该问题的六方会谈。
- 2011年12月22日有行业专家表示，印度此举在商业层面目的性并不强，仅限于大国之间的博弈，预计不会对中国企业构成实质影响
- 2011年12月22日证监会于12月21日晚间批出首批RQFII试点机构，易方达、博时、南方、华夏、华安、大成、汇添富、海富通、嘉实等9家基金已接获证监会通知
- 2011年12月22日中国证券监督管理委员会已根据一项最新启动的试点办法，发放首批允许境外人民币投资境内资本市场的人民币QFII)执照
- 2011年12月22日2011年12月12日，重庆证监局曾向重庆啤酒(600132.SH)下发了《关于重庆啤酒乙肝疫苗研究项目相关问题的监管意见函》(渝证监函【2011】100号)
- 2011年12月22日险资中的中国人寿与之颇有渊源。自去年二季度起，重庆啤酒的前十大股东中频现国寿瑞安账户身影，另有个险分红账户进出
- 2011年12月22日河北功成律师事务所薛洪增律师对此表示，不知道南京医药葫芦里具体卖的什么药，但能肯定的两个数据中的某个不属实，而这两个数据都是南京医药披露的，所以公司涉嫌虚假记载。
- 2011年12月22日该行将2012年和2013年黄金价格预估分别调低250美元和130美元，至1775美元/盎司和2150美元/盎司
- 2011年12月22日调查显示，第四季度企业贷款满意度预期指数结束了去年以来的下降态势，本季较上季上升0.4个百分点至31.4%。预期下季贷款“适度”的企业家比例为60.3%，比上季度上升1.2个百分点。
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